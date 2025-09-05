"수사-기소 분리 찬성... 검사 보완수사권은 필요"

큰사진보기 ▲5일 서울 서초구 대한변호사협회 회관에서 학계 전문가들이 '형사사법개혁 현안'을 주제로 토론을 벌이고 있다. ⓒ 류승연 관련사진보기

AD

정부·여당이 수사-기소 기능 분리를 골자로 한 검찰개혁안을 추진 중인 가운데, 학계 전문가 과반이 검찰개혁 방향성에 공감하고 있다는 설문조사 결과가 나왔다.다만 검사에 '보완수사권' 또는 '보완수사요구권'을 부여해야 한다는 응답자도 절반이 넘었다. 검찰 해체로 행정안전부(행안부) 내에 중대범죄수사청(중수청)이 설치될 경우 전문성·효율성 우려를 제기하는 의견도 많았다.한국형사법학회·한국비교형사법학회·한국형사정책학회·한국형사소송법학회·한국피해자학회 등 형사법 5대 학회는 5일 오후 서울 서초구 대한변호사협회 회관에서 열린 '형사사법개혁 현안 토론회'에서 지난 8월 19일부터 26일까지 학계 전문가 110명을 상대로 온라인 설문 방식으로 실시한 조사 결과를 발표했다.그 결과 수사-기능을 조직적으로 분리하는 정부·여당의 입법 방향에 공감한다고 한 학계 전문가는 56명으로 전체의 51%를 차지했다. 조건부 찬성 입장을 낸 전문가는 8명이었다. 반대 입장은 41명(37%)으로 나타났다.찬성자들은 검찰권 집중으로 폐해가 생겨나고 있다는 데 동의했다. 검찰이 수사·기소 기능을 모두 독점하면서 '공소 제기·유지'라는 검찰 기능을 넘어 권한을 남용하고 있다는 것이다.다만 동시에 검사에 보완수사권이나 보완수사요구권을 부여해야 한다는 입장도 76%(84명)에 달했다. 경찰 부실 수사에 따른 국민 피해를 우려하며 보완수사권이 필요하다는 것이다. 현재 더불어민주당은 검사의 보완수사권 완전 폐지를 추진하고 있는데, 이를 두고 이견이 나오고 있다. 노만석 대검찰청 차장검사(검찰총장 직무대행)는 전날(4일) 보완수사권 폐지 반대 입장을 공개적으로 밝혔다.아울러 학계는 행정안전부 산하 중수청 설치안에 우려를 표했다. 중수청을 신설할 경우 '수사의 전문성과 효율성이 담보될 수 있다고 보느냐'는 질문에 대해, 부정적인 답변이 50%(55명)였다.전문가들은 중수청이 신설되더라도 그동안 검찰이 축적해 온 대형·특수 사건 수사 경험은 이어지지 않을 것이라고 우려했다. 이와 함께 중수청, 고위공직자범죄수사처 등 수사 기관이 늘면서 나타나는 기관 간의 '권한 충돌'도 걱정했다.이날 설문 결과 발표를 맡았던 윤지영 형사법무정책연구원 선임연구위원은 "수사·기소 분리의 방향성에 대해 찬성과 조건부 찬성을 포함해 원칙적 공감대가 우세했다"라면서도 "동시에 제도의 구체적인 설계나 운영 안정성에 상당한 우려가 있었다"라고 분석했다. 그러면서 "(검찰개혁의) 논의 초점이 단순한 제도 도입 여부를 넘어, 권한 배분의 정합성 등에 집중돼야 한다"라고 강조했다.