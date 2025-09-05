조류 '암수' 구별, 모바일로 1분만에... 울산시설공단 직원이 개발

큰사진보기 ▲울산시설공단 직원이 자체 개발한 야생조류 성별 판별 앱 ‘AviGender’ ⓒ 울산시설공단 관련사진보기

일반인이 비슷비슷하게 생긴 조류의 성별을 구분하기는 어렵다. 전문가를 통한 DNA 검사 또는 내시경 검사가 필요하기에 시간과 비용이 발생한다.하지만 누구나 모바일 앱으로 1분 만에 조류 암수를 구별할 수 있게 됐다. 울산시 산하 울산시설공단 울산야생동물구조관리센터 소속 직원들이 야생조류의 성별을 현장에서 신속하고 간편하게 판별할 수 있는 모바일 애플리케이션(앱) 'AviGender'를 자체 개발해 구글 플레이스토어에 공식 출시했다.'AviGender'는 조류의 날개 길이, 체장(동물의 몸의 길이) 등의 일부 계측값만 입력하면 통계적 검증을 통해 개발된 성 판별식에 따라 자동으로 암수 여부를 판정해주는 기능을 제공한다.특히 이번 개발은 외부 용역이나 예산 투입 없이 울산야생동물구조관리센터 소속 직원들이 자체 개발한 성과라 더 값지다.애플리케이션 개발의 출발점은 2024년 국제학술지 'Journal of Raptor Research'에 국내 최초로 수리부엉이 성 판별식을 발표한 김희종 야생동물팀장(수의학 박사)의 제안에서 비롯됐다. 이에 최근 울산시설공단 김규빈 대리(야생동물재활관리사)가 해당 내용을 바탕으로 애플리케이션으로 구현해냈다.특히, 문헌 검색과 수기 계산으로 상당한 시간이 소요되던 기존 방식에 비해 이 앱을 사용하면 1분 이내로 단축되며, 계측값 기록, 부위별 사진 첨부, 자동 저장 및 조회 기능도 지원한다. 이를 통해 현장 업무 효율성을 높이는 동시에 기초 생태자료 축적에도 기여할 전망이다.울산시설공단 김규덕 이사장은 "이번 앱은 현장의 요구를 반영해 자체 개발한 연구지원 도구"라며 "국가보호종을 비롯한 야생조류 생태 연구에 실질적으로 기여할 수 있기를 기대한다"고 말했다.울산시설공단 관계자는 "앞으로 자체 조사와 분석을 통해 다양한 야생조류의 성 판별식을 개발하고, 연구자와 현장 종사자의 의견을 반영해 적용 종을 점차 확대할 계획"이라고 전했다.한편 현재 'AviGender'는 안드로이드 6.0 이상 기기에서 무료로 다운로드 가능하며, iOS 버전도 조만간 출시될 예정이다.