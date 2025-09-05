승리와 패배를 넘어 종전을 기념한다는 것

트랜스보더링랩(Trans-border-ing Lab)은 난민/미등록이주민 지원과 이주구금 관련 법정 투쟁의 과정을 거치면서, 관련 내용에 대해 함께 공부하고 함께 논의할 수 있는 장(場)을 마련하면 좋겠다는 바램으로 올해 초에 만들어진 자그마한 연구/활동모임입니다. 국경과 종(種)을 넘은 몸들이 통제와 구금, 박탈과 추방의 위험 속에서 살아가야 하는 현실에 주목하고, 난민과 비인간존재의 안전하지 않음이 ‘국민’과 ‘인간’인 ‘우리’의 ‘안전’을 위한 것으로 정당화되어 온 담론에 문제를 제기하며 실천적인 앎을 모색하는 것을 활동의 비전으로 삼고 있습니다. 5화에 걸친 이번 연속 기고는 2025년 4월30일, 베트남전쟁 종전50주년을 맞아 호시민 시의 여러 곳을 답사하며 기록한 공동의 결과물입니다. 베트남전쟁이 지금-여기 우리에게 어떤 의미를 가질 수 있는지 함께 질문을 만들어가는 계기가 되기를 바랍니다.

큰사진보기 ▲남베트남민족해방전선 깃발 이미지 를 활용한 남부 해방 및 통일 50주년 기념 선전물2025년 4월 29일 호치민 시내 ⓒ 박상환 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲분단의 경계선이었던 히엔르엉 다리에서 바라본 풍경분단 시기에는 양쪽에 남과 북의 국기가 게양되어있었다. 현재 남베트남 국기대는 비어있다. ⓒ 박상환 관련사진보기

큰사진보기 ▲벤하이 강 히엔르엉 다리 근처에 있는 통일전시관분단 당시 실제로 사용했던 선전방송용 확성기가 입구에 전시되어 있다 ⓒ 이슬기 관련사진보기

1975년 4월 30일, 사이공(현 호치민 시) 남베트남 대통령궁으로 탱크가 진입하는 상징적인 장면과 함께 베트남전쟁이 끝났다. 베트남에서는 이날을 '남부 해방 및 통일의 날'로 기념한다. 실제로 정치적 절차를 거쳐 남북 베트남이 하나의 국가로 공식 통일된 날은 1976년 7월 2일로, 엄밀히 말하면 4월 30일은 사이공이 함락된 종전의 날이지만 베트남 정부에서는 이를 해방과 통일의 날로 기념하고 있다. 그리고 이 해방과 통일은 승리로 서사화된다.하지만 이날을 기억하는 방식은 단일하지 않다. 현재의 베트남 정부를 지지하는 입장에서는 남베트남 국민들이 부패한 독재 정권으로부터 해방됨으로써 민족의 분단이 끝나고 독립이 완성되었음을 강조하지만, 전후 미국 등 서방 국가로 망명한 남베트남 사람들은 이날을 공산정권이 무력으로 남베트남을 무너뜨린 ''국민적 원한의 날(Ngày Quốc Hận)'로 명명한다. 그리고 남베트남의 많은 사람들에게는 전쟁은 끝났지만, 정치적 숙청과 통제, 경제적 어려움과 정책적 차별이라는 또 다른 고난이 시작된 날이기도 하다. 즉, 4월 30일은 하나의 기억이 아니라 서로 다른 기억들이 충돌하는 장이다.이런 측면에서 전쟁이 끝난 지 50년이 된 호치민 시에서 4월 30일을 기념하는 자리에 '베트콩'으로 불렸던 남베트남인민해방전선의 깃발과 그 도상이 대대적으로 활용된 것은 주목할 만하다. 