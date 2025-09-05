한미일, 15∼19일 제주 동남방서 '프리덤 에지' 훈련

큰사진보기 ▲지난 2024년 6월 22일 부산 해군작전기지에 미국 항공모함 시어도어 루즈벨트함이 입항해 모습을 드러내고 있다. 루즈벨트함은 한국·미국·일본의 첫 다영역 군사훈련 '프리덤 에지'에 참여하기 위해 부산으로 들어왔다. 2024.6.22 [해군작전사 제공] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

한미일 3국이 오는 15일부터 19일까지 제주 동남방 공해상에서 다영역 훈련인 '2025 프리덤 에지'를 실시한다고 합동참모본부(합참)가 5일 밝혔다.합참은 이날 "3국은 프리덤 에지를 통해 해양·공중·사이버 등 다영역에서 작전역량을 강화하고 상호운용성 향상을 통해 3국 간의 견고하고 안정적인 협력관계를 유지해 나갈 것"이라고 전했다.또 "이번 훈련은 국제법 및 규범을 준수한 가운데, 북한의 핵·미사일 위협에 대응하고, 지역의 평화와 안정을 수호하기 위해 시행하는 연례적인 훈련"이라고 설명했다.한미일 안보 협력 강화를 위한 프리덤 에지는 지난 2024년 6월 27∼29일 제주 남방 공해상에서 처음 실시됐다. 당시 3국은 ▲해상 미사일방어 ▲방공전 및 공중훈련 ▲대잠수함훈련 ▲ 수색구조 ▲해양차단 ▲사이버방어 등 다영역 훈련을 실시했다.이전에도 한미일 3국이 수색구조, 미사일 경보, 전략폭격기 호위 등 해상 혹은 공중에서 일회성 3자 군사훈련을 한 적은 있지만, 다영역 정례 훈련은 프리덤 에지가 처음이다.2024년 11월 13∼15일에는 2차 프리덤 에지가 제주 남방 공해상에서 실시됐다. 당시 훈련에서 한미일은 ▲해상미사일방어 ▲공중훈련 ▲해상공방전 ▲대해적 ▲대잠수함전 ▲방공전 ▲사이버방어 등 7개 훈련을 실시했다.10개월 만에 실시되는 3차 프리덤 에지는 지난 1월 도널드 트럼프 미국 행정부 출범, 6월 이재명 대통령 취임 후 처음 진행된다.합참 관계자는 "이번 프리덤 에지 세부 훈련은 작년과 유사한 수준으로 진행될 예정"이라며 "작년에는 두 차례 훈련을 실시했지만 올해는 한 차례만 실시한다"고 설명했다.