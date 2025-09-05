메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기
"영문도 모른채 학살 당한 박산골 주민 517명, 보상법 통과 돼야"

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

사회

부산경남

25.09.05 13:58최종 업데이트 25.09.05 13:58

"영문도 모른채 학살 당한 박산골 주민 517명, 보상법 통과 돼야"

박산골희생자유족회, 5일 합동묘역서 합동제례 지내 ... 1951년 2월 11일, 국군이 자행

원고료로 응원하기
거창사건 박산골희생자유족회, 합동 제례 봉행
거창사건 박산골희생자유족회, 합동 제례 봉행 ⓒ 거창군청

"영문도 모른 채 학살당한 박산골 주민들의 죽음에 마음이 먹먹해진다. 다시는 과거의 잘못된 역사가 되풀이 되지 않기를 바란다. 합동제례를 통해 희생자들의 넋을 기린다."

신도철 박산골희생자유족회장이 5일 거창군 신원면 박산합동묘역에서 합동제례를 봉행하면서 한 말이다. 유족회는 매년 음력 7월 28일경 억울하게 희생당한 박산골 주민 517명의 넋을 기리기 위해 제례를 지내오고 있다.

제례에는 이성열 거창사건희생자유족회장, 김성남 거창사건사업소장, 김춘미 신원면장을 비롯해 유가족 등 50여 명이 참석했다.

AD
박산골민간인학살사건은 1951년 한국전쟁 당시 국군 제11사단 9연대 3대대 군인들이 박산골 주민 1000여 명을 이른바 '통비분자'라는 혐의로 옛 신원국민학교에 감금한 뒤, 군인과 경찰‧공무원 가족을 제외한 517명을 학살한 비극을 말한다.

이는 거창사건 셋째 날인 1951년 2월 11일 밤에 일어났고, 거창사건 전체 희생자(719명) 가운데 가장 많은 희생을 낸 사건으로 기록돼 있다.

이성열 회장은 "제22대 국회에서는 반드시 거창사건 희생자에 대한 온전한 명예회복이 될 수 있게 보상법이 반드시 통과될 수 있도록 여기 계신 분들을 포함하여 유족회 전체가 다시 한번 힘을 모아 주시기를 바란다"고 했다.

박산합동묘역은 거창사건이 발생한 지 3년 후인 1954년 유골을 수습해 조성됐으나, 1961년 5·16쿠데타 이후 개장 명령으로 위령비가 훼손되는 아픔을 겪었고, 1967년에서야 비로소 합동 묘소가 마련되었다.

묘역은 남자 합동묘 1기와 여자 합동묘 1기, 소아 비석 1기로 조성되어 있으며, 그 앞에는 아직도 쓰러진 위령비가 그대로 보존되어 있다.

거창사건 박산골희생자유족회, 합동 제례 봉행
거창사건 박산골희생자유족회, 합동 제례 봉행 ⓒ 거창군청

거창사건 박산골희생자유족회, 합동 제례 봉행
거창사건 박산골희생자유족회, 합동 제례 봉행 ⓒ 거창군청

거창사건 박산골희생자유족회, 합동 묘역의 쓰러진 비석.
거창사건 박산골희생자유족회, 합동 묘역의 쓰러진 비석. ⓒ 거창군청

#박산골

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

윤성효 (cjnews) 내방

오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다.

이 기자의 최신기사원강산업, 경상국립대 발전기금 현물 포함해 1억 출연

독자의견0

연도별 콘텐츠 보기

오마이TV

톡톡 60초