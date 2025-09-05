여순사건 발굴 유해 첫 신원 확인... 담양 옥천약수터 희생자

큰사진보기 ▲광양 매티재 발굴 유해. 2025. 2 ⓒ 여순사건 진상규명 및 희생자 명예회복 위원회 관련사진보기

큰사진보기 ▲여수·순천10·19사건 진상규명 및 희생자 명예회복위원회 누리집 갈무리 ⓒ 여순사건 진상규명 및 희생자 명예회복 위원회 관련사진보기

'여수·순천 10·19사건 진상규명 및 희생자 명예회복위원회'는 여순사건 희생자 발굴 유해 가운데 2구의 신원을 확인했다고 5일 밝혔다. 이는 2022년 '여수·순천 10·19사건 진상규명 및 희생자 명예회복에 관한 특별법' 시행에 따라 추진된 유해 발굴 작업을 통한 첫 신원 확인 사례라고 위원회는 덧붙였다.신원이 확인된 민간인 유해 2구는 담양 옥천약수터에서 지난해 2월 발굴됐다. 이곳에선 26구의 유해가 발굴됐고, 유전자 검사를 거쳐 2구의 신원이 확인됐다. 유해와 함께 수습된 탄피, 고무신 등 109점의 유류품은 별도 공간에 안치됐다.담양 옥천약수터는 구례 지역 여순사건 희생자 유족들이 집단 학살지로 지목하며 발굴을 요구했던 곳이다. 희생자들은 1950년 7월 예비검속 과정에서 붙잡혀 광주로 이송되던 중 집단 학살된 것으로 추정되고 있다.또한 위원회는 올 2월 광양매티재 발굴 과정에서도 9구의 유해와 탄피, 고무신 등 46점의 유류품을 수습했다. 이들 유해에 대한 봉안식은 오는 25일 광양시공설운동장 실내체육관에서 진행된다. 봉안식 뒤 유해 9구는 국가 묘역인 세종 추모의 집에 유해를 안치할 예정이다.신원이 확인된 담양 옥천약수터 희생자 유해 2구도 이날 가족에 인도한다. 위원회는 올 11월엔 구례 차독골에서 추가로 유해 발굴 작업을 진행한다.한편 이번 최초로 실행된 유전자검사는 2024년 11월부터 2025년 8월까지 구례, 광양, 하동 유족 94명과 광양, 담양에서 발굴된 유해 35구를 대상으로 이뤄졌다.