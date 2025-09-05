'함정 술파티' 특검 정조준, "김건희·김성훈 피의자"

큰사진보기 ▲김건희 특검팀(민중기 특검)이 윤석열·김건희 부부의 해군 함정 술 파티 의혹과 관련해 5일 김건희와 김성훈 전 경호처 차장을 수사 중이라고 밝히며 대통령 경호처를 압수수색했다. (함정 사진은 이 사건과 관계 없음) ⓒ 권우성, 대통령실, 사진공동취재단 관련사진보기

큰사진보기 ▲추미애 더불어민주당 의원이 지난 1월 14일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 내란 국조특위 3차 회의에서 손을 들어 발언권을 신청하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲김성훈 전 경호처 차장, 내란특검 출석김성훈 전 대통령 경호처 차장이 지난 7월 3일 내란특검 조사를 받기 위해 서울 서초구 서울고검으로 들어서고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲김건희(파면된 전직 대통령 윤석열의 아내)씨에게 고가의 목걸이를 선물하고 사위의 인사를 청탁한 혐의를 받는 이봉관 서희건설 회장이 2일 오전 서울 종로구 KT광화문빌딩 WEST(웨스트)에 마련된 김건희 특검(특별검사 민중기) 사무실에서 조사를 받기 위해 출석하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

큰사진보기 ▲민중기 특검이 지난 6월 26일 서울 서초구 김건희 특검팀 임시 사무실로 출근하며 취재진의 질문에 답하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

김건희 특검팀(민중기 특검)이 윤석열·김건희 부부의 해군 함정 술 파티 의혹과 관련해 김건희와 김성훈 전 경호처 차장을 수사 중이라고 밝히며 대통령 경호처를 압수수색했다. 또 서희건설 매관매직 의혹과 관련해 한덕수 전 국무총리에게 소환을 통보하고, 불출석 사유서를 제출한 한학자 통일교 총재에게도 재차 출석하라고 통보했다.김형근 특검보는 5일 오후 정례브리핑에서 "특검은 경호처를 동원한 해군 지휘장 내 선상 파티 의혹 사건과 관련해 김건희씨와 김성훈 전 대통령실 경호처 기획실장(함정 술파티 의혹 당시 직책)을 대통령 등의 경호에 관한 법률 위반, 직권남용 혐의로 수사중"이라며 "관련해 오늘 오전 대통령실 경호처 사무실에 대한 압수수색 영장을 집행했다"라고 전했다.이어 "자세한 혐의를 말하기는 어려우나 해군 지휘장 내에서 선상 파티를 한 것과 관련해 김성훈이 직권을 남용해 부당한 행위를 한 부분을 수사하고 있다"라고 밝혔다.특검팀이 선상 술 파티 의혹을 수사 대상으로 발표한 건 이날이 처음이다. 특검팀은 지난달 문제 함정의 항박일지를 포함한 비공개 문건을 추미애 더불어민주당 의원실 등을 통해 확보하기도 했다.해군 함정 술파티 의혹은 지난 1월 '윤석열 정부의 비상계엄 선포를 통한 내란 혐의 진상규명 국정조사 특별위원회(내란 국조특위)'에서 추 의원이 제기하며 불거졌다. 2023년 8월 초 거제시 저도로 여름휴가를 떠난 윤석열·김건희 부부가 해군 함정에서 지인들과 술 파티를 벌이며 군 자산을 사적으로 유용했다는 의혹이다.추 의원은 당시 "노래방 기계까지 빌려 군 함정에서 술 파티를 벌이고 지인들 보라고 거가대교에서 폭죽 놀이까지 했다고 한다"라며 "이런 일정을 주도한 것은 대통령 경호처 차장 김성훈으로 알려져 있다"라고 말했다. 김 전 차장은 관련 질의에 "폭죽을 산 적은 있다"라고 답한 바 있다.특검팀 관계자는 5일 <오마이뉴스>와 한 통화에서 "(해군 함정 술파티 의혹과 관련해) 두 사람(김건희·김성훈)이 피의자 신분으로 수사 대상"이라고 전했다. 김 전 차장은 윤석열에 대한 체포영장 집행을 방해한 혐의 등으로 내란 특검팀(조은석 특검)의 수사 역시 받고 있다.특검팀은 '서희건설 매관매직' 의혹과 관련해 한덕수 전 국무총리에게도 소환을 통보했다. 김 특검보는 "박성근 전 국무총리 비서실장의 임명 경위를 확인하기 위해 한 전 총리에 대하여 다음 주 화요일(9일) 오전 10시에 참고인 신분으로 특검에 출석할 것을 요구하는 출석 요구서를 금일 우편으로 송부했다"라고 밝혔다.이어 "통일교 한학자 총재로부터 8일 출석 요청에 대한 불출석 사유서가 오늘 오전 제출되었다"라며 "다음 주 목요일(11일) 오전 10시에 출석할 것을 요구하는 2차 출석 요구서를 금일 우편으로 송부했다"라고도 밝혔다.김건희는 2022년 3월 이봉관 서희건설 회장으로부터 이 회장의 사위이자 검사 출신인 박 전 실장의 공직 임명을 대가로 6000만 원대 반클리프 목걸이를 수수한 혐의를 받는데, 이후 박 전 실장이 실제 한 전 총리의 비서실장에 임명되며 매관매직 의혹이 불거진 상황이다. 앞서 이 회장은 지난 2일과 3일, 박 전 검사는 2일 특검팀에 출석해 조사를 받았다.한 총재의 경우 윤영호 전 세계본부장을 통해 통일교 현안 청탁과 함께 김건희에 금품을 건넨 혐의 등을 받는다. 특검팀은 한 총재에 오는 8일 출석하라고 통보했으나 한 총재가 이날 오전 "건강상 이유"로 불출석 사유서를 제출하며 소환 일정이 미뤄졌다. 한 총재는 지난 3일 서울아산병원에 입원해 심장 질환 시술을 받고 이날 오전 퇴원한 것으로 알려졌다. 특검팀은 이날 브리핑에서 한 총재에 대한 서면 혹은 방문조사는 고려하지 않고 있다고 밝혔다.특검팀은 또 다른 매관매직 의혹인 이배용 전 국가교육위원장의 '금거북이 수수' 의혹과 관련해 이날 오전 국가교육위원회를 압수수색하기도 했다. 특검팀에 따르면 이 전 위원장은 아직 참고인 신분이다.김 특검보는 '특검-한학자 총재 변호인단 유착' 의혹을 염두에 둔 듯 사과의 뜻을 전하기도 했다.김 특검보는 "저희의 욕심과는 달리 완벽하지 못하고 부족한 점이 많다. 며칠간의 언론보도 내용을 잘 살피고 있다"라며 "우려와 지적들을 잘 새겨 각별히 유념하고 성찰의 계기로 삼아 모든 면에서 더욱 완벽한 수사가 될 수 있게 전력을 다하겠다"라고 밝혔다.앞서 한 총재의 변호인으로 판사 출신인 이아무개 변호사가 민중기 특검을 만나 차담한 사실이 언론 보도로 알려지며 논란이 일었다. 특검팀은 지난 4일 브리핑에서 "그 변호인은 통일교 사건 변호인이란 사실을 알리지 않았다"라며 "관련 변론 사항도 없었으며 안부 등 일상적 인사만 나눈 것에 불과하다"라고 해명한 바 있다.