원강산업, 경상국립대 발전기금 현물 포함해 1억 출연

경상국립대학교는 5일 오전 대학본부 3층 접견실에서 DMG그룹 원강산업(주) 발전기금 전달식을 개최했다.

DMG그룹 원강산업(주)(대표이사 김재현)가 경상국립대학교 발전기금 1억 원을 출연했다.경상국립대는 5일 오전 대학본부 접견실에서 발전기금 전달식이 있었다고 밝혔다. 원강산업은 현금 5000만 원과 현물 5000만 원을 기부한 것이다.발전기금 전달식에는 권진회 경상국립대 총장과 원강산업 김재현 대표이사, 김상진 부사장, 유덕용 전무 등이 참석했다.경상국립대는 김해지 미래차 라이즈(RISE)사업 책임교수가 원강산업과 산학협력과 맞춤형 취업을 위해 미래차 라이즈사업 참여기업 협약을 체결하여 상호 발전을 위해 노력하고 있다고 밝혔다.김해지 교수는 "원강산업과의 지속적인 산학협력과 맞춤형 취업을 위해 상호 노력한다면 경상국립대학교의 발전에 크게 이바지할 것"이라고 말했다.발전기금은 경상국립대 미래차 라이즈사업에 참여하는 10개 참여학과 학생들의 장학금과 실습 지원에 사용될 계획이다.김재현 대표이사는 "경상국립대가 추진하는 미래차 사업에 적극 동참하며, 지역 인재들이 더 큰 꿈을 펼칠 수 있도록 지원하게 되어 기쁘다"라고 말했다.권진회 총장은 "원강산업의 소중한 기부는 우리 대학이 미래차 분야 인재 양성과 연구 역량을 강화하는 데 큰 힘이 될 것"이라며 "지역의 대표 기업과 함께 지속가능한 발전 모델을 만들어가겠다"라고 감사의 뜻을 전했다.