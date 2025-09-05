사흘간 낙동강 답사한 대한하천학회 회장 "올해 녹조 더 심해, 시궁창 냄새도"

큰사진보기 ▲낙동강 조사에 나선 박창근 대한하천학회 회장. ⓒ 낙동강네트워크 관련사진보기

"올해는 녹조가 더 심하고 퇴적토는 시궁창 냄새가 난다. 낙동강에 있는 동안 내내 머리가 아플 정도다."

큰사진보기 ▲낙동강 녹조. ⓒ 낙동강네트워크 관련사진보기

3일부터 사흘 동안 낙동강 곳곳을 돌며 답사를 벌인 박창근 대한하천학회 회장이 조사를 마치고 5일 오후 이같이 밝혔다. 박 회장은 낙동강네트워크, 대한하천학회, 보철거를위한금강낙동강영산강시민행동, 환경운동연합과 '낙동강 국민 체험 현장조사'를 벌였다.이명박정부 때 4대강사업으로 낙동강에 8개 보가 생긴 뒤부터 물 흐름이 정체되면서 녹조가 해마다 창궐하고 있다. 녹조는 수온이 높고 무기 영양염류 유입에다 물이 호수처럼 흐르지 않고 정체되면 주로 발생하고, 인체에 악영향을 미친다.낙동강네트워크 등 단체는 첫날 김해 대동선착장을 출발해 물금매리 취수장, 본포취수장, 창녕함안보, 칠서취수장, 학동저수지, 합천창녕보, 어부선착장, 우곡교, 낙동강레포츠벨리, 달성보, 화원유원지, 매곡취수장, 칠곡보, 감천 합류부, 상주보에서 물과 뇌적토를 채수·채토했다.이들은 가는 곳마다 "녹조라떼 13년, 이게 강이냐"라고 외쳤다. 이들 단체는 채수·채취한 시료를 전문기관에 맡겨 분석한 뒤 그 결과를 발표할 예정이다.사흘 내내 답사에 함께 한 박창근 회장은 "강바닥 퇴적토 조사를 최근 몇 년간 해오지 않다가 이번에 포함시켜서 했다"라며 "한 마디로 말해 심한 시궁창 냄새가 났다. 강 바닥이 오염된 퇴적토로 코팅이 되어 있다고 보면 된다. 그렇다 보니 저서생물이 살 수 없는 공간이 되고 말았다"라고 말했다.그는 "시궁창 냄새가 난다는 말은 강바닥이 썩었다는 것이다. 음식물을 바깥에 놓아두면 썩는 것과 같은 이치다"라며 "이전에는 모래가 있어 물이 흐르면서 강바닥이 썩지는 않았다. 시궁창 냄새가 난다는 말은 산소가 많이 없다는 것이다. 물이 흐르지 않고 정체되다 보니 생기는 현상이다"라고 강조했다.낙동강은 8월에 이어 9월에도 여전히 녹조가 창궐하고 있다. 박 회장은 "녹조도 예년과 큰 변함이 없다. 답사를 벌이는 며칠 동안 더 심해졌다는 생각이 들 정도였다"라며 "답사하는 동안 잠깐 비가 오다 말았다. 올해는 비가 많이 오지 않았는데, 그렇다 보니 녹조가 더 심해졌다"라고 말했다.이어 "지금 낙동강은 물이 흐르지 않고, 수온이 높으면서 녹조가 발생하기 위한 악조건이 충분히 조성되어 있다고 봐야 한다"라며 "녹조 대책은 지금 당장 보 수문을 추가로 더 여는 것 뿐이다"라고 덧붙였다.올해 답사에서 육안으로 보기에 낙동강에 식물인 '마름'이 많다는 것이다. 박 회장은 "이전에 비해 유독 올해는 낙동강에 마름이 많이 자라고 있었다"라며 "마름은 수생식물인데 홍수가 나면 떠내려 간다. 물이 정체되어 있다 보니 마름이 많이 자라고 있었다"라고 전했다.녹조가 생겨나고 있는데 레저 활동을 하고 있는 점도 짚었다. 박 회장은 "곳곳에서 수상 레저 활동을 하는 현장을 보았다. 녹조가 생겼을 때는 매우 부적합하다"라며 "안전을 위해서는 환경부나 지자체가 레저 활동을 자제하도록 권고해야 할 것이다"라고 설명했다.벼 논에도 녹조가 섞인 물이 유입되고 있다는 점도 지적했다. 박 회장은 "녹조 물이 벼 논으로 들어가는 현장을 많이 보았다"라며 "이전과 달리 현장에서 만난 일부 농민들은 우려하는 목소리를 내기도 했다. 녹조 물로 농사를 짓는 게 과연 맞느냐 라고 말하는 농민들도 있었다. 조금씩 농민들도 인식이 변하고 있는 것 같았다. 농민들이 걱정하지 않고 맑은 물로 농사를 지을 수 있도록 해야 할 것"이라고 말했다.낙동강 취·양수시설 개선사업이 시급하다고도 말했다. 박 회장은 "4대강사업을 하면서 높여 놓은 취·양수시설을 개선해야 한다. 가장 시급한 문제다. 정부가 새해 예산안으로 배정한 것으로 아는데 부족하지 않도록 확보하도록 해야 한다"라고 제시했다.박창근 회장은 "녹조를 없애고, 깨끗한 강바닥을 위해서는 낙동강 물을 흐르게 해야 한다. 그렇게 하려면 보 수문을 개방하든가 철거를 해야 한다"라며 "그렇게 하면 지하수 문제가 발생할 수 있어 농사를 짓는 데 영향을 미칠 수도 있다. 그래서 사전 조사가 필요하다"라고 말했다.