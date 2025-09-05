이 대통령 "외국 정상들 전화하면 꼭 자국민 노동자 부탁... 부당 대우 안돼"

이재명 대통령이 우리나라에서 일하는 외국인 노동자들이 부당한 대우를 받아서는 안된다며 이들에 대한 지원 대책을 마련하라고 지시했다.
강유정 대통령실 대변인은 5일 오전 기자브리핑을 열고 이 대통령이 수석급 회의에서 이와 같이 말했다고 밝혔다.
이 대통령은 회의에서 한국에 머무는 외국인 노동자에 대한 부당 대우나 임금 체불 사례 등에 대해 실태 조사와 체계적 보호를 지시했다.
이 대통령은 "통상 국가에서 문화 국가로 변모한 대한민국의 국가 위상에 걸맞게 한국에 머무는 외국인이 부당한 대우를 받아서는 안된다"며 "이에 대해 지원 대책이 마련되어야 하고 그 방안을 마련해 제출하라"고 지시했다.
이에 대해 강 대변인은 이 대통령이 "어제 몽골 대통령과 통화하는 중에 한국에 머무는 자국민에 대해 특별한 신경을 써준 것에 대한 사의를 표명하더라"며 "다른 정상들과 통화하면 그런 부분이 꼭 등장하는 것을 듣고 우리가 과거의 수혜를 입던 국가가 아니라 이제 기여를 하고 공여를 하는 국가가 되자는 자각이 들었다"고 말했다고 전했다.
강 대변인은 또 "이 대통령이 체불 임금에 관한 이야기를 하다가 국내 노동자뿐 아니라 외국인 노동자들에 대한 부분까지도 챙겨봐야 한다고 강조했다"고 말했다.
이 대통령은 지난 2일 국무회의에서도 외국인 노동자들의 임금 체불 문제에 대해 법무부에 "임금을 떼먹힌 외국인 노동자들은 출국을 보류해 주고 돈을 받을 때까지 기회를 주는 것도 검토해야 할 것 같다"고 주문한 바 있다.
이어 "이 사람들이 강제출국 당하면 영영 떼먹을 수 있으니까 일부러 임금 체불을 한다고 한다"며 "(불법체류로) 걸렸다고 해서 무조건 내쫓아서는 안 된다. 사업주들이 그걸 노리고 자기가 신고한다고 하더라. 임금을 떼어먹고 신고해서 강제 출국시키는 게 나라 망신 시키는 것"이라고 말했다.
이 대통령은 또 4일 용산 대통령실을 방문한 어린이가 "인권변호사 할 때 가장 기억에 남는 일이 뭐냐"고 묻자 '팔이 잘리고 강제로 출국당한 외국인 노동자를 도와준 일'을 꼽기도 했다.
한편, 이 대통령은 지난 3일 포르투갈 리스본 전차 탈선 사고로 우리 국민 2명이 사망하고 1명이 부상한 데에 대해 "머나먼 땅에서 들려온 비보에 비통함을 감출 길이 없다"며 "희생자분들의 명복을 빌며 큰 슬픔과 충격에 빠져 계실 유가족분들과 포르투갈 국민들께 깊은 위로의 말씀을 전하며, 부상자들의 빠른 쾌유를 기원한다"고 말했다.