이천시, 19일부터 '햇사레 장호원복숭아축제' 개최

▲경기 이천시는 오는 19일부터 21일까지 '풍성한 결실! 장호원 황도와 함께~'란 주제로 '제29회 햇사레 장호원복숭아축제'를 개최한다. ⓒ 이천시

경기 이천시는 오는 19일부터 21일까지 '풍성한 결실! 장호원 황도와 함께~'란 주제로 '제29회 햇사레 장호원복숭아축제'를 개최한다.이천 장호원 복숭아, 특히 황도는 높은 당도와 풍부한 과즙, 부드러운 과육질을 자랑하는 이천시 대표 특산물이다. 매년 9월 중순에 열리는 복숭아축제는 품질 좋은 복숭아를 찾는 관광객들로 북적이며, 연간 방문객 수가 5만 명 이상에 이른다.이번 축제 기간에는 ▲복숭아 직판장 운영 ▲복숭아 디저트 판매 ▲청소년 커버댄스 ▲가요제 ▲밴드 공연 ▲태권도 시범 ▲당나귀 체험 등 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 프로그램들이 풍성하게 마련된다. 특히 복숭아 직판장에서는 햇사레 장호원 복숭아를 시장가보다 저렴한 가격에 구매할 수 있다.20일에는 장호원 체육공원에서 'KBS 전국노래자랑 이천시편' 본선이 진행된다. 본 프로그램은 18일 장호원 국민체육진흥센터에서 예심을 거친 후, 본선을 통해 최종 결선이 펼쳐지며, 장민호, 윤태화 등 초대 가수가 출연해 축제 분위기를 한껏 고조시킬 예정이다.교통 편의를 위해 경기도교육청 남부연수원 주차장에 임시주차장을 운영하고 셔틀버스를 운행하며, 호법면 롯데프리미엄아울렛 이천점에서는 복숭아 직판 행사도 2일간 병행하여 개최된다.이천시 관계자는 "풍부한 햇살과 질 좋은 토양에서 자란 햇사레 복숭아의 우수성을 널리 알리는 대표 축제가 되길 기대한다"며 "가족, 연인과 함께 이천의 가을을 만끽하길 바란다"라고 말했다.