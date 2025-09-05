여주시-메가MGC커피, 지역 상생 협약 메뉴 2종 출시

큰사진보기 ▲경기 여주시와 메가MGC커피가 지역 상생 협약을 통해 탄생된 ‘누룽누룽 바삭 프라페’와 ‘매콤 비빔주먹빵’이 전국 3800여개 매장에서 동시 출시된다. ⓒ 여주시 관련사진보기

AD

경기 여주시와 메가MGC커피가 지역 상생 협약을 통해 탄생된 '누룽누룽 바삭 프라페'와 '매콤 비빔주먹빵'이 전국 3800여 개 매장에서 동시 출시된다.이번 출시를 통해 여주 지역 농산물인 대왕님표 여주쌀의 우수성을 알리고, 지역 농가와의 상생을 강화한다는 계획이다.지난 8월 체결된 상생 업무 협약은 여주시의 대표 농산물인 '대왕님표 여주쌀'을 활용한 차별화된 메뉴를 전국에 소개하기 위해 추진됐다. 이에 따라 메가MGC커피는 소비자들에게 새로운 맛 경험을 제공하는 동시에, 지역 농가의 안정적인 판로 확대를 지원한다.이번에 출시되는 신제품 중 '누룽누룽 바삭 프라페'는 고소하고 달콤한 곡물 프라페 음료 위에 4번 로스팅한 대왕님표 여주쌀 누룽지를 올려 바삭한 식감을 더한 음료로, 전통적인 맛을 현대적으로 재해석했다는 평가를 받고 있다.이충우 여주시장은 "이번 상생 협약을 통해 대왕님표 여주쌀을 전국 소비자들에게 알릴 수 있는 소중한 기회가 될 것"이라며 "앞으로도 이러한 협력을 통해 농가에도 실질적인 도움이 되는 것은 물론이고 여주쌀의 브랜드 가치를 널릴 알리기 위해 노력할 계획"이라고 밝혔다.