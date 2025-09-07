"'바이든 보도' VIP 격노 막았다면 채 상병 사건 격노 없었을 것"

큰사진보기 ▲당시 MBC 방송 화면 캡처. ⓒ MBC 관련사진보기

- 서울경찰청이 바이든/날리면 사건에 대해 8월 18일 불송치 결정을 했어요. 사건이 일어난 지 3년여 만입니다.

- SNS에 "12.3 내란을 앞두고 3차 소환장까지 보내면서 압박하더니 정권 바뀌니까 이렇게 허무하게 끝났다"라고 올렸습니다. 윤석열 정권이 계속됐다면 결론은 달랐을까요?

- 지난 3년을 되돌아보면 어때요? 맘고생이 심했을 텐데.

- 이렇게까지 힘들 거라고 생각 못 했을 거 아니에요?

- 다시 그때로 돌아간다고 해도 똑같이 할 거예요?

- 경찰은 해당 자막의 허위 여부에 대해 "국립과학수사연구원·대검찰청 등의 음성분석 의뢰 결과 '판독 불가능'으로 회신돼 전체 발언의 맥락이 정확히 어떤 내용인지 특정되지 않았기 때문에 이를 증명할 직접적 증거는 없다"며 "피해자(윤석열 전 대통령)가 발언은 했으나 그 발언이 사실인지 여부조차 명확하게 확인할 수 없으므로 자막을 곧바로 허위라고 단정할 수 없다"고 했습니다.

- 1심이라는 게 뭔가요?

- 그게 경찰 불송치에도 영향을 줬을까요?

큰사진보기 ▲이기주 MBC 기자 ⓒ 이기주 제공 관련사진보기

- 8월에 방송된 탐사기획 <스트레이트>를 보면 당시 김은혜 대통령실 홍보수석은 사과문을 준비했다는 건데요. 이 부분에 대한 진상규명 필요할까요?

- 어쩌면 그게 계엄까지 이어진 게 아닐까요?

- 이전에 언론 자유에 대한 생각을 해본 적 있나요?

- 공기 같은 게 아닐까요? 공기는 당연히 있는 거니까 필요성을 느끼지 못했는데 공기가 없어지면 공기의 필요성을 느끼잖아요.

- 혹시 불송치 결정 나오고 윤석열 정부 대통령실에서 사과 연락은 없었나요?

- 마지막으로 한마디 해주세요.

이른바 '바이든/날리면' 보도로 대통령의 명예가 훼손됐다며 국민의힘 등에서 MBC 기자들을 고발한 사건이 3년 만에 무혐의로 결론 났다. 서울경찰청은 8월 18일 MBC 경영진과 취재진 등 10명에 대한 명예훼손, 정보통신망법 위반 등 혐의에 대해 증거 불충분 등의 사유로 불송치 결정했다.사건이 일어나고 종결되기까지 35개월이 걸렸다. 그사이 윤석열 정권은 방송을 탄압했지만, 내란으로 자멸했다. 3년 전 첫 보도한 이기주 MBC 기자는 이번 불송치 결정에 대해 어떤 생각일지 궁금해 지난 3일 서울 국회의사당역 근처에서 그를 만났다. 다음은 이 기자와 나눈 일문일답 정리한 것이다.