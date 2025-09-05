국힘, 추미애 징계요구안 제출... "더 이상 묵과할 수 없다"

큰사진보기 ▲국민의힘, 추미애 징계안 제출국민의힘 서명옥·조승환 원내부대표와 최은석 원내수석대변인이 5일 국회의원 추미애 징계요구안을 국회 의안과에 제출하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

큰사진보기 ▲나경원 국민의힘 의원이 4일 서울 여의도 국회에서 열린 법제사법위원회 전체회의에서 같은 당 조배숙, 박준태, 송석준 의원과 대화하고 있다. 왼쪽은 곽규택 의원. ⓒ 남소연 관련사진보기

국민의힘이 국회 법제사법위원회 위원장을 맡고 있는 추미애 더불어민주당 국회의원에 대한 징계요구안을 제출했다. 나경원 신임 국민의힘 간사 선출의 건을 처리하지 않고, 일방적으로 의사진행을 하고 있다는 이유다.이춘석 전 법사위원장이 '차명 계좌' 주식 투자 의혹으로 물러난 가운데, 민주당은 법무부장관 출신이자 6선의 추미애 의원을 법사위원장 자리에 앉히며 주도권을 놓지 않겠다는 의지를 분명히 했다. 이에 맞서 국민의힘은 5선의 나경원 의원을 국민의힘 간사로 선출해 배치하며 '맞불'에 나섰다. 양당은 연일 의사 진행 과정을 두고 고성을 내지르며 충돌하고 있다.5일 오전 당 원내대책회의에 참석한 나경원 의원도 잔뜩 날을 세웠다. 그는 "어제(4일) 추미애 법사위에서는 또다시 국회 흑역사를 기록했다"라며 "국민의힘 간사직은 여전히 박탈한 채 독단적인 의사일정 그리고 야당 발언권 제한, 또 충분한 토론 없는 강행 표결이 이루어졌다"라고 목소리를 높였다.또한 "지적하시다시피 어제 안건조정위원회를 정말 형해화시켰다"라며 "안건조정위원회 간사와 협의해서 구성해야 되는데, 국민의힘 간사를 선출하지 않았기 때문에 당연히 협의 없이 안건조정위원회를 구성했다"라고 반발했다."국회 선진화법을 통해 도입된 안건조정위원회 제도는 최대 90일 동안 충분한 논의를 보장하기 위한 장치"라며 "그러나 실제 국회 운영에서는 이 제도가 단 1~2시간 만에 형해화되는 사례가 반복되어 왔다"라며, 숙의를 요구할 수 있는 소수당의 권한이 무시됐음을 강조했다.그는 "어제도 마찬가지로 이러한 방식이 재현되었고, 그 결과 우리 당과 관련된 내란 사안뿐 아니라 민주당의 하명 수사 성격이 짙은 3대 특검 확대법이 단독으로 강행 처리되었다"라고 지적했다. 그러면서 "민주당의 하명 수사, 3특검 확대법이 단독 강행 처리됐다는 것" "내란 몰이 특별재판부 설치 법안이 상정되었다는 것" "'검찰 해체법', '민주당 수사 장악법' 공청회가 이미 열리고 그들만의 답으로 달려가고 있다는 점" 등 3가지를 문제로 꼽았다.나 의원은 특히 현재 운영 중인 3대 특검의 활동기간을 연장하고 인력과 권한을 강화하겠다는 데 대해 "1년 예산 약 500억 원을 쓴다. 검찰 인력 등 약 600명을 투입한다"라며 "결국 이러한 정치 특검 연장이 민생 수사 지연 세금 부담으로 직결되고 있다"라고 했다.그는 "법사위에 참석하며 참으로 처참하다는 생각을 했다"라면서 "민주당 의원들이 면책특권 뒤에 숨어 온갖 거짓말을 쏟아내고 있었기 때문"이라고도 주장했다. "정작 밖에 나가 의정관에서 브리핑을 하거나 기자회견을 하라 하면 하지 않으면서, 회의장 안에서는 말끝마다 내란을 들먹이며 거짓을 반복하고 있었다"라는 이야기였다.나 의원은 "민주당이 '검찰개혁 검찰개혁' 외치는데 진짜 검찰 개혁의 대상은 검찰이 아니라 국회법을 유린하고 권력을 독점하려는 법사위의 오만, 또 민주당의 의회 독재"라며 "더 이상 민주당은 헌법과 헌정질서를 파괴해서는 안 될 것"이라고도 덧붙였다.이날 오전 국회 의안과에 추미애 위원장에 대한 징계요구안을 제출한 최은석 국민의힘 수석대변인은 "추미애 위원장은 법사위원장 취임한 후로 우리 야당에 대해 온갖 의사진행에 대해 방해와 무시와 독단적 의사진행을 했다"라며 "지금 법사위 자체가 정말 제대로 된 법사위라기보다 추미애와 민주당 간 독단적 위원회로 전락했다"라고 비난했다.그는 "특히 소위원회 위원에 대한 일방적 선임, 간사에 대한 선임 방해 등은 국회법을 명백하게 위반한 것으로 저희는 판단하고 법사위원장 추미애를 오늘 윤리위에 제소하게 됐다"라고 강조했다. "국회 윤리위원회가 (아직) 구성되지 않았지만, 추미애 위원장의 독단 운영에 대해 더 이상 묵과할 수 없어 제소하게 됐다"라고도 부연했다.