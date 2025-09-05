"광주 도심 일제강점기 군사시설, 전문 발굴 조사해야"

큰사진보기 ▲광주광역시의회 박수기 의원(더불어민주당·광산구5). ⓒ 박수기 의원실 관련사진보기

광주광역시 도심에 남아 있는 일제강점기 군사 요새 지하시설에 대한 전문적인 발굴 조사가 필요하다는 주장이 제기됐다.광주시의회 박수기 의원(더불어민주당·광산구5)은 5일 열린 본회의 5분 자유발언에서 "광주 5·18기념공원 내 일제강점기 해군항공기지의 대규모 군사시설에 대한 전면적인 발굴조사가 필요하다"고 촉구했다.박 의원은 "최근 발굴·공개된 1944년 추정 광주 해군항공기지 평면도와 공사 현황 보고서를 통해 현재 5·18기념공원과 상무지구 일대에 대규모 지하시설이 매장돼 있을 가능성이 크다"고 설명했다.그는 "이 같은 역사적 유산을 방치한다면, 국제사회에서 일제 식민지 지배와 강제동원 역사 왜곡 논란이 재연될 때 정당한 목소리를 낼 자격조차 상실할 수 있다"며 "일본이 과거 군함도와 사도광산을 근대산업유산으로 포장해 국제사회에서 침략과 강제동원의 뼈아픈 역사를 지우려는 상황에서 정작 우리가 우리 땅의 유적조차 제대로 조사하지 않는다면 후세에 부끄러운 역사를 남기게 될 것"이라고 지적했다.그러면서 "광주 80주년을 맞은 지금, 상무지구 지하 군사시설을 체계적으로 발굴·보존하고 이를 역사문화 자산으로 활용할 수 있도록 광주시가 즉시 발굴조사와 예산 확보에 나서야 한다"고 강조했다.박 의원은 광주시의회와 함께 일제강점기 전쟁기지 시설들의 실태조사와 학술적 연구 보존·관리 정책 논의가 본격화될 수 있도록 후속 논의를 이어갈 예정이다.이에 대해 광주시 관계자는 "2026년 '대일항쟁기 유적 관련 연구조사'를 추진해 자료 수집과 정밀 현장조사를 진행하고, 이를 통해 보존가치와 활용 방안을 마련할 계획"이라며 "앞으로도 예산 확보와 조사 연구를 위해 지속적으로 노력해 역사적 유산을 체계적으로 보존하고 후대에 전할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.