대체서식지? 생태계는 옮겨질 수 있는 것인가

큰사진보기 ▲부천공공주택지구 임시 대체서식지임을 알리는 푯말부천공공주택지구 금개구리, 맹꽁이 임시 대체서식지임을 알리는 푯말이다. 시민들과 함께 가꾸어나가자고 적혀있다. ⓒ 김성재 관련사진보기

큰사진보기 ▲부천대장공공주택지구 임시 대체서식지 2와 크레인부천대장공공주택지구 임시 대체서식지 2 너머 크레인이 작업을 진행하고 있다. ⓒ 김성재 관련사진보기

큰사진보기 ▲부천대장공공주택지구 임시 대체서식지 1부천대장공공주택지구 임시 대체서식지 1의 전경이다. 해당 부지는 계획서상 도시농업공원 부지로 임시 대체서식지가 마련되어 있다. 임시 대체서식지 1 주변은 성토가 진행되고 있다. ⓒ 김성재 관련사진보기

전국 개발 현장에서 빠짐없이 등장하는 '환경영향평가', 그리고 이에 대한 하나의 대책이자 영향 저감방안인 '대체서식지'. 2012년 환경부 지침으로 사실상 제도화된 뒤, 도로·주택·산단 등 대규모 사업마다 의무처럼 조성됐다. 그러나 이 제도는 정말로 훼손된 자연을 '대체'하고 있을까? 현재 부천대장지구에 임시로 조성된 대체서식지를 통해 그 실행 방식과 한계를 들여다본다.우리는 너무도 자연스럽게 '대체서식지'라는 말을 쓰고 있다. 마치 그것이 법적으로 명확하게 정의되어 있고 오랜 시간 동안 정립된 개념처럼 보이지만 실제로는 그렇지 않다. 대한민국의 법령에서 '대체서식지'가 명확하게 정의하거나 직접 언급된 사례는 없다. 명확한 법적 정의 없이 사용되어 온 '대체서식지'는 언제, 어떤 맥락에서 등장했고 제도화되었을까? 이 개념의 기원을 짚어보면 대체서식지를 둘러싼 여러 배경을 이해할 수 있다.한국언론진흥재단에서 운영하는 뉴스 빅데이터 분석 서비스인 빅카인즈(Bigkinds)를 통해 확인한 결과, 언론에 처음 등장한 것은 처음 언론에 등장한 것은 중부일보의 "청라지구 환경영향평가 재실시 촉구(2006. 2. 8.)" 기사의 본문이다. 제목과 본문을 살펴보면 '대체서식지'가 환경영향평가의 결과에 대한 저감대책, 저감방안으로 사용되었으며, 이에 대한 시민단체의 문제제기와 비판이 있었다. 해당 기사가 나온 이후에 언론을 통해 '대체서식지'가 사용되기 시작했다.대체서식지 개념이 공식적으로 채택된 시점은 2012년 2월 환경부에서 <대체서식지 조성·관리 환경영향평가 지침>를 발간한 이후, 국가 정책 문서에 구체적으로 명확히 제시되고 이에 따라 환경영향평가 등 각종 실무 현장에서 법적·행정적 기준으로 적용되기 시작했다. 도로, 철도, 주택, 산업단지 등 각종 대규모 개발사업에서 대체서식지 조성 협의 건수가 급증하면서 환경부와 산하 연구기관, 자치단체, 민간사업자 등이 실질적인 대체서식지 조성 기준과 사후 모니터링 체계 구축에 나섰다.대규모 개발로 인한 서식지 훼손은 주로 멸종위기 야생생물의 생존에 직결되는 문제이기 때문에 대체서식지는 곧 멸종위기종 보전과 밀접하게 연결된다. 실제로 환경영향평가 과정에서 대체서식지 조성 대상이 되는 서식지는 대부분 멸종위기종의 주요 서식지이다. 결국 대체서식지는 단순한 녹지 조성이나 경관 복구가 아니라, 해당 종이 번식·서식·이동할 수 있는 기능을 과학적으로 재현하는 것을 목표로 하고, 이후 모니터링과 관리 계획을 통해 종의 보전 효과를 장기적으로 확보하는 것이 핵심이다.따라서 개발사업과 멸종위기종, 그리고 대체서식지 조성은 떼려야 뗄 수 없는 관계를 가진다. 대체서식지 조성 또는 유사 개념이 환경영향 저감 방안으로서 환경영향평가 협의 의견 등에 자주 등장하는 것도 이 때문이다. 결국 대체서식지 조성은 환경부 지침에 따라, 개발사업자가 사업 부지 내 서식지 훼손이 불가피하다고 판단될 경우 인근의 다른 지역을 확보해 유사한 환경을 인공적으로 조성하고 멸종위기종을 이주시킴으로써 법적·행정 절차상 보전 조치를 이행한 것으로 간주하는 방식이다.