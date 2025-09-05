발걸음 멈추게 하는 독특한 교회 벽면, 이런 비밀이

큰사진보기 ▲꿈마을엘림교회 태양광 발전소 표시판이다.꿈마을엘림교회 태양광 발전소 표시판이다. 사거리에 있어 사람들의 눈에 쉽게 들어온다. 발전량, 누적발전량, 소나무 식재효과까지 보여준다. ⓒ 김성재 관련사진보기

큰사진보기 ▲부천 꿈마을엘림교회 김영대 목사부천 꿈마을엘림교회 김영대 목사가 인터뷰를 하고 있다. ⓒ 김성재 관련사진보기

- 기후위기와 탄소중립이라는 말이 이제는 일상적으로 나오고 있습니다. 목사님과 교회에서는 어떻게 인식하고 계신지 궁금합니다.

AD

- 환경 설교나 실천은 언제부터 시작하셨나요?

- 벽면 태양광 설치는 어떻게 시작하게 됐나요?

- 설치 과정에서 절차적 어려움이나 기술적인 고민은 없었나요?

- 안전성에 대한 우려는 어떻게 해소하셨나요?

큰사진보기 ▲부천 꿈마을엘림교회 벽면 태양광 전경부천 꿈마을엘림교회 벽면 태양광 전경이다. 언뜻 봐서는 일반 유리창처럼 보이며 큰 위화감이 없다. ⓒ 김성재 관련사진보기

- 설치 후, 경제적인 효과는 어느 정도인가요?

- 설치 이후 교인들과 주민들의 반응은 어땠나요?

