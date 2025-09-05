미 이민당국, 한국 배터리 공장 현장서 한국인 300명 체포·구금

큰사진보기 ▲미국 동부시각으로 4일 미국 주류·담배·화기 및 폭발물 단속국(ATF) 애틀랜타 지부는 "국토안보수사국(HSI), 연방수사국(FBI), 마약단속국(DEA), 이민세관단속국(ICE), 조지아 주 순찰대(GSP) 및 기타 기관들과 합동으로 조지아 주 브라이언 카운티에 위치한 현대자동차 배터리 공장(메가 사이트)에서 대규모 이민법 집행 작전을 벌였다. 이 작전을 통해 약 450명의 불법 체류자가 체포되었다"고 X를 통해 밝혔다. ⓒ ATF Atlanta 관련사진보기

미국 당국이 한국 기업의 공장 건설 현장에서 불법 이민 단속을 벌여 현장으로 출장 간 한국인 300여 명을 체포·구금했다. 한국 외교부는 "미국의 법 집행 과정에서 우리 투자 업체의 경제 활동과 우리 국민의 권익이 부당하게 침해되어서는 안 될 것"이라고 밝혔다.이재웅 외교부 대변인은 5일 오후 브리핑을 열고 이같이 밝힌 뒤 "이 사건에 대해 주미국대사관 총영사와 주애틀랜타총영사관의 영사를 현장에 급파하고 현지 공관을 중심으로 현장 대책반을 출범시킬 것을 지시하는 등 적극 대처 중"이라며 "서울에서도 오늘 주한미국대사관을 통해 우리의 우려와 유감의 뜻을 전달하고 우리 국민의 정당한 권익이 침해당하지 않도록 각별히 유의해 줄 것을 당부했다"라고 밝혔다.이에 앞서 미국 동부시각으로 4일 이민세관단속국(ICE), 국토안보수사국(HSI), 연방수사국(FBI), 마약단속국(DEA), 주류·담배·화기 및 폭발물 단속국(ATF), 조지아 주 순찰대(GSP) 등의 기관들은 합동으로 조지아주 브라이언카운티에 건설중인 HL-GA배터리 공장 건설 현장에서 불법 이민 단속에 나서 약 450명을 체포한 걸로 알려졌다.HL-GA배터리는 현대차그룹과 LG에너지솔루션의 합작회사다. 이들 기업과 협력업체 등에서 미국 현장으로 출장 간 인원도 다수인데, 이번 단속에서 체포된 인원은 무려 300여 명으로 알려졌다. 이들은 전원 이민세관단속국의 구금 시설에 수용됐다고 알려졌다. 구체적인 단속 대상이 됐는지는 외교부도 현재 파악 중에 있다.외교부 관계자에 따르면 단속과 관련해 미국 정부의 통보는 없었으며, 외교부는 현지 공관을 통해 상황을 인지했다. 외교부는 주미대사관 총영사를 현지에 급파해 현장대책반을 꾸릴 예정이다. 외교부 관계자는 "기업 차원에서 대응하는 것도 있어서, 기업과 잘 소통하고 변호인 리스트 제공과 영사 면담 등 영사 조력에 부족함이 없도록 총력 대응할 예정"이라고 밝혔다.미국 당국은 이번 단속에서 한국에서 출장간 인원에 대해서는 비자를 문제삼은 것으로 보인다. 구금된 한국 인력 상당수가 단기 비즈니스·관광 목적 방문에 해당하는 B1·B2 비자를 발급받은 것으로 알려졌다. 사업이나 파견출장으로 미국을 방문할 경우 통상적으로 이용해왔던 것이다.한국 기업에 소속된 인력이 미국의 공장 건설 현장에서 현지 인력을 교육·훈련하는 것이므로 별도의 취업비자가 필요하지 않다고 판단해온 것이 그간의 관례였다. 하지만 이번 단속 대상에는 B1·B2 비자 소지자가 많아서, 트럼프 정부의 불법체류 강력 단속 기조에 따라 미국 이민 당국의 판단 기준이 달라진 게 아니냐는 추측이 나온다.