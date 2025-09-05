홍성군, '공무원 사칭 물품 구매 사기' 주의 당부... 동일범으로 보여

큰사진보기 ▲홍성군이 공무원을 사칭해 싼값에 물품을 구매하는 사기에 대해 주의를 당부했다. ⓒ 신영근 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲사기범들은 A 업체에 보낸 메일에서도 홍성군수 직인이 들어간 공문과 공무원 명함을 보내는 등 치밀하게 준비했다. ⓒ SNS 갈무리 관련사진보기

홍성군이 공무원을 사칭해 물품을 구매하는 사기에 대해 주의를 당부했다.홍성군에 따르면 최근 홍성군 공무원을 사칭한 사기범이 당진시 A 전기업체를 방문해 수의 계약으로 약 8천만 원의 상당의 공사와 자재 계약을 요구했다.특히, 사기범들은 A 업체에 특정 조달 업체 자재를 구매한 후 공사를 진행해 줄 것을 강요했다. 사기범들이 이메일과 전화번호까지 안내하며 자재 구매를 요구한 조달 업체 역시 실제는 정식 조달 업체를 가장한 사기 업체다.또한, 사기 업체는 A 전기업체에 해당 자재를 시중가보다 저렴한 가격에 구매한 뒤, 정상 가격으로 홍성군에 납품한 것으로 가장하여 차익을 취득할 수 있게 하겠다며 유도했다.이외에도 사기범들은 A 업체에 보낸 메일을 통해 홍성군수 직인이 들어간 공문을 발송하고, 공무원임을 재차 밝히는 등 치밀한 모습을 보였다.사칭 공무원의 수의계약을 이유로 사기 조달 업체를 통해 싼값에 자재를 판매하고 달아나려는 수법인 것.하지만, A 업체는 해당 부서를 통한 정식계약 절차 없이 수의계약과 물품 단가가 현저히 낮게 책정된 점을 수상히 여겨 홍성군에 사실 여부를 확인했다. 그 결과 공무원과 조달업체를 사칭한 사기로 드러나면서 다행히 A 업체는 피해를 보지 않았다.뿐만 아니라, 사기범들이 사용한 명함엔 담당자 실명이 적혀있었지만, 해당 부서 팀장과 과장의 실명이 실제와 맞지 않았다.사기범들은 관내일 경우 업체들이 공무원을 잘 알고 있는 점을 피해 홍성군 공무원 행세를 하며 타 시·군 업체를 방문하거나 접근한 것으로 보인다.공무원을 사칭한 피해가 우려되자, A업체는 경찰에 신고하면서 사기범 수사에 나섰다.또한, 홍성군은 관내 소상공인, 업체, 상인 등에 공문과 SNS를 통해 관공서와 계약을 체결할 경우 반드시 담당 부서, 전화, 방문 등으로 사실 여부 확인을 당부했다.그러면서 각 부서와 관련 단체에 대해서도 담당자들이 공무원 사칭으로 인한 피해를 보지 않도록 예방 홍보에 적극 힘써 줄 것을 안내했다.홍성군 관계자는 5일 기자와 통화에서 "지난 7월에도 광천에서 물품 구매 관련 내용을 확인하는 전화를 받은 적 있다"면서 "확인 결과 홍성군 공무원을 사칭한 사기였다"며 "계약 시 반드시 홍성군에 확인해 줄 것"을 재차 당부했다.또 다른 관계자는 "지난 8월 발생한 공무원 사칭에 이어 어제(4일)도 같은(공무원 사칭) 사례로 확인 전화를 받았다"며 "(동일 사기범이 범행을) 충남 일원에서 반복하는 것 같다"면서 "수의 계약이라도 적법한 절차로 이뤄지는지 반드시 확인해야 한다"고 강조했다.이외에도 신종 보이스피싱 수법이 늘고 있다. 최근 홍성군 청소행정과 명의로 '혼합 배출로 인해 부과금이 발생하였습니다'라는 안내문이 링크 주소와 함께 문자가 발송되고 있다.해당 주소를 누르면 원격제어 앱이 설치되면서 시민들의 피해가 우려되고 있다. 홍성군은 "이같은 문자를 보낸 적이 없다"면서 "(시민들의 피해가 우려돼) 관련 문자 차단 방법을 현재 알아보고 있다"며 "해당 문자를 절대 누르면 안 된다"고 말했다.