홈플러스 점포 폐점 발표 ... 마트노조 '매장 살리기 총궐기'

"1개 점포 폐점만으로도 수천 명의 노동자와 입점 상인의 생존권이 위협받고, 연간 2700억 원 규모의 경제 손실과 최대 34%의 주택가격 하락이 발생할 수 있다는 연구 결과도 있다."

AD

큰사진보기 ▲연내 홈플러스 15개 점포 폐점 계획에 대한 총궐기 투쟁. ⓒ 마트노조 관련사진보기

법정관리에 들어간 홈플러스가 점포 폐점을 확대하고 있는 가운데, 노동자‧시민들이 '폐점 반대' 투쟁 수위를 높이면서 이같이 밝혔다. 매장 노동자들이 가입해 있는 민주노총 서비스연맹 마트산업노동조합은 오는 8일부터 총궐기 투쟁에 나선다.홈플러스는 지난 8월 11일, 11월 16일 점포 5개를 폐점하고 10개 점포를 2026년 5월까지 순차적으로 폐점하겠다고 밝혔다. 그러다가 홈플러스는 지난 3일 10개 점포에 대해 12월 2일 조기 폐점을 발표했다.이에 대해 마트노조는 "임대료 협상을 핑계대고 있지만 제대로 협의조차 하지 않은 일방적 폐점으로, 점포 폐점은 곧 홈플러스의 경쟁력 약화를 의미하기에 사실상의 청산 절차로 가고 있다고 볼 수밖에 없다"라고 주장했다.이들는 "폐점 피해는 노동자와 입점주 등 당사자들과 투자자, 국민연금까지 고스란히 전가되고 있다"라며 "홈플러스의 연쇄적인 매장 폐점 사태는 단순한 기업 구조조정 문제가 아니라 지역 사회와 국가 경제 전체를 뒤흔들 수 있는 중대한 사회적 위기이다"라고 강조했다.마트노조는 투쟁 수위를 높이고 있다. 마트노조 경남본부는 오는 8일 경남도청 앞에서 '홈플러스 사태 해결을 위한 천막농성, 총궐기 투쟁'을 벌인다. 마트노조 경남본부는 13일 오후 총궐기대회를 연다.마트노조 경남본부는 "정부 주도의 인수합병(M&A)을 촉구한다"라며 "온전한 M&A를 위해서 이해당사자를 포함한 관련 정부부처가 대책반(TF)을 즉각 구성해야 할 것"이라고 했다.마트노조 부산본부는 오는 8일 오전 홈플러스 감만점 앞에서 '연내 홈플러스 15개 점포 폐점 계획에 대한 총궐기 투쟁'을 발표한다. 이들은 이날부터 연좌 농성에 이어 오는 13일 집회를 연다.