남편 퇴직 후 한 달, 건강보험이 왜이래?

남편이 퇴직한 지 이제 한 달이 넘었다. 이제 겨우 한 달인 것도 같고, 또 어떤 날엔 마치 오래전부터 지금과 같은 상태였던 듯 느껴지기도 한다. 다행히도 걱정과 달리 우리 부부는 나름 슬기로운 퇴직 생활을 만들어 나가는 중이다.퇴직한 남편은 나태해지지 않도록 목표를 가지고 생활하겠다며 몇 가지 자격증을 딸 계획을 세웠다. 그 첫 번째가 산업기사 자격증이라고 한다. 사실 내겐 생소하지만 요즘 산업기사 자격증을 준비한다는 이야기는 주변에서 종종 듣는다.퇴직한 나이에 과연 그 자격증이 있다고 한들 쓸 일이 있을까 싶지만 일단은 "매우 좋은 생각!"이라고 격려해 주었다. 물론 내 격려 덕분은 아니라고 생각하지만, 어쨌거나 얼마 전 1차 시험에 합격한 남편은 2차 시험을 준비해야 한다며 매일 책상에 앉는다. 이래저래 퇴직 후의 시간을 알차게 보내는 것 같아 보기는 좋다.퇴직을 한다고 하면 막연히 직장을 그만두는 일을 생각한다. 그런데 막상 남편이 퇴직을 하고나니 부수적인 여러 문제가 다가왔다. 그중 제일 먼저 생각했으며, 가장 신경 쓰인 문제는 바로 건강보험이었다. 나이가 들면 자연히 병원에 갈 일이 늘어난다. 게다가 남편은 몇 가지 질환으로 인해 정기적으로 병원에서 진료를 받고 처방약을 받아와야 한다.그동안 우리 세 식구의 건강보험은 제각각이었다. 남편과 딸은 각자의 직장 의료 보험에, 임대사업자인 나는 지역의료 보험에 가입되어 있던 것이다. 우리는 막연히 생각했다. 남편이 퇴직하고 나면 딸아이 직장 의료보험에 피부양자로 등재하면 되겠구나, 하고. 예전에 친정 부모님이 우리 건강보험에 피부양자로 등재되었던 것처럼 말이다.그런데 막상 퇴직하고 나서야 딸아이의 직장 의료 보험에 피부양자로 등재하는 것이 불가능하다는 걸 알게 되어 당황했다.* 모든 소득(사업, 금융, 연금, 기타 근로소득)을 합하여 연간 2천만 원 이하인자.* 사업자등록이 있으나 사업소득이 없는 자.* 사업자등록이 없고 연간 사업소득이 500만 원 이하인자.* 주택 임대소득은 사업자등록 여부와 관계없이 소득이 있는 경우 제외.* 소득이 있는 경우란 순수익을 말함.* 장애인 국가 유공 보훈 보상대상자 상이자는 사업자등록 여부와 관계없이 사업소득 연간 500만 원 이하인지.* 피부양자가 기혼자인 경우는 부부 모두 조건을 충족.딸아이가 아버지를 건강보험에 피부양자로 넣어달라고 했더니 거부당했다며 보내온 안내문 내용이다. 무조건 다 피부양자가 되는 것이 아니었다. 우리가 해당하는 부분은 맨 마지막의 "피부양자가 기혼자인 경우는 부부 모두 조건을 충족해야 한다"는 바로 그 항목이었다. 황당해하고 있는 사이에 '임의 계속 가입신청' 안내문이 왔다. 이건 또 뭐란 말인가.결국 건강보험공단에 전화로 문의를 했다. 상담원은 퇴직 후 갑자기 지역의료 보험 액수가 늘어나는 경우를 배려하기 위한 임의 계속 가입자 제도에 대해 친절하게 설명해 주었다. 그뿐만 아니라 임의 계속 가입자와 지역의료 보험 두 가지 중 유리한 쪽으로 선택이 가능하다는 것도 알려주었다.나의 기존 보험료를 확인한 후 남편은 임의 계속 가입보다는 지역의료 보험으로 내는 것이 훨씬 유리하다는 안내도 자세히 해주었기에 고민을 덜었다. 상담직원은 목소리가 굉장히 쉬어 있었다. 상담이 끝나갈 즈음 "목이 많이 불편하신 듯한데 힘드셔서 어쩌냐"는 나의 말에 오히려 "목소리가 쉬어서 죄송하다"라고 했고, 나는 마치 그녀가 내 앞에 앉아있는 듯 아니라고 손사래를 치며 "빨리 회복하시라"라는 인사로 전화를 끊었다.남편에게 상담 결과를 들려주며 건강보험 문제가 잘 해결되었다는 것을 전했다. 그리고 목소리가 제법 쉬어 있던 상담직원을 떠올렸다. 젊은 시절 나 역시도 목소리가 나오지 않을 정도로 감기에 걸린 상태로 출근하곤 했던 나날이 있었다.남편 역시 마찬가지다. 하루 쉬라고 해도, 괜찮다며 출근하는 뒷모습을 기억한다. 그런 날들을 지나 이제 퇴직을 하고, 달라진 건강보험을 알아본다. 나이가 들어 납부 의무는 없어졌으나 아직 수령할때는 되지 않은 애매한 연금보험의 개시일을 헤아려 보기도 한다.책상에 앉아 책을 보는 남편의 뒷모습을 물끄러미 봤다. 흰머리, 구부정한 어깨. "우리 참 열심히 살았어!"라며 남편의 어깨를 두드려 주고 싶어진다.