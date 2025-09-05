민주당 서산태안지역위 "석탄발전소 폐지, 특별법 제정 촉구"

큰사진보기 ▲지난 5월 31일, 태안에서는 발전 노동자를 비롯해 많은 시민들이 참여해 석탄발전소 폐쇄에 따른 총고용 보장과 정부 대책을 정부에 촉구했다. ⓒ 신영근 관련사진보기

큰사진보기 ▲서태안위는 태안에서 태안화력발전소 폐지에 따른 지역경제와 일자리, 인구 소멸 위기 등 주민 생활을 지키기 위한 특별법 제정 촉구 서명 운동을 전개해 왔다. ⓒ 민주당 서산태안지역위 관련사진보기

더불어민주당 서산태안지역위원회(아래 서태안위)가 정부의 태안화력발전소 단계적 폐지에 따라 특별법 제정을 촉구했다.서태안위는 그동안 태안에서 태안화력발전소 폐지에 따른 지역경제와 일자리, 인구 소멸 위기 등 주민 생활을 지키기 위한 특별법 제정 촉구 서명 운동을 전개해 왔다.서태안위에 따르면, 정부의 에너지 전환 정책으로 오는 12월 태안 1호기를 시작으로 태안군 내 석탄화력발전소의 단계적 폐쇄가 예정되어 있다. 기후위기 극복이라는 세계적 흐름에 발맞춰 석탄화력발전을 멈춰 세우는 것이다.서태안위 조한기 위원장에 따르면 폐쇄 예정인 석탄화력발전소는 신규 직원을 뽑지 않고 있으며, 태안 지역은 연관 플랜트 현장도 줄어들어 이미 경기 침체의 이상 신호 경고등이 켜져 있다.그러면서 급격한 경기침체, 일자리 감소, 지역 소멸, 지방 재정 악화 주민 생활권 붕괴 등 복합적 위기에 대해선 별다른 대책이 없는 것이 현실이다.특히 발전소 가동이 중단되면 협력업체와 관련 노동자들의 생계가 위협받고, 소상공인·자영업자들의 경제적 피해가 불가피하다.아울러 지방세 수입의 급격한 감소로 인한 재정 악화는 물론 교육·복지·문화 등 공공서비스 축소로 이어져 지역 공동체 전체가 심각한 타격을 받을 것으로 우려된다.서태안위는 지역사회의 미래를 지키고, 주민들의 삶의 기반을 보호하기 위해 '석탄발전소 폐지에 따른 특별지원법' 제정이 반드시 필요하다는 입장을 밝혔다.그러면서 "석탄발전소 폐지는 단순히 발전소의 종료가 아닌 태안군 전체의 생존과 미래가 걸린 중대한 사안"이라면서 "태안의 문제는 곧 대한민국의 에너지 전환 정책의 시험대"라며 "에너지 전환 과정에서 지역 공동체가 붕괴되지 않도록 반드시 국가 차원의 특별법이 필요하다"고 강조했다.또한, 서태안위는 ▲석탄발전소 폐지에 따른 지역산업 전환 및 대체 산업 육성 지원 ▲고용 안정 대책 및 노동자 전직·재취업 지원 ▲지방 재정 악화를 보완할 수 있는 국비 지원 및 안정적 예산 확보 ▲주민 생활 안정 및 복지 향상을 위한 지속 가능한 지원 체계 마련 등 4가지 사항이 특별법에 반드시 포함돼야 한다고 정부에 강력히 촉구했다.조 위원장은 지난 4일 자신의 SNS를 통해 "태안군민들은 지금까지 대기 오염과 환경 오염에 따른 건강상, 재산상의 피해를 묵묵히 감수해 왔다"면서 "(석탄화력 발전소 폐지에 따른) 범정부적 대책이 필요하다"며 특별법 제정을 재차 촉구했다.특히 "이미 국회에 '석탄화력폐지지역 지원특별법'이 16건 이상 발의되었지만, 법안 통과는 아직 요원하다"며 "(특별법을 통해) 정의로운 전환, 재생에너지 중심, 일자리 전환, 지역 경제 활성화를 이뤄내야 한다"면서 "이번 정기국회에서 법안 통과를 목표로 (군민들과) 다양한 운동을 펼칠 것"이라고 덧붙였다.한편, 서태안위는 서명운동에 적극 동참해 줄 것을 태안군민들에게 호소하는 한편, 앞으로도 주민 의견을 통해 중앙정부와 국회에 특별법 제정을 지속적으로 요구해 나갈 계획이다.