물론 북베트남 인민군의 탱크가 대통령궁에 들어가 남베트남 공화국의 국기를 내리고 남베트남민족해방전선의 깃발을 게양했기에, 이전에도 빨간색과 파란색 바탕에 노란 별이 있는 깃발이 기념행사에 종종 등장했지만, 2025년에는 규모와 상징성이 훨씬 두드러졌다.더구나 북부 하노이에서 열린 기념식에서는 주로 국기만 사용되었다고 하니, 남부 호치민에서 남베트남민족해방전선의 이미지가 강조된 것에는 어떤 의미가 있어 보인다. 호치민 시내를 뒤덮은 번영과 발전, 희망찬 미래에 대한 기대의 분위기 속에서, 남부 역시 승리의 주역이라는 통합의 메시지를 전달하며 자부심을 고취하고 통합을 강화하려는 것이 아닐까 추측해본다. 그리고 50년이 지난 지금에서야 또는 지금까지도 이런 제스처를 취하는 것은 통일 이후 오랫동안 남과 북의 갈등과 긴장이 존재했음을 역설적으로 보여준다는 생각이 든다.베트남의 분단과 전쟁의 역사는 한반도와 유사한 맥락 속에 있다. 1945년 제2차 세계대전이 끝나며 식민 지배에서 벗어났지만, 냉전의 흐름 속에서 분단되었고 전쟁을 겪었다는 점에서 그러하다. 두 나라는 모두 냉전의 질서 속에서 새롭게 탄생한 독립국으로서 강한 민족주의적 색채 속에서 격렬한 이념 대립에 휩싸였다. 그리고 그 과정에서 역사적 순간들을 공유했다. 한국전쟁의 휴전 이후 한반도의 평화체제를 논의하는 자리였던 1954년의 제네바 회의에서 북위 17도선을 기준으로 베트남을 분단하는 결정이 내려졌고, 이는 이후 베트남전쟁으로 이어졌다. 남한은 남베트남에 대규모 전투 병력을 파병하고, 북한은 북베트남에 공군 및 심리적 요원 등을 지원하며 베트남전쟁에 깊숙이 관여했다.그러니 한반도의 사람들이 베트남전쟁에 주목한 것은 당연한 일이었다. 한국 정부는 파병을 통해 한미관계를 강화하고 차관, 원조 등 경제발전 자금을 확보하며, 정권 홍보의 수단으로 삼았다. 그리고 베트남전쟁을 공산주의의 침략에 맞서 자유민주주의를 수호하는 정의로운 전쟁으로 의미화하기 위해 노력했다. 그러나 리영희를 비롯한 여러 지식인들은 베트남전쟁을 식민 구조에 맞선 민족해방전쟁으로 규정하고 미국의 개입을 제국주의적 침략이라고 비판했다.그리고 냉전 구조가 아시아 민중들에게 어떤 희생을 강요하고 있는지에 주목하며, 베트남 인민의 입장에서 봐야 한다고 주장했다. 남조선민족해방전선도 마찬가지로 미국의 개입과 한국군의 파병을 비판하며, 남베트남민족해방전선의 투쟁을 지지하고 혁명의 모델로 삼았다. 베트남전쟁은 분단과 전쟁의 역사에서 한반도의 상황을 비춰볼 수 있는 거울이었다.여전히 분단된, 정전 상태의 한반도에 살고 있는 내가 종전으로 통일을 맞이한 지 50년이 지난 지금의 베트남을 바라보는 마음은 복잡하다. 특히 승리를 축하하고 기념하는 기쁨으로 가득 찬 인파가 이루는 물결, 지금은 통일궁으로 불리는 남베트남 대통령궁 앞에서 열리는 엄청난 규모의 행사, 참전군인들이 훈장을 단 군복을 입고 사람들과 악수를 나누는 장면, 군복을 입은 어린이가 전쟁유물발물관(War Remnants Museum)의 무기 앞에서 국기를 들고 웃으며 사진을 찍는 모습은 전쟁이 어떻게 기억되고 다시 이야기되는가에 대해 생각해보게 한다.베트남 중부, 분단의 경계가 있던 지역에는 반씩 다른 색으로 칠해진 다리와 남북 베트남이 경쟁적으로 높이 올리던 깃발대가 남아 있고, 근처 통일전시관 앞에는 실제로 사용되던 확성기가 놓여 있다. 