여기서 주목해볼 점은 앞서 환경부 지침에서 대체서식지 조성을 '유사한 환경'을 조성한다고 정의한 것이다. 과연 무엇이 '유사하다'는 것일까. 수질, 먹이, 토양과 그 속의 유기질, 무기질 식생, 포식자 유무, 계절별 변화, 이동 동선, 음향 환경, 햇빛 각질까지 생태계는 단순한 조건들의 조합이 아니라, 수많은 요소들이 유기적으로 상호작용하는 복잡한 관계망 위에서 작동한다. 물리적 조건이 갖춰졌다고 해서, 저절로 생태계가 형성되는 것은 아니다. 결국 생태계는 옮길 수 있는 것이 아니다.다만 멸종위기종 보전을 위해 대체서식지 조성 지침에 따라, 토양·수질·식생 등 핵심 서식 조건을 인위적으로 재현해 일시적으로 개체가 살아갈 수 있는 공간을 마련하는 것이 현재 대체서식지 조성의 기본 개념이다. 이는 생태계 전체를 복원하는 것이 아니라, 핵심 종의 생존 가능성을 '조건부로' 유지하는 방식이며, 실제 현장에서도 주로 먹이 식물 이식, 물웅덩이 조성, 방해 요소 제거 등 가시적 조건의 재현에 초점이 맞춰진다.따라서 환경영향평가 협의 의견에서 대체서식지를 조성하도록 하고 사업 시행자가 이를 이행해야 하는 책임이 반복적으로 제기되는 이유는 여기에 있다. '멸종위기종'이 가진 법적 보호 지위에 따라 책임과 의무가 생기기 때문이다. 왜냐하면 멸종위기종은 단순히 개체 수가 줄어든 생물이라는 의미를 넘어서 해당 생물종이 살아가는 서식지의 건강성과 생태계의 균형 상태를 반영하는 지표로 간주되기 때문에 대한민국 「야생생물 보호 및 관리에 관한 법률」은 멸종위기종을 지정하여 보호하고 있으며, 환경영향평가 과정에서도 멸종위기종의 서식 여부는 핵심적인 검토 항목이 된다.멸종위기종 중에서도 특히 양서류와 파충류는 생태계의 건강성과 안정성을 판단하는 데 중요한 지표종으로 여겨진다. 금개구리와 맹꽁이와 같은 멸종위기 양서파충류가 중요한 이유는 단순히 멸종위기종이라는 법적 지위 때문만은 아니다. 이 종은 산란, 먹이활동, 피신, 동면을 모두 일정한 공간 안에서 해결하는 특성을 가지며, 외부 환경 변화에 극도로 민감하게 반응한다. 이러한 특성 때문에 금개구리의 존재는 해당 지역 생태계의 건강성을 반영하는 강력한 지표로 작동한다. 특정 생물종이 오랜 시간 한 지역에 정착해 살아간다는 것은 그 지역의 수질, 토양, 먹이사슬, 생물상 등 여러 생태적 요소가 안정적으로 유지되고 있다는 뜻이기도 하다.생태계는 단순히 땅만 확보한다고 복원되지 않는다. 씨앗, 토양, 미생물, 수분, 바람 등 복합적이고 비선형적인 생태적 조건 위에 작동하는 것이 바로 서식지이기 때문이다. '지력'이 높은 혹은 비옥한 이 땅을 대체하기 위해선, 그곳에 살던 하나의 생명을 살게 하려면 90~100의 조건이 복합적으로 맞아야 한다고 말한다(그 중엔 면적도 있을 것이다.). 따라서 성토를 통해 다진 인공적으로 조성된 땅인 0의 조건에 가까운 곳에 옮김으로써 대체가 된다는 것 자체가 황무지를 생태계로 만드려는 무리한 시도라는 비판에서 자유로울 수 없다. 이러한 원리를 무시한 '복사-붙여넣기식 생명 이전은 물론 최소한의 조건이 명시된 절차와 기준을 간과하는 것에 대해 돌아봐야 한다.실제로 2018년 박용수 등 13인이 공동으로 진행한 '대체서식지 조성 현황 및 개선방안 연구-환경영향평가 대상 사업을 중심으로'연구에 따르면 당초 환경영향평가 협의 조건으로 제시된 대체서식지 조성과 다르게 이주가 수행되거나 대체서식지도 이주지도 아닌 사례가 많은 것으로 나타났다. 해당 연구에서는 결과적으로 환경영향평가협의 이후 사후관리가 미흡하여 협의 조건과 다르게 조성된 것으로 판단하면서 목표종에 대한 생태적 고려 및 구체적인 계획 수립 없이 대체서식지 조성 및 이주가 결정되어 효과가 매우 미흡하다고 평가하고 있다.3기 신도시인 부천대장지구 사업단지 선정 과정에서도 멸종위기종 2급인 금개구리와 맹꽁이가 발견되었다. 