"대통령 할아버지, 아픈 사람 없는 나라 만들어주세요"

이재명 대통령이 4일 사회관계망서비스(SNS)를 통해 대통령실로 직접 손편지를 보낸 어린이 3명과의 특별한 만남을 공개했다.
이 대통령은 "업무상 어린이를 접하는 기회가 많지 않은 터라 오늘의 만남이 더욱 특별하게 느껴진다"며 만남의 소감을 전했다.
만남에 참석한 어린이들은 각자 특별한 경험을 가지고 있었다. 한 어린이는 대북·대남 방송이 중단되어 행복해졌다고 말했고, 다른 어린이는 부모님과 함께 계엄 반대 시위에 참여했던 경험을 들려주었다. 또 다른 어린이는 호남 지역 타운홀 미팅에 참석해 편지를 전달한 주인공이었다.
이 대통령은 "모두 각자의 소중한 경험을 진솔히 들려주었다"며 어린이들의 이야기에 귀 기울였다고 밝혔다.
만남에서 이 대통령은 어린이들의 관심사를 고려해 난중일기, 과학 만화, 역사 만화 등 다양한 분야의 도서를 선물했다. "책을 통해 더 넓은 세상을 만나고 큰 꿈을 키워가길 바라는 마음을 전했다"고 설명했다.
7세, 9세, 13세의 어린이들을 만난 이 대통령은 "이들의 무한한 성장 가능성과 밝은 미래를 상상하는 것만으로도 마음이 설렌다"고 소감을 밝혔다.
"아픈 사람 없는 대한민국" 약속
특히 이 대통령의 마음을 깊이 울린 것은 한 어린이가 편지에 적은 내용이었다. "대통령 할아버지가 아파하고 힘들어하는 사람들이 없는 대한민국을 만들어 주세요"라는 순수한 소망이 담긴 편지였다.
이 대통령은 "순수한 소망이 담긴 이 편지의 내용을 마음 깊이 새긴다"며 "살아온 날보다 살아갈 날이 더 많은 우리 어린이들이 마음껏 꿈을 펼칠 수 있는 세상을 만들기 위해 대통령으로서 전력을 다하겠다"고 다짐했다.
끝으로 이 대통령은 "오늘 만남이 오래도록 기억에 남을 소중한 추억이 되길 기원한다"며 어린이들과의 만남에 대한 애정을 표현했다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 '미디어피아'에도 실립니다.