윤종오 "윤석열의 가장 큰 잘못? 안창호가 국가인권위 신뢰무너트린 것"

▲국가인권위를 바로 세우기 위한 5일 오후 국회의원회관 제3간담회의실에서 <안창호 1년 국가인권위원회 굴욕과 몰락의 시간> 제목으로 열렸다. ⓒ 윤종오

"윤석열이 여러 잘못을 했지만 그 중 가장 큰 잘못을 하나 꼽자면, 안창호 같은 자를 둬서 국가인권위의 신뢰를 바닥까지 무너뜨렸다는 것이다."

5일 국가인권위를 바로 세우기 위해 진행된 토론회가 끝난 후 윤종오 진보당 의원(울산 북구)은 이같이 밝혔다. 토론회는 서미화 더불어민주당 의원, 윤종오 의원 등의 공동주최로 국회의원회관 제3간담회의실에서 <안창호 1년 국가인권위원회 굴욕과 몰락의 시간> 제목으로 열려 여러 방안들이 제안됐다.앞서 '국가인권위원회 바로잡기 공동행동'은 국가인권위법 개정안을 각 당에 제안했다. 이에 진보당은 "사안의 시급성을 감안해 공동행동안을 개정안으로 제출할 예정이며 이후 준비하고 있던 개정안도 조속히 발의하려 한다"고 밝혔다.윤종오 의원은 국가인권위 추락을 윤석열의 가장 큰 잘못으로 지목한 데 대해 "안창호 위원장은 성소수자를 혐오하고 차별금지법을 공산주의 혁명 수단이라는 황당한 주장을 한 사람"이라며 "'진화론은 가설에 불과하니 배울 필요 없다'며 맹목적인 반지성주의 신념을 가진 사람"이라고 지적했다.그러면서 "국가인권위원회를 새롭게 구성해야 한다"며 "이를 위해 독립적인 인권위원 추천위원회를 두고 인권위원회를 국가재정법상 독립기관으로 정하며, 인권위원회 진정과 조사범위를 사회권까지 확대하고 부칙으로 이 법 시행 후 3개월 내 국가인권위원회를 새롭게 구성하는 법안을 준비중에 있다"고 밝혔다.이어 "내란정권 3년 동안 망가진 대한민국의 시스템을 완벽하게 복구하기 위해서는 많은 노력과 시간이 필요하다"며 "무너진 국가인권위를 바로 세우는 길에 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.