김종대 전 창원시의회 의장, 민주주의전당 앞 1인시위

김종대 전 창원시의회 의장, 5일 대한민국민주주의전당 앞 1인시위.

김종대(72) 전 창원시의회 의장이 5일 오전 창원마산 대한민국민주주의전당(아래 민주전당) 앞에서 '즉시폐관, 전면개편'을 촉구하며 1인시위를 벌였다.김 전 의장은 부인과 함께 민주전당 입구에서 "독재-민주 동거하는 황당한 민주전당", "민주전당은 본래의 목적과 취지에 맞게 제대로 된 모습으로 새롭게 개편되어야 한다"라고 쓴 손팻말을 들고 1시간가량 서 있었다.90여 개 단체로 구성된 '대한민국민주주의전당 제대로 만들기 시민대책위'는 7월 말부터 이곳과 창원시청‧시의회 앞에서 거의 매일 1인시위 이어가기를 하고 있다. 시민대책위는 민주전당의 '부분 수정'이 아니라 당장에 문을 닫고 전면 개편할 것으로 요구하고 있다.김종대 전 의장은 전화통화에서 "이곳에서 1인시위가 벌어진 지 한참 되었는데 저는 처음으로 참여하게 되었다"라며 "민주전당은 민주화성지 마산의 근본적인 정신을 제대로 살려내지 못했다"라고 말했다.김 전 의장은 "창원마산은 민주화 운동 관련된 국가기념일이 두 개나 있는 도시다. 아마도 세계적으로 민주화 관련 국가기념일이 두 개나 있는 도시는 드물고 마산이 유일할 것"이라고 말했다.창원마산은 이승만자유당정권의 3.15부정선거와 독재에 시민들이 항거했던 3.15의거와 박정희 독재에 저항에 1979년 10월에 일어났던 부마민주항쟁이 국가기념일로 지정되어 있다.김종대 전 의장은 "민주성지인 창원마산에 민주전당이 선다는 것은 굉장히 자랑스러운 일이었다. 그런데 지금 세워진 건물이나 전시물을 보면 그런 정신을 지키고 가꾸기 위에는 매우 부족하다. 전시 내용이 민주주의 정신에 맞지 않고, 마산의 정체성과 민주화 역사를 제대로 살려내지 못했다"라고 지적했다.이어 "마산의 민주화 정신에 어긋나는 민주전당이라서더 안타깝다. 마산의 민주정신을 제대로 살려내는 민주전당을 만들어야 한다고 촉구하기 위해 1인시위에 동참하게 되었다"라고 덧붙였다.6월 10일 임시운영 이후 세 차례 민주전당을 둘러봤다고 한 김 전 의장은 "지금 민주전당을 보면, 민주주의전당이라 생각이 들지 않고 그냥 일반 문화공간을 세웠다는 느낌이다. 시민들이 이곳에 와서 민주화운동의 역사와 정신을 제대로 느낄 수 있도록 되어 있지 않다"라고 지적했다.그는 "민주전당 운영을 맡은 담당자나 창원시장권한대행도 민주전당의 현재 문제점에 대해 제대로 인식하지 못하고 있는 것 같다"라며 "마산의 민주화 역사를 제대로 이해를 하는 것부터 필요하다. 민주전당의 대변화가 있어야 한다"라고 강조했다.과거 창원시의회 활동을 떠올린 그는 "제가 창원시의회에 있을 때는 민주전당을 창원에 유치하는 게 우선이었고, 그것과 관련해 나서면서 애를 많이 썼다"라며 "당시에는 서울과 광주 등 다른 지역에서 민주전당을 가져가려고 했다. 민주전당이 우리 지역으로 오도록 하는데 많은 사람들이 애를 쓰고 노력했다. 그랬다면 더 잘 짓고 잘 전시를 했어야 하는데, 그렇지 못해 너무 아쉽다"라고 말했다.현재 민주전당에 대한 시민들의 반응에 대해 그는 "전시 내용에 대해 구체적으로 정확하게 잘 모르는 것 같다. 몰라서 그런 측면도 있다. 그렇다면 전시를 제대로 해야 하는 것"이라며 "시민들이 민주화운동의 자긍심을 가질 수 있도록 해야 하고, 도시 정체성을 살릴 수 있도록 해야 한다"라고 덧붙였다.구체적인 전시 문제에 대해, 김 전 의장은 "3.15의거와 부마민주항쟁, 유월항쟁 등 여러 민주화운동에 대해 제대로 나타내지를 못했다. 과거 독재정권 하에서 시민들이 피 흘려 싸우고 탄압받았던 부분에 대한 전시와 설명이 절대적으로 부족하다"라며 "독재의 내용을 알아야 하는데, 지금 민주전당은 그런 내용이 없거나 아주 적다"라고 지적했다.그러면서 김종대 전 의장은 "시의회에서 조례를 만드는 것도 중요하지만, 민주전당이 제대로 설 수 있도록 하기 위해서는 시의원들의 역할이 중요하다"라며 "시의원들부터 민주화운동의 역사부터 제대로 인식해야 할 것이다. 많은 문제가 드러나서 정식 개관도 못하고 있는 상황에서 하루 빨리 전면 개편을 해야 할 것"이라고 강조했다.김종대 전 의장은 1991년 옛 마산시의원을 시작으로 6선(통합)을 지냈고 2022년 6월 정계은퇴를 선언했다. 그는 현직에 있었을 때 더불어민주당 경남지방의원 협의회 회장을 지내기도 했고, 한국공공자치연구원으로부터 대한민국의정대상 '최고의원상'(2019년)을 받기도 했다.경남도 문화재인 '김주열 열사 시신인양지' 옆에 국도시비가 들어가 세워진 민주전당은 지난 6월 10일 임시운영에 들어갔지만 '독재 미화' 등 지적을 받으면서 6월 29일 예정되었전 개관식이 취소되었다.