세계는 지금 재생에너지 전환의 속도를 거침없이 높이고 있다. 이제 재생에너지는 탄소중립을 위한 방안일 뿐만 아니라 세계 에너지 체계의 중심이 되고 있다. 그러나 한국은 여전히 속도를 내지 못하고 있다. 재생에너지 비중은 OECD 최하위권에 머물고, 석탄 의존도는 세계 최고 수준이다. 그럼에도 희망은 있다. 시민들의 인식은 이미 달라졌고, 스스로 전환을 주도하고 있다. 이것이 한국의 에너지 전환을 현실로 만들 수 있는 토대이다.한국의 에너지 전환을 위한 희망을 발견하기 위해 부천 곳곳에서 나타나는 벽면 태양광, 공공부지, 학교, 교회 태양광 같은 다양한 실험을 찾아보았다. 이번 글에서는 그 첫 사례로, 부천에서 길을 지나다 발견한 벽면 태양광 발전 이야기를 따라가 본다.길을 걷다 한 건물 앞에 '태양광 발전량' 표시판이 눈에 들어왔다. 오늘의 발전량, 지금까지의 총 발전량, 그리고 그 전력을 환산한 나무 심은 개수까지 표시돼 있었다. 흥미로워 건물을 올려다보니, 옥상에는 태양광 패널이 보이지 않았다. 나중에서야 이곳이 '벽면 태양광'을 설치한 건물임을 알게 됐다. 기술의 발전을 실감함과 동시에 신기했다.그 신기함을 시작으로 부천 곳곳을 더 관심 있게 보기 시작했다. 소사역 인근 아파트에도 벽면 태양광이 설치돼 있었고, 학교 태양광 설비에 대한 논의와 관심도 늘고 있었다. 국가와 경기도에서는 주차장 태양광 설비 의무화도 추진 중이다. 다시 처음의 그 벽면 태양광 건물이 궁금해졌다. 그래서 지난 6월 18일 꿈마을엘림교회의 김영대 목사를 만나, 설치 과정과 이야기를 들어봤다."제가 미국에서 공부하고 있을 때 엘고어 부통령이 환경 문제에 굉장히 관심을 갖고 있었고 또 엘고어 부통령이 대통령 선거에 출마하면서도 가장 중요한 이슈로 내걸고 나왔던 것들이 환경 이슈였어요. 그런데 대통령이 되지 못했고, 오늘날 미국은 기후 악당 국가로 불리고 있죠. 대한민국도 그렇지만, 당시에는 에너지 전환에 대해서 인식이 별로 없었죠. 그러나 이른바 교양인이라면 환경 문제라든지 특히 탄소 문제에 대해서 관심을 가져야 한다라는 인식은 갖고 있었죠.""오래전부터 '환경선교주일'을 지켜왔습니다. 기록을 보니 1992년부터 환경 설교를 했더군요. 그땐 의식 차원에 머물렀고, 분리배출 정도만 잘해도 충분하다고 생각했습니다. 변화의 계기는 코로나19였습니다. 거리두기로 배달 음식이 늘면서 플라스틱 폐기물이 엄청나게 쏟아졌습니다. 재활용도 제대로 안 되는 현실을 보며 문제의식을 갖게 됐고, 아내가 여성 사역을 하면서 여성 중심의 환경운동을 시작했습니다. 그때부터 저도 일회용품 사용 습관을 바꾸기 시작했습니다.""세미나를 하면서 태양광 설치에 대해 알게 됐습니다. 전기요금을 절약하고, 남는 전력을 판매해 수익을 낼 수 있다는 설명을 들었죠. 교인들과 상의했더니 적극적으로 하자는 의견이 나왔습니다. 마침 2020년 교회 리모델링이 있었고, 그 과정에서 태양광 설치를 포함했습니다. 벽면 태양광은 부천에서 처음 설치하는 사례라 시공업체와 여러 차례 상의하며 진행했습니다.""감리교는 건물이 유지재단 소유라 교회 도장이 아니라 유지재단 도장을 받아야 했습니다. 설치업체가 인허가를 대부분 대행했지만, 서류 원본은 본부에 직접 가서 받아야 해서 두 번 정도 왕복했습니다. 담당자와 통화하며 일정 조율을 해야 했고, 당시 코로나19 시기라 더 번거로웠습니다.본부에서는 구조물 하중과 건물 균열 가능성을 꼼꼼히 검토했습니다. 벽면 부착 구조는 기존 전면 유리에 프레임을 설치하고, 그 위에 패널을 부착하는 방식이었습니다. 패널은 기존 유리보다 가볍고, 빛 투과율이 없어 여름에는 실내가 훨씬 시원해지고 겨울에는 난방 효율이 좋아졌습니다.""설치 전에는 관리부장 장로님이 "태풍 불면 떨어지지 않겠느냐"는 걱정을 했습니다. 전문 업체에 안전진단을 의뢰해 골조, 프레임, 부착 부위를 전수 조사했고, 건물이 30년 가까이 됐음에도 구조와 마감이 양호하다는 결과를 받았습니다. 오히려 설치 과정에서 앵커를 보강해 더 안전해졌습니다.""계약 전력을 15kW에서 10kW로 줄이면서 기본요금이 약 40만 원 절감됐습니다. 한전과 계약 변경할 때 서류 준비와 현장 확인 절차가 필요했는데, 이 과정도 설치업체가 도와줬습니다. 낮 시간에는 태양광 전력으로 거의 충당하고, 전기요금은 월별로 100만 원 이상 절약됩니다. 초기에는 10년 정도면 설치비를 회수할 거라 예상했지만, 절감액을 계산해 보니 7~8년이면 가능할 것으로 보입니다.""발전량, 누적 전력, 나무 심은 개수를 전광판에 표시하니 아이들이 '오늘은 나무가 5그루네'라며 숫자를 세어봤습니다. 신호를 기다리던 시민들이 '이게 뭐예요?'라고 물어보고, '좋은 일 하시네요'라는 말을 자주 했습니다. 한 주민은 처음 보고 놀라워하기도 했습니다."벽면 태양광 전광판 앞에서 멈춰 섰던 순간은 단순한 호기심이 아니라, 부천 한복판에서 태양광 발전 기술의 변화를 온전히 느끼는 계기가 되었다. 건물 옥상 대신 외벽을 가득 채운 패널은 교회 전기요금을 줄이고, 여름엔 실내를 시원하게, 겨울엔 따뜻하게 만들었다. 발전량과 '나무 심은 개수'를 알려주는 전광판은 아이들의 발걸음을 멈추게 했고, 신호를 기다리던 시민들의 대화를 바꾸었다.지난 2025년 6월 14일 시행된 분산에너지법과 같은 해 2월 27일 국회를 통과한 에너지 3법, 그리고 기후정의 담론이 맞물리며 에너지 전환을 둘러싼 논의가 풍부해지고 있다. 단순한 시설 확충을 넘어서 '어떻게' 전환할 것이며, '누가' 주도할 것인지에 대한 물음에 지역 역시 준비가 필요하다. 민관협력, 에너지 공공성 강화, 주민 참여와 지역 자립이라는 가치가 전환의 핵심축으로 부상하고 있고 탄소중립 녹색성장 기본계획을 수립하면서 지역 특성과 필요를 반영한 맞춤형 에너지 전환 전략 수립이 필요한 시점이다.꿈마을엘림교회의 사례는 한 공동체의 선택이 지역과 이웃의 인식을 바꾸고, 재생에너지에 대한 거리를 좁히는 과정을 보여준다. 이제 부천 곳곳에서 학교, 아파트, 주차장 태양광이 늘고 있다. 과연 그 시작점은 어디였을까. 그 시작의 이야기부터 부천시 곳곳의 에너지 전환 움직임을 어떻게 연결하고 만들어나갈 수 있을까. 오늘의 이야기는 한 교회의 경험을 통해 기술 발전과 변화를 체감하게 했고, 다음 질문을 남긴다. 부천시 최초의 민간 태양광 발전 설치 사례는 무엇일까. 그 답을 찾아가는 여정이 다음 기사에서 이어진다.