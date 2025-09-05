공정거래 보다 세금 이슈로 난타전 벌인 공정위원장 청문회

큰사진보기 ▲답변하는 주병기 공정거래위원장 후보자주병기 공정거래위원장 후보자가 5일 국회 정무위원회에서 열린 인사청문회에서 주 후보자의 상습 체납 논란에 관한 질의에 답변하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

큰사진보기 ▲주병기 후보자의 '상습 체납' 따져묻는 추경호추경호 국민의힘 의원이 5일 국회 정무위원회에서 열린 주병기 공정거래위원장 후보자 인사청문회에서 주 후보자의 상습 체납 논란에 대해 따져묻고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲청문회 나온 주병기 공정거래위원장 후보자주병기 공정거래위원장 후보자가 5일 국회 정무위원회에서 열린 인사청문회에 출석해 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

5일 주병기 공정거래위원장 후보자에 대한 국회 인사청문회는 후보자의 세금 체납을 둘러싼 도덕성 공방과 함께 온라인 플랫폼 규제와 재벌 규제 강화 등을 두고 여야 의원들의 질의가 집중됐다.특히 국민의힘 등 야당에선 주 후보자의 정책 비전보다는 진보적인 경제철학과 세금 문제에 집중적으로 거론했다. 주 후보자는 "이유 여하를 막론하고 죄송하다"며 고개를 숙였다.첫 질의에 나선 추경호 국민의힘 의원은 "공정거래위원장은 시장의 공정성 준법질서 확립해야 되고 시장에서는 '경제검찰'이라고 불리는 자리"라고 운을 뗀 후, 지난 2019년 3월부터 지난해 12월까지 교통 속도위반으로 인한 과태료 처분을 받은 사실을 지적했다. 이어 재산세와 종합소득세 등 세금을 뒤늦게 낸 사실도 언급하면서, "인사청문회를 앞두고 부랴부랴 냈다. '입각세'를 낸 거냐"고 따졌다.이에 주 후보자는 "이유 여하를 막론하고 소득세, 과태료 등을 지연 납부한 것에 송구하게 생각하고, 국민들께 죄송하다"면서 "법과 국민의 의무를 다한다는 원칙으로 살아오려고 노력했고, 한 번도 납세 의무를 피하려고 의도적으로 했던 적은 없다. 지연 납부는 실수였고, 지연된 것이 확인되면 바로 납부했다"고 해명했다.같은당 김재섭 의원은 주 후보자의 서울대 교수 재직 시절 강조했던 불공정·정의·분배·불평등 문제를 예를 들면서 자녀의 국제고 진학 문제를 꺼내들었다. 그는 "(자녀가) 국제고 갈 수도 있고, 얼마든지 기득권이 되려고 노력할 수는 있는데, 그동안 후보자가 했던 말들을 생각해보면, 본인의 삶과 너무 많이 결여됐고 국민들이 허탈감을 느끼시지 않겠냐"고 말했다.특히 김 의원은 "내로남불과 위선이라는 비판을 피하기 어렵다고 생각하고, 조국 전 장관에 비할 건 못 되지만 적어도 '보급형 조국' 정도는 된다"면서 주 후보자의 '개천용 지수'란 개념으로 비판을 이어갔다. 이는 계층 상승이 세대 간에 얼마나 잘 이뤄지는지를 나타내는 개념이다.그는 "(후보자가) 교육 격차가 결국 사회적 불평등으로 이어진다. 아무리 열심히 해도 집안 형편이 어려우면 좋은 학교에 못 간다고 했는데, 따져 보면 '좋은 학교에 자녀가 갔다고 하면 그 집안의 형편은 좋은 것이다'라는 명제가 '성립 참'이 된다"면서 "후보자 집안은 굉장히 좋은 형편의 좋은 집안이라고 이해해도 되겠냐"고 물었다.주 후보자는 "(집안이) 좋은지는 모르겠는데, 나쁘지는 않은 것 같다"면서 "김 의원의 지적을 겸허히 수용하겠다. 제가 얘기했던 것을 제 자녀에게, 그 방향으로 지도를 충실하게 하지 못했던 것은 맞는 것 같다"고 답변했다.유영하 의원은 "대한민국 제일 좋은 서울대학교를 나와서 미국에서 박사학위 받고, 지금까지 이십 몇 년간 대학교수로 재직한 분이 세금 신고하고, 교통법규 과태료 납부하는데 무슨 전문지식이 필요하냐"고 따졌다. 그는 이어 "그냥 진보적 경제학자로 남으셨으면, 의견이 과격해도 받아들일 수 있지만 공직은 후보자에게 적절치 않다"며 "후보자가 (모두발언에서) 아담 스미스의 자연적 자유를 논하기 전에 기본적인 국민의 의무인 납세와 기본적 교통법규를 상습적으로 어긴 것은 심각한 문제가 있다"고 주장했다.이에 주 후보자는 "말씀 겸허히 받아들이겠다"며 "앞으로는 그런 일이 없도록 세심하게 살피고 주의 하겠다"고 답했다.반면 여당인 더불어민주당 의원들은 국민의힘 공세에 적극적으로 방어하기보다 이재명 정부의 최우선 과제 중 하나인 '민생경제 회복'을 위해 공정거래위원장 후보자로서 정책 수행 능력이 있는지, 전 정부부터 불거진 현안 문제와 관련된 질의 등에 집중했다.김용만 의원은 중소상공인들에게 막대한 피해를 끼친 티메프 사태, 대형마트 유통업계에 큰 충격을 몰고온 홈플러스 사태 등을 거론하면서, 기업의 불공정 행위 대응 방안 마련을 주문했다.김현정 의원은 구글, 애플 등 해외 빅테크 기업의 우리나라 시장 독점 등에 대해 당부했고, 김상훈 의원은 온라인플랫폼법(온플법) 등에 대한 의견을 제시했다.주 후보자는 독점규제 플랫폼법 추진을 촉구하는 질의에 "통상 협상이 너무나 중요한 이슈이기 때문에 독점규제 플랫폼법을 과감하게 추진하기는 어려운 여건"이라며 "미국 정부가 상당히 전례 없는 요구를 하고 있다"고 말했다.이어 "(미국이) 플랫폼법과 관련해 독과점 규제에 대해 유럽과 일본, 한국에 상당히 강경한 입장을 보이고 있다"면서 "어제 앤드루 퍼거슨 미국 연방거래위원회(FTC) 위원장도 한국에 와서 사전 규제를 하면 안 된다는 주장을 명시적으로 한 상황"이라고 설명했다.그는 "빅테크 기업이 독점적인 지위를 활용해 다른 시장 참여자들을 착취하는 행위는 계속될 수밖에 없다"면서 "대응하기 위해 경제협력개발기구(OECD) 등 국제기구를 통한 글로벌 협력이 필요하다"고 강조했다.다만, 플랫폼과 입점업체 간 갑을관계를 다루는 법(온라인 플랫폼 공정화법)에 대해서는 "갑을관계 개선은 통상 이슈와 독립적이고, 한국적 특성이 많이 반영된 아주 오래된 문제"라면서 추진 의지를 밝혔다. 덧붙여 "최근 플랫폼 경제에까지 (갑을관계 문제가) 전염돼 급속히 확대되는 상황이기 때문에 국회와 소통해 법안 개정과 관련해 협조하겠다"고 말했다.