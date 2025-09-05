"30년 전 갯벌이던 이곳"에 이 대통령이 찾은 이유

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 3일 경기 안산시 새솔다이아몬드공업에서 제품 공정을 살펴보고 있다. ⓒ 대통령실제공 관련사진보기

AD

한미정상회담 이후 연일 제조업 현장을 돌아보고 있는 이재명 대통령이 이번엔 인천 송도를 방문했다.이 대통령은 5일 오후 인천 송도 컨벤시아에서 'K-바이오, 혁신에 속도를 더하다'를 주제로 바이오 의약산업 대표들과 기업토론회를 개최했다.대통령실은 "바이오산업을 반도체와 같은 대한민국의 주력 산업으로 육성하려는 방안의 일환으로, 새로운 성장 동력을 찾기 위해 속도를 내고 있는 이 대통령의 민생, 경제 행보"라고 설명했다.이 대통령은 모두발언에서 "30년 전 갯벌이었던 송도는 지금 세계적 바이오 의약기업들과 혁신 중소·중견기업들이 모여있는 글로벌 바이오 허브로 성장했다"면서, "반도체산업이 그러했듯이 우리 바이오 의약산업도 글로벌 제약 강국들이 100년 이상 쌓아온 역량을 불과 몇십 년 만에 따라잡고 있다"고 격려했다.또한 "K-바이오 의약산업은 우리 경제의 미래성장동력이자 글로벌 보건 안보에 기여하는 핵심적 분야로서 뛰어난 연구인력, 세계 수준의 제조 기반, 국제 신뢰 등 글로벌 바이오 강국으로 도약할 수 있는 충분한 역량을 갖추고 있다"며 "앞으로 민간의 창의와 역동성에 과감한 정책적 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.특히, 임상시험이 완료되고 나서 시장 출시까지 1년 이상 걸리는 것과 관련 "규제의 기본은 지키되 산업 발전의 걸림돌이 되지 않도록 정부가 혁신하겠다"고 강조했다.자유토론은 '규제 혁신'과 '성장과 글로벌 경쟁력 강화' 2개 세션으로 나뉘어져 진행됐고 KTV를 통해 생중계됐다.대통령실은 "이번 토론회를 통해 수렴한 의견을 반영해서 'K-바이오 의약산업의 대도약 전략'을 속도감 있게 추진해 바이오산업을 지속가능한 미래 핵심 성장동력사업으로 성장시키겠다"라고 밝혔다.이날 토론회에는 업계에서 삼성바이오로직스, 롯데바이오로직스, SK바이오사이언스 대표 등 60여 명과 출연연구기관, 대학 소속 연구·전문가 30여 명이 참석했으며, 정부에서는 구윤철 기획재정부 장관, 배경훈 과학기술정보통신부 장관, 정은경 보건복지부 장관, 김정관 산업통상자원부 장관 등이 참석했다. 국회에서는 더불어민주당 박주민, 정일영, 한정애, 허종식 의원 등이 참석했다.이 대통령은 지난 3일에는 경기도 안산에 있는 새솔다이아몬드공업 생산 현장을 방문한 바 있다.