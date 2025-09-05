"영문도 모른채 학살 당한 박산골 주민 517명, 보상법 통과 돼야"

큰사진보기 ▲거창사건 박산골희생자유족회, 합동 제례 봉행 ⓒ 거창군청 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲거창사건 박산골희생자유족회, 합동 제례 봉행 ⓒ 거창군청 관련사진보기

큰사진보기 ▲거창사건 박산골희생자유족회, 합동 제례 봉행 ⓒ 거창군청 관련사진보기

큰사진보기 ▲거창사건 박산골희생자유족회, 합동 묘역의 쓰러진 비석. ⓒ 거창군청 관련사진보기

"영문도 모른 채 학살당한 박산골 주민들의 죽음에 마음이 먹먹해진다. 다시는 과거의 잘못된 역사가 되풀이 되지 않기를 바란다. 합동제례를 통해 희생자들의 넋을 기린다."신도철 박산골희생자유족회장이 5일 거창군 신원면 박산합동묘역에서 합동제례를 봉행하면서 한 말이다. 유족회는 매년 음력 7월 28일경 억울하게 희생당한 박산골 주민 517명의 넋을 기리기 위해 제례를 지내오고 있다.제례에는 이성열 거창사건희생자유족회장, 김성남 거창사건사업소장, 김춘미 신원면장을 비롯해 유가족 등 50여 명이 참석했다.박산골민간인학살사건은 1951년 한국전쟁 당시 국군 제11사단 9연대 3대대 군인들이 박산골 주민 1000여 명을 이른바 '통비분자'라는 혐의로 옛 신원국민학교에 감금한 뒤, 군인과 경찰‧공무원 가족을 제외한 517명을 학살한 비극을 말한다.이는 거창사건 셋째 날인 1951년 2월 11일 밤에 일어났고, 거창사건 전체 희생자(719명) 가운데 가장 많은 희생을 낸 사건으로 기록돼 있다.이성열 회장은 "제22대 국회에서는 반드시 거창사건 희생자에 대한 온전한 명예회복이 될 수 있게 보상법이 반드시 통과될 수 있도록 여기 계신 분들을 포함하여 유족회 전체가 다시 한번 힘을 모아 주시기를 바란다"고 했다.박산합동묘역은 거창사건이 발생한 지 3년 후인 1954년 유골을 수습해 조성됐으나, 1961년 5·16쿠데타 이후 개장 명령으로 위령비가 훼손되는 아픔을 겪었고, 1967년에서야 비로소 합동 묘소가 마련되었다.묘역은 남자 합동묘 1기와 여자 합동묘 1기, 소아 비석 1기로 조성되어 있으며, 그 앞에는 아직도 쓰러진 위령비가 그대로 보존되어 있다.