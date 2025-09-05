건진법사 관봉권 띠지 청문회에 모범 답안 외워온 검찰 수사관들

건진법사 전성배씨 자택에서 검찰이 압수한 현금 1억 6500만 원 중 5000만 원 관봉권 띠지 훼손·분실 사건과 관련해 서울남부지검 수사관들이 5일 국회 법제사법위원회 입법청문회에서 사전 예상 질의-답변서를 활용해 증언한 정황이 포착됐다. 더불어민주당 소속 의원들은 "증인들이 사전에 모의를 해 답변한 것으로 증언을 어떻게 믿겠느냐"라고 비판했다. 법사위는 해당 자료를 즉각 제출받고 의결을 통해 정식 자료 제출 요구로 처리했다.
사건의 발단은 <연합뉴스> 보도였다. <연합뉴스>는 5일 오후 '검찰 관봉권 띠지 유실관련 청문회 답변 모범답안?'이란 제목의 사진 기사를 내보냈다. 해당 보도를 확인한 장경태 민주당 의원은 "질서유지권의 발동을 요청한다. 청문회에 회의 진행 방해 물건이 있다"라고 밝혔다.
청문회를 주재하는 김용민 법안1심사소위원장(민주당)이 확인한 결과, 관봉권 띠지 훼손·분실 사건 발생 당시 실무를 맡은 남경민·김정민 수사관이 예상 질문-답변지를 소지하고 있었다.
언론보도 사진 속 문서 내용과 이날 나온 검찰 수사관들의 답변을 비교해 대조해본 결과 '관봉권의 존재를 몰랐다' '원형보존은 현금을 계좌에 넣지 말고 그대로 보관하라는 의미다'(당시 압수계 근무 김정민 수사관) '이같은 결과가 나오는데 한 것이 없다'(당시 접수 업무 남경민 수사관) 등의 내용이 거의 일치했다.
김용민 위원장이 두 수사관에게 작성 경위를 묻자 남경민 수사관은 "지난 일요일 김 수사관을 만나 예상 질의와 답변을 함께 작성했다"라고 설명했다. 변호인 조력 여부를 묻자 남 수사관은 "없었다"라고 답했다.
이에 장경태 의원은 "청문회는 본인들이 기억하는 내용을 진실로 답변하라고 있는 자리다. 정답을 외워서 답하는 자리가 아니다"라면서 "두 사람의 자료가 일치하면 사전 모의 정황이 드러나는 것이다. 지금까지 답변한 것을 어떻게 우리가 믿겠나"라고 비판했다.
