로이터 "시진핑·푸틴, 김정은에 창건 기념일 축하 메시지"

큰사진보기 ▲3일 러시아의 블라디미르 푸틴 대통령, 중국의 시진핑 국가주석, 북한의 김정은 국무위원장과 각국 외교 사절단 대표들이 중국 베이징 톈안먼광장에서 열린 전승절 80주년 기념 대규모 열병식에 참석하고 있다. ⓒ AFP 연합뉴스 관련사진보기

중국 시진핑 국가주석과 러시아 블라디미르 푸틴 대통령이 북한 창건 기념일(9월 9일)을 맞아 김정은 북한 국무위원장에게 축하 메시지를 보냈다고 <로이터통신>과 미국 NBC가 조선중앙통신 보도를 인용해 9일 전했다. 북한 창건 기념일은 1948년 9월 9일 조선민주주의인민공화국 수립을 기념하는 북한의 주요 국가 행사다.푸틴 대통령은 메시지에서 "귀국의 전투부대가 쿠르스크 지역 해방전투에 영웅적으로 참여한 것은 러시아와 북한 간 우정과 상호 원조의 상징"이라며, 향후 양국의 포괄적 전략적 동반자 관계를 더욱 강화해 나가자고 강조했다.시진핑 주석 역시 별도의 메시지를 통해 북한과의 전략적 소통과 협력을 한층 더 심화시켜 나가기를 희망한다고 밝혔다. 지난 2024년 창건일에는 김정은 위원장이 준군사 조직 열병식과 외교 교류 행사를 통해 중국과 러시아와의 관계를 한층 강화하겠다는 의지를 천명한 바 있다.김정은 위원장은 지난 일요일 해군기지 건설 현장을 둘러보며 해군력을 강화하는 것이 중요하다고 강조했다고 조선중앙통신이 보도했다.또한 북한이 남한을 향한 '쓰레기 풍선' 살포를 이어가고 있는 가운데, 이번 축하 메시지 교환은 대외관계에서 세 나라가 전략적 공조를 가속화하려는 의지를 드러낸 것으로 해석된다.이번 사안은 한반도와 동북아 정세에 중요한 시사점을 던지는 동시에, 북·중·러 삼각 협력의 심화 가능성을 보여준다.