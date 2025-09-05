'NHK룸살롱' 소환한 국힘... 조국혁신당 성비위 맹비난

"잠깐만, NHK는 무슨 사건입니까?"

송언석 국민의힘 원내대표가 5일 서울 여의도 국회에서 열린 원내대책회의에서 발언하고 있다.

김선민 조국혁신당 대표가 5일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 기자간담회에 참석해 당내 성비위 사건에 대해 "강미정 전 대변인을 포함한 피해자 여러분께 위로의 말씀을 드린다"라며 "이 사건으로 마음을 다치셨을 국민과 당원 여러분께도 깊은 사과의 말씀을 드린다"라고 고개 숙여 사과했다.

송언석 국민의힘 원내대표가 원내대책회의 주재 도중 유상범 원내수석부대표의 모두발언이 끝나자 질문을 던졌다. 이후 주변의 설명에 고개를 끄덕였다. 조국혁신당의 성비위 사건의 여파가 더불어민주당까지 번지는 가운데, 국민의힘이 범여권을 연일 매섭게 비판하고 나섰다. 특히, 과거 새천년 NHK 룸살롱 사건까지 거슬러 올라가 민주·진보 진영의 반복되어 온 성폭력 문제를 보수 진영이 꼬집는 모양새이다.송언석 국민의힘 원내대표는 5일 당 원내대책회의를 주재하며 "또 한 번 드러난 진보의 민낯을 보는 것 같다"라며 "안희정 전 충남지사, 박원순 전 서울시장, 오거돈 전 부산시장, 박완주 전 의원, 김종철 전 정의당 대표에 이어 이번 조국혁신당 성추행 사건까지 진보를 참칭하는 일부 좌파 정치꾼들의 성추문은 이제 일상이 되었다"라고 날을 세웠다.그는 "내부 성폭력에 쉬쉬하고 은폐하는 운동권 침묵 카르텔이 여실히 드러난 국면"이라며 "사건을 알고도 침묵한 조국 전 장관, 이 문제를 제기하는 사람들에게 '개, 돼지'라고 막말을 퍼부으며 2차 가해를 가한 최강욱 전 의원, 그들의 행태를 보면서 국민들은 분노를 금할 수 없다"라고 꼬집었다. "이런 파렴치한 자들을 사면, 복권해준 이재명 대통령의 8.15 광복절 사면도 두고두고 비난받아야 한다"라고도 목소리를 높였다.유상범 원내수석부대표는 "민주당 최강욱 교육연수원장의 망언이 국민적 공분을 사고 있다"라며, 최강욱 원장의 '2차 가해' 논란을 정조준했다. 그는 "최 원장의 막말은 이번만이 아니다"라며, "2022년 4월 당내 온라인 회의에서 여성들이 있는 가운데 동료 의원을 상대로 성희롱 발언을 했고, 2023년 11월 북콘서트에서는 여성을 '암컷'으로 비하해 사회적 물의를 빚은 바 있다"라는 점을 상기시켰다."한 번의 실언이 아니라 반복적이고 노골적이라는 점에서 민주당이라는 집단 전체에 만연한 왜곡된 성 인식의 발현이라고 할 것"이라는 비판이었다. 그는 "성비위 사건의 당사자인 조국혁신당 또한 마찬가지"라며 "사건이 일어난, 조국 전 대표의 징역 2년 실형 판결일로부터 무려 다섯 달이 지났음에도 피해자 보호와 지원은 전혀 이뤄지지 않았다"라고 꼬집었다.이어 "오히려 당내에서 피해자와 조력자를 향한 조롱과 비난이 횡행하였고, 결국 피해자가 견디지 못하고 분노하며 조국 전 대표의 침묵과 당의 외면을 고발하고 탈당하는 상황에 이르렀다"라고 강조했다.이 과정에서 그는 "박원순 전 서울시장 사건과 오거돈 전 부산시장 사건, 2000년 5·18 전야제 'NHK 가라오케 사건'까지 차마 일일이 열거하기 어려운 성비위가 반복되는 동안 소위 진보 진영이 보여준 것은 그릇된 패거리 의식 아래 자행된 은폐와, 피해자를 향한 2차 가해라는 구조적 병폐뿐"이라고 직격했다.그는 "민주당과 조국혁신당은 면피성 사죄에 그칠 것이 아니라 2차 가해 진상을 낱낱이 규명하여 책임자에게 엄정한 처분을 내려야 한다"라며 "특히 정청래 대표의 진상조사 지시가 순간 면피용이 아니라면, 최강욱 원장에 대해서는 마땅히 즉각해임 등 최고 수위의 징계 처분을 해야 할 것이"이라고도 요구했다.박성훈 국민의힘 수석대변인 또한 "'진보 정당의 성 비위 스캔들' 조국혁신당과 민주당은 국민 앞에 진심으로 사과하고 반성하시라!"라는 제목의 논평을 냈다. 그는 "지난해 12월 12일 조국 전 대표가 대법원에서 2년 실형을 확정받은 바로 그날, 당 관계자들이 '힘내자'는 취지로 간 노래방에서 성추행 사건이 벌어졌다고 한다"라며 "국민 앞에 고개 숙여 사죄해도 모자란 날에 조국혁신당 관계자들은 또 다른 범죄를 저지르고 있었다"라고 힐난했다.또한 "여기에 더해 조국 사태의 공범, 민주당 최강욱 교육연수원장의 2차 가해는 그야말로 가관"이라며 "온갖 막말로 피해자의 상처를 후벼파고 있지만, 누가 진짜 개돼지인지는 국민 모두가 이미 똑똑히 보고 있다"라고 목소리를 높였다."과거 성희롱성 발언으로 당원 자격정지 6개월 징계를 받은 전력이 있는 최강욱을 '교육연수원장'에 임명한 그 자체가 민주당의 '집단적 도덕 불감증'의 대표적 사례"라며 "이번 사건의 전모를 투명하게 공개하고, 피해자 보호와 재발 방지를 위한 근본적 대책을 마련함과 동시에 문제가 있는 자들에 대한 합당한 처분이 내려지기를 강력히 촉구한다"라고도 강조했다.정이한 개혁신당 대변인은 또한 "조국 전 대표는 2013년 '성추행 후 피해자 탓을 하는 2차 가해 개들이 많다'고 썼다. 그러나 2025년, 자기 당에서 성비위와 2차 가해가 드러나자 '당원이 아니라 몰랐다'며 책임을 회피했다"라고 논평을 통해 꼬집었다. "말과 행동이 따로 노는 위선의 민낯"이라는 지적이었다.그는 "피해자와 조력자는 징계를 당했고, 쇄신을 주장한 인사마저 제명됐다"라며 "이는 은폐이자 조직적 2차 가해"라고 강조했다. 최강욱 원장을 향해서도 "성희롱 징계 전력이 있는 그를 교육 책임자에 앉힌 민주당, 그리고 침묵하는 조국 전 대표의 태도는 같은 뿌리에서 비롯된 것"이라고 화살을 겨눴다.정 대변인은 "조국 전 대표와 민주당은 늘 정의를 말하지만, 실제로는 성비위를 감싸고 은폐하며 피해자를 두 번 죽이고 있다"라며 "이제 국민은 묻는다. 조국 전 대표, 2013년의 당신이 오늘의 당신과 최강욱을 본다면 뭐라 했겠느냐?"라고 따져 물었다. "위선을 벗고 진실을 말하시라. 그것이 최소한의 책임"이라고도 부연했다.