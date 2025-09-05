이 대통령 "외국 정상들 전화하면 꼭 자국민 노동자 부탁... 부당 대우 안돼"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 지난 2일 용산 대통령실에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. 2025.9.2 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령이 우리나라에서 일하는 외국인 노동자들이 부당한 대우를 받아서는 안된다며 이들에 대한 지원 대책을 마련하라고 지시했다.강유정 대통령실 대변인은 5일 오전 기자브리핑을 열고 이 대통령이 수석급 회의에서 이와 같이 말했다고 밝혔다.이 대통령은 회의에서 한국에 머무는 외국인 노동자에 대한 부당 대우나 임금 체불 사례 등에 대해 실태 조사와 체계적 보호를 지시했다.이 대통령은 "통상 국가에서 문화 국가로 변모한 대한민국의 국가 위상에 걸맞게 한국에 머무는 외국인이 부당한 대우를 받아서는 안된다"며 "이에 대해 지원 대책이 마련되어야 하고 그 방안을 마련해 제출하라"고 지시했다.이에 대해 강 대변인은 이 대통령이 "어제 몽골 대통령과 통화하는 중에 한국에 머무는 자국민에 대해 특별한 신경을 써준 것에 대한 사의를 표명하더라"며 "다른 정상들과 통화하면 그런 부분이 꼭 등장하는 것을 듣고 우리가 과거의 수혜를 입던 국가가 아니라 이제 기여를 하고 공여를 하는 국가가 되자는 자각이 들었다"고 말했다고 전했다.강 대변인은 또 "이 대통령이 체불 임금에 관한 이야기를 하다가 국내 노동자뿐 아니라 외국인 노동자들에 대한 부분까지도 챙겨봐야 한다고 강조했다"고 말했다.이 대통령은 지난 2일 국무회의에서도 외국인 노동자들의 임금 체불 문제에 대해 법무부에 "임금을 떼먹힌 외국인 노동자들은 출국을 보류해 주고 돈을 받을 때까지 기회를 주는 것도 검토해야 할 것 같다"고 주문한 바 있다.이어 "이 사람들이 강제출국 당하면 영영 떼먹을 수 있으니까 일부러 임금 체불을 한다고 한다"며 "(불법체류로) 걸렸다고 해서 무조건 내쫓아서는 안 된다. 사업주들이 그걸 노리고 자기가 신고한다고 하더라. 임금을 떼어먹고 신고해서 강제 출국시키는 게 나라 망신 시키는 것"이라고 말했다.이 대통령은 또 4일 용산 대통령실을 방문한 어린이가 "인권변호사 할 때 가장 기억에 남는 일이 뭐냐"고 묻자 '팔이 잘리고 강제로 출국당한 외국인 노동자를 도와준 일'을 꼽기도 했다.한편, 이 대통령은 지난 3일 포르투갈 리스본 전차 탈선 사고로 우리 국민 2명이 사망하고 1명이 부상한 데에 대해 "머나먼 땅에서 들려온 비보에 비통함을 감출 길이 없다"며 "희생자분들의 명복을 빌며 큰 슬픔과 충격에 빠져 계실 유가족분들과 포르투갈 국민들께 깊은 위로의 말씀을 전하며, 부상자들의 빠른 쾌유를 기원한다"고 말했다.