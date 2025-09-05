'금거북' 이배용 사무실 압수수색... "윤석열·김건희·최은순 피의자"

큰사진보기 ▲김건희 의혹들을 수사하는 민중기 특별검사팀이 이배용 전 국가교육위원장의 '매관매직' 의혹과 관련해 5일 국가교육위원회에 대한 압수수색에 나섰다. 사진은 이날 정부서울청사 내 국가교육위원회. 2025.9.5 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

김건희 특검팀(민중기 특검)이 김건희에게 금거북이를 건네 매관매직 의혹을 받고 있는 이배용 전 국가교육위원장의 재직 중 사무실을 압수수색했다.특검팀은 5일 오전 언론 공지를 통해 "금일 오전 '이 전 위원장 귀금속 공여 의혹 사건'과 관련해 국가교육위원회 압수수색에 착수했다"고 밝혔다. 특검팀은 지난달 28일에도 자리에서 물러나기 전이던 이 전 위원장의 주거지를 압수수색한 바 있다.이 전 위원장은 2022년 9월 윤석열 정부가 출범시킨 국가교육위원회의 초대 위원장으로 임명됐다. 박근혜 정부 시절 국정교과서 편찬 작업에 참여하고 친일 인사를 옹호한 그의 경력으로 당시 임명 철회 요구가 빗발쳤지만 대통령이던 윤석열은 임명을 강행했다.특검팀은 이 전 위원장이 김건희에 금품을 건넨 대가로 위원장에 임명됐다는 매관매직 의혹을 수사하고 있다. 이 전 위원장은 의혹이 불거졌던 지난 1일 "이와 같은 상황이 발생한 것에 대해 송구스럽게 생각한다. 조사과정에서 성실히 소명하겠다"며 사임 의사를 밝혔다.이 문제를 강하게 비판하며 다른 위원들과 사퇴 의사를 밝힌 정대화 국가교육위원회 상임위원은 이날 페이스북에 "사무실에 출근하니 특검에서 이배용 위원장 사무실과 컴퓨터 압수수색에 나왔다"라며 "영장을 보니 피의자는 윤석열, 김건희, 최은순 등이었고 이배용은 참고인"이라고 전했다.특검팀 관계자는 이날 <오마이뉴스>와 한 통화에서 "국가교육위원회 압수수색과 관련해 피의자, 참고인 신분 등을 확인해 줄 수 없다"고 했다.