"대통령 할아버지, 아픈 사람 없는 나라 만들어주세요"

큰사진보기 ▲허리 굽혀 악수하는 이 대통령이재명 대통령이 9월 4일 사회관계망서비스(SNS)를 통해 대통령실로 직접 손편지를 보낸 어린이 3명과의 특별한 만남을 공개했다. 사진은 이 대통령이 한 어린이에게 책을 선물하고 허리를 굽혀 악수하는 모습이다. ⓒ 이재명페이스북 관련사진보기

큰사진보기 ▲이 대통령과 어린이 만남이재명 대통령이 9월 4일 사회관계망서비스(SNS)를 통해 대통령실로 직접 손편지를 보낸 어린이 3명과의 특별한 만남을 공개했다. 사진은 이 대통령이 어린이들과 기념사진을 찍는 모습이다. ⓒ 이재명페이스북 관련사진보기

큰사진보기 ▲배웅하는 대통령이재명 대통령 부부가 어린이들에게 손을 흔들어 배웅하고 있는 모습이다 ⓒ 이재명페이스북 관련사진보기

큰사진보기 ▲강화 어린이의 소원강화에 사는 어린이가 직접 쓴 손편지 ⓒ 이재명페이스북 관련사진보기

큰사진보기 ▲대통령님 화이팅아빠와 계엄반대 시위에 참여한 어린이가 쓴 편지 ⓒ 이재명페이스북 관련사진보기

큰사진보기 ▲7세 어린이가 직접 그림도 그리고 쓴 편지 ⓒ 이재명페이스북 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 '미디어피아'에도 실립니다.

이재명 대통령이 4일 사회관계망서비스(SNS)를 통해 대통령실로 직접 손편지를 보낸 어린이 3명과의 특별한 만남을 공개했다.이 대통령은 "업무상 어린이를 접하는 기회가 많지 않은 터라 오늘의 만남이 더욱 특별하게 느껴진다"며 만남의 소감을 전했다.만남에 참석한 어린이들은 각자 특별한 경험을 가지고 있었다. 한 어린이는 대북·대남 방송이 중단되어 행복해졌다고 말했고, 다른 어린이는 부모님과 함께 계엄 반대 시위에 참여했던 경험을 들려주었다. 또 다른 어린이는 호남 지역 타운홀 미팅에 참석해 편지를 전달한 주인공이었다.이 대통령은 "모두 각자의 소중한 경험을 진솔히 들려주었다"며 어린이들의 이야기에 귀 기울였다고 밝혔다.만남에서 이 대통령은 어린이들의 관심사를 고려해 난중일기, 과학 만화, 역사 만화 등 다양한 분야의 도서를 선물했다. "책을 통해 더 넓은 세상을 만나고 큰 꿈을 키워가길 바라는 마음을 전했다"고 설명했다.7세, 9세, 13세의 어린이들을 만난 이 대통령은 "이들의 무한한 성장 가능성과 밝은 미래를 상상하는 것만으로도 마음이 설렌다"고 소감을 밝혔다.특히 이 대통령의 마음을 깊이 울린 것은 한 어린이가 편지에 적은 내용이었다. "대통령 할아버지가 아파하고 힘들어하는 사람들이 없는 대한민국을 만들어 주세요"라는 순수한 소망이 담긴 편지였다.이 대통령은 "순수한 소망이 담긴 이 편지의 내용을 마음 깊이 새긴다"며 "살아온 날보다 살아갈 날이 더 많은 우리 어린이들이 마음껏 꿈을 펼칠 수 있는 세상을 만들기 위해 대통령으로서 전력을 다하겠다"고 다짐했다.끝으로 이 대통령은 "오늘 만남이 오래도록 기억에 남을 소중한 추억이 되길 기원한다"며 어린이들과의 만남에 대한 애정을 표현했다.