이에 부천대장지구 전략환경영향평가 협의내용에는 법정 보호종에 대한 보전 방안으로 '대체서식지 및 공원 조성'이 명시되어 있으며, 정밀조사 시 전문가, 시민단체, 지역주민 등 관계자의 참여(거버넌스 구축)를 검토하도록 했다. 이에 따라 사업 시행 주체인 한국토지주택공사(LH)는 환경영향평가 협의 당시, 개발공정상 최종 대체서식지 조성 이전에 포획·이주가 필요하다고 판단되어 용역을 통해 금개구리의 포획을 실시 하고, 24년까지 개발 사업단지 내에 '임시 대체서식지' 1과 2를 조성하여 이주시켰다.토지주택공사(LH)에 정보공개청구를 통해 확인한 내용에 따르면, 부천대장지구 일대에서 포획되어 이주된 금개구리의 개체수는 성체(아성체) 기준 22년 203(1212)마리, 23년 1975(901)마리로 약 4200마리이며 맹꽁이의 개체수는 성체(아성체) 기준 22년 112(2171)마리, 23년 820(929)마리다. 이들 중 22년 포획개체는 부천대장지구 개발 단지 내 조성된 임시 대체서식지 1(5600m²)로, 23년 포획개체는 임시 대체서식지 2(2만2000m²)로 이주되었다. 금개구리와 맹꽁이가 이렇게 많이 서식하고 있었다는 것은 그 곳의 생태계 건강성을 강하게 보여준다. 그들에게 부천대장지구는 금싸라기 땅이었다. 개발구역 내부에 위치해 장기 보전이 불가능한 상황이며, 사업 완공 이후 공원 부지, 녹지 등 최종 대체서식지가 조성되면 재이주가 예정되어 있다.인간에게도 마찬가지였다. 그 땅은 단순한 습지가 아니라, 빗물을 저장해 가뭄을 완화하고, 바람길을 통해 여름철 도시의 열을 식히고, 탄소를 흡수하고 다양한 생물의 서식처를 연결하는 생태 서비스의 원천이었다. 금개구리와 맹꽁이가 살아갈 수 있는 환경은 곧 사람에게도 안전하고 지속 가능한 삶의 기반이었고, 그 기반은 개발과 함께 사라졌다.부천대장 공공주택 지구 한켠, 풀밭과 웅덩이 몇 개로 구성된 임시 '대체서식지'는 마치 하나의 상징처럼 보인다. 멸종위기종을 위한 공간이라 명명되었지만, 사실 이는 명시된 절차 이행의 결과다. 우리는 이 작은 임시 대체서식지를 바라보며 하나의 질문에 도달하게 된다. 대체서식지는 과연 무엇을 대체하고 있는가?'대체서식지'는 종종 개발 과정에서 훼손된 생태적 조건을 일정 부분 보완하는 수단으로 간주된다. 그러나 이 개념은 복원이나 회복이 아닌 '조성'의 행위로 작동한다. 이는 생태계의 총체성과 복잡한 상호작용을 재현하려는 시도가 아니라, 법령상 이주가 가능하도록 설계된 일부 물리적 조건의 재구성일 뿐이다. 생명을 둘러싼 '환경'이 아니라, 이주 가능한 '조건'이 기준이 되는 것이다. 물론 이러한 조성의 기준과 절차는 국민이 만든 법률에 따라 마련된 것이다. 다시 말해, 대체서식지란 자율적으로 설정한 목표가 아니라, 우리 사회가 적법한 절차를 통해 설정해 놓은 결과다. 따라서 개발사업자는 이를 정확히, 성실히 이행할 의무가 있으며, 이행 과정은 투명하게 점검 가능해야 한다.동시에 우리가 고민해야 할 것은 단순한 이행 여부나 선언적 정당성만이 아니다. 중요한 것은, 현재 임시 대체서식지가 세워져 있다는 것이다. 이 임시 대체서식지가 과연 어떤 생태적 상상력을 전제로 하고 있었는지, 그리고 그 전제가 지금 어떤 방식으로 실현되거나, 누락되었는지계속해서 살펴야 한다. 예컨대 조성된 서식지가 어떤 조건을 생략했는지, 어떤 기준으로 생존 가능성을 판단했는지 살펴야한다.우리 인간이 만든 절차를 통해 개발이라는 선택을 가능케 했고, 그리고 그 선택이 초래한 생태적 변화는 아직 모른다. 지금 우리에게 필요한 것은 이후 임시로 지어진 대체서식지에 대한 관심과 이후 조성될 대체서식지에 대한 상상력이다.