이를 보며, 남북한의 국기가 서로 마주보고 있는 군사분계선 인근 대성동 마을과 중단과 재개를 반복하는 대북, 대남 방송을 떠올린다. 분단의 모습은 닮아있구나 싶다.그리고 이 다리가 프랑스 식민지하에서 물자 보급을 위해 세워진 것이라는 통일전시관 뒤편의 작은 표지를 보며, 여기가 '분단의 경계'이기만 했던 곳이 아니라 '식민의 역사'가 새겨진 곳이기도 하다는 것을 깨닫는다. 식민, 분단과 전쟁, 통일은 별개의 독립된 사건이 아니라, 한 공간에 겹겹이 쌓여있는 시간처럼, 중첩되고 연계되며 함께 작동하는 것임을 비로소 인식한다. 그리고 해방과 승리로 포섭되지 않는 이야기들이 궁금해진다.현재 베트남의 전쟁 서사는 북베트남 중심으로 구성되어 있다. 아무래도 역사는 승자의 서술이라는 점에서 당연하다고 할 수도 있겠지만, 많은 사람들이 다양한 위치에서 각기 관여하게 되는 전쟁에서, 승자와 패자 또는 가해자와 피해자가 분명하게 나누어질 수 있을까. 당시 북베트남 또는 남베트남에 속해 있었다고 해도 그들은 단일한 집단이 아니라는 점에서, '북베트남 중심의 전쟁 서사'라고 말하는 순간에도 배제되는 이야기가 존재한다.또한 폭력에 노출되어 사랑하는 존재들을 잃고 전쟁의 상흔과 함께 남겨진 사람들에게 승리와 패배가 과연 어떤 의미를 가질 수 있는지도 질문하게 된다. 그리고 그 전쟁의 자리에 덧씌워지고 있는 평화와 발전은 그 이면의 역사와 어떻게 연결되고 있는지도.이런 질문들을 되새기며, 한반도의 상황을 생각해본다. 지금이야 서로 대화도 하지 않고 있지만, 언젠가 종전을 맞이하게 된다면, 그리하여 종전을 기념하게 된다면, '우리'는 무엇을 기념해야 할까. 누군가 승자로 기록되고 누군가 패자가 된다면, 그곳에는 담기지 못하는 이야기들이 생겨날 것이고, 함께 하지 못하는 기념은 또 다른 분열과 갈등의 시작이 될 것이다. 그렇다면 필요한 것은 전쟁에 대한 공통의 서사를 만들어가는 것일 텐데, 극심하게 대립해온 관계 속에서 어떻게 함께 이야기를 이어갈 수 있을까?어쩌면 함께 애도하는 것만이 우리가 할 수 있는 일이 아닐까. 적과 아군의 이분법, 승리와 패배의 구분을 넘어, 전쟁으로 인한 파괴에 주목하며 다시는 이런 일이 벌어지지 않게 하기 위해서는 어떻게 해야 할지를 고민하는 방식이라면, 전쟁의 종식을 함께 기념할 수 있지 않을까. 물론 이것이 가해의 책임을 묻지 말아야 한다는 것은 아니다.자주 간과되지만, 전쟁 중의 학살과 피해는 '적'에 의해서도 발생하지만 '우리 편'에 의해서도 발생한다. 하지만 보통 '승리자' 또는 '우리 편'의 위치를 점한 이들의 행위는 물어지지 않는다. 그렇기에 가해와 피해를 넘어선다는 것은 전쟁이 초래하는 고통과 상실에 천착하는 것이고, 그렇다면 종전 기념일은 승리를 '축하하는 날'이 아니라 '함께 애도하는 날'이 되어야 하는 것이 아닐까.전쟁의 종료가 곧 평화의 시작은 아니다. 그리고 종전은 승자만의 것도 아니다. 전쟁에 연루된 모든 존재들이 함께 겪고, 함께 맞이한 전쟁의 종결을 어떻게 기념할 것인가. 그리고 그 기념을 통해 무엇을 이야기할 것인가. 축제 분위기가 가득한 호치민 시에서, 지금도 곳곳에서 벌어지고 있는 전쟁들과 정전 상태인 한반도의 상황을 떠올리며, 전쟁에 대해 무엇을, 어떻게 이야기할 것인가를 질문한다.