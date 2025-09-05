제명 의결해놓고 탄원서? '제 식구 감싸기' 논란

큰사진보기 ▲정재목 대구 남구의회 부의장(자료사진). ⓒ 대구남구의회 제공 관련사진보기

음주 후 경찰의 단속을 피하기 위해 운전자 바꿔치기를 했다가 제명당한 정재목 대구 남구의회 전 부의장이 의원직 제명에 불복해 낸 효력정지 가처분 신청이 기각되자 항소했다. 이 과정에서 남구의원 과반이 징계집행 정지 결정을 구하는 탄원서에 서명한 것으로 알려져 논란이 일고 있다.남구의회에 다르면 정 전 부의장은 지난 2일 대구지법에 항고장을 제출하자 국민의힘 소속 구의원 5명 가운데 4명이 탄원서에 서명한 것으로 알려졌다.앞서 남구의회는 정 전 부의장이 지난 4월 대구 달서구의 한 음식점에서 술을 마신 후 운전하다 음주단속을 피하기 위해 운전자를 바꿔치기 한 혐의로 검찰에 기소됐다. 그러자 남구의회는 지난 7월 열린 임시회에서 정 전 의원을 제외한 7명의 구의원들이 만장일치로 정 전 부의장의 제명을 의결했다. 정 전 의원을 제외한 구의원 7명 중 5명은 국민의힘 소속이고 2명은 더불어민주당 소속이다.문제는 제명에 찬성했던 국민의힘 소속 5명 중 4명이 정 전 부의장의 탄원서에 서명했다는 것이다. 이 때문에 '제 식구 감싸기'를 한 것 아니냐는 비판이 나온다.탄원서에 서명한 남구의원들은 "동료로서 안타까운 마음이 들어 서명해줬다"거나 "정 전 부의장에게 '징계 의결을 뒤집겠다는 의미는 아니다'라고 당부했다"는 등의 해명을 하기도 했다.남구 의원들의 행태를 두고 대구지역 시민단체는 일제히 비판하고 나섰다. 장지혁 대구시민단체연대회의 운영위원장은 "유권자인 시민을 우롱하고 법원을 우습게 보는 반 법치주의적인 행태"라며 "남구의회가 어디까지 망가지는지 궁금할 지경"이라고 말했다.강금수 대구참여연대 사무처장도 "자기들이 한 제명 의결에 불복하는 가처분신청 재판에 탄원서를 제출했다는 것은 '제명의결이 과했으니 의원직을 회복시켜 달라'는 의도 외 달리 해석하기 어렵다"며 "이런 정도의 윤리의식이라면 지방의원의 자격이 없다"고 비판했다.민주당 대구시당도 논평을 통해 "남구의회는 만장일치로 의결한 징계를 스스로 뒤집으며 제 식구 감싸기에 몰두하고 있다"면서 "징계를 의결해 놓고 뒤에서는 탄원서를 돌리고 발각되자 개인 자격이라며 변명하는 파렴치한 행태는 시민을 기만하는 정치 쇼"라고 비판했다.그러면서 "남구의회가 감싸고 있는 것은 '음주운전 방조'가 아니라 '부패한 의회 자신'"이라며 "시민의 안전을 외면하고 범죄를 두둔하는 의회는 더 이상 존재가치가 없다. 회유와 꼼수로 버티려 한다면 돌아오는 것은 시민의 분노와 준엄한 심판 뿐"이라고 강조했다.한편 대구지방법원은 지난달 29일 정 전 부의장의 효력정지가처분 신청에 대해 "징계에 대한 지방의회의 독립성과 자율성을 존중해야 한다"며 "징계 효력을 정지할 경우 주민 신뢰를 훼손해 공공복리에 중대한 영향을 미칠 수 있다"고 기각 결정을 내렸다.