AI 수도 선포한 울산시, 혁신 이끌 '인공지능 혁신관' 지정

울산시는 5일 울산시청 대강당에서 김두겸 울산시장과 간부 공무원 및 직원들이 참석한 가운데 'AI 혁신 마인드 함양'을 주제로 공직자 특강을 실시했다. 김두겸 울산시장은 지능정보기술 활용 실무 공무원들에게 AI혁신관 지정서를 수여했다.

에스케이(SK)텔레콤과 아마존웹서비스(AWS)로부터 총 7조 원 규모의 인공지능(AI) 전용 데이터센터를 유치해 지난 8월 29일 '울산 AI 데이터센터 기공식'과 'AI 수도 선포식'을 가진 울산시가 특강 등을 통해 시청 공무원들에게 인공지능 혁신 자세(마인드)를 강조하고 있다.특히 울산시는 전국 최초로 시정 전반에 인공지능 활용 촉진과 시정 혁신을 이끌어갈 인공지능(AI)혁신관을 지정하고 5일 지정서를 전달했다.인공지능 혁신관은 체납분석, 업무자동화, 스마트관광, 전략감사, 제조디엔에이(DNA), 인공지능 인재양성 등 주요 분야에서 선발된 6급 이하 실무공무원 10명으로 구성됐으며 특히 이들에게는 새로 신설된 '인공지능 수당'이 매월 지급된다.울산시는 이에 대해 "직무의 중요도와 난이도를 고려해 책정된 중요직무수당의 절감분을 활용해 마련된 것"이라며 "인공지능 관련 업무 수행의 동기부여와 전문성 강화를 뒷받침하게 된다"고 설명했다.5일 울산시청 대강당에서 '인공지능 혁신 자세(마인드) 함양'을 주제로 한 특강에는 김두겸 울산시장을 비롯해 간부공무원과 직원 350여 명이 참석해 귀를 기울였다.울산시는 "이번 특강은 인공지능 수도 울산 도시 도약을 위해 공직자들이 인공지능에 대해 관심을 갖고 활용도를 높이기 위해 기획됐다"고 설명했다.특강에는 정영조 케이티(KT) 상무이사가 인공지능 서비스 흐름(트렌드)과 정부의 인공지능 정책에 따른 공공 인공지능 대전환(AX) 추진 방향에 대해 교육했다.강의에서는 특히 국내외 인공지능 행정 혁신 사례와 효과적인 인공지능 활용 추진 전략을 공유하고, 인공지능 시대에 요구되는 공직자의 새로운 역할과 나아가야 할 방향을 제시했다.김두겸 울산시장은 "인공지능 혁신관 지정과 간부공무원과 함께 한 특강으로 행정혁신을 위한 기반을 마련했다"며 "앞으로도 인공지능 수도 울산 실현을 위해 다양한 방법으로 디지털 역량을 향상시키겠다"고 말했다.