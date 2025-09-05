주병기 공정위원장 후보 "대·중소기업 불균형 해소...공정 생태계 만들 것"

큰사진보기 ▲선서하는 주병기 공정거래위원장 후보자주병기 공정거래위원장 후보자가 5일 국회 정무위원회에서 열린 인사청문회에서 선서하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

큰사진보기 ▲주병기 공정거래위원장 후보자(서울대 교수)가 8월 14일 인사청문회를 준비하기 위해 서울 중구 대한상공회의소로 출근하면서 소감을 밝히고 있다. ⓒ 공정거래위원회 관련사진보기

존경하는 윤한홍 위원장님

그리고 정무위원회 위원 여러분!

공정거래위원회 위원장 후보로 지명받은 주병기입니다.

바쁘신 일정에도 인사청문회 준비에 애써주신 위원장님과 위원님들의 노고에 진심으로 감사드립니다. 저는 오늘 공정거래위원회 위원장으로서의 업무수행능력과 자질을 검증받기 위하여 이 자리에 섰습니다.

위원님들과 국민들께서 객관적으로 평가하실 수 있도록, 청문회 전 과정에 걸쳐 한 분 한 분의 소중한 질의에 진솔하고 성실하게 답변드릴 것을 약속드립니다.

존경하는 위원 여러분 !

대한민국은 급속한 경제발전을 이루며 명실상부한 경제 선진국으로 자리매김하였습니다.

그러나 시장 시스템과개별 기업의 소유 및 의사결정 구조의 선진화는 아직도 큰 숙제로 남아 있습니다. 소수 대기업집단으로의 경제력 집중 문제, 대ㆍ중소기업 간 불균형 성장 등으로 구조적 불평등이 심화되고 시장 시스템의 혁신 역량은 쇠퇴하고 있습니다.

자본주의의 역사를 돌이켜보면,시장 시스템은 혁신을 거듭하며 선진화되었습니다. 노동 기본권과 반독점법의 도입, 공정한 경쟁 질서의 확립, 지적 재산권 보호 등 시스템 개혁이 지속되어 유럽과 북미 선진국들의 오늘이 있게 되었습니다.

이제 우리는 그 선발 선진국들과 경쟁해야 합니다. 과거처럼 양질의 노동력과 인적자원,사람의 힘만으로는 어렵습니다. 무엇보다 시장 시스템의 역량을 업그레이드해야 합니다. 기술 개발과 효율적 경영으로 혁신적인 기업은 키우고, 불공정한 착취와 사익편취를 위해 경제력을 남용하는 기업과 기업집단은 엄단하여,창의적인 혁신과 건강한 기업가 정신으로 충만한 시장 시스템이 필요합니다.

저에게 공정거래위원장으로 일할 수 있는 기회가 주어진다면,

먼저, 혁신적 중소벤처기업이 성장하고 소상공인이 경제적 자유를 누리는 상생의 기업생태계를 만들 수 있도록 힘쓰겠습니다. 기술탈취 등 중소·벤처기업의 성장기반을 훼손하는 불공정 관행을 근절하겠습니다.또한, 경제적 약자가 가맹본부, 원사업자 등 경제적 강자에 대항할 수 있도록 협상력을 강화하겠습니다.

둘째, 기업집단의 공정한 규율 확립을 위해 노력하겠습니다. 한국 경제의 주력 대기업과 중견기업들이 혁신에 집중하도록,기업집단 내 사익편취, 부당지원 등 나쁜 인센티브에 대한 감시의 고삐를 단단히 죄겠습니다.

셋째, 온라인 플랫폼 시장의 공정한 생태계를 구축하겠습니다. 플랫폼 입점사업자를 보호하고, 거래질서를 공정화하기 위한 규율체계가 마련될 수 있도록 노력하겠습니다.

넷째, 서민과 약자를 보호하는 데 힘쓰겠습니다. 특히, 불공정거래로 인한 중소기업, 소비자의 피해가 신속하고 효과적으로 구제될 수 있도록 하겠습니다. 아울러, 소비자 권익 침해를 예방하고,적극적인 권리 행사를 보장하여소비자 주권을 확립하는 데에도 힘쓰겠습니다.

존경하는 정무위원회 위원 여러분!

경제적 강자와 약자, 부자와 가난한 사람 모두가자신의 삶을 개선할 수 있는 자유를 평등하게 누리는 것,그것이 바로 아담 스미스가 말하는 자연적 자유입니다.

이런 자연적 자유의 체계 안에서완전한 자유, 완전한 평등, 완전한 정의가 실현될 때,국가와 경제는 번영하고성장할 수 있다고 그는 말했습니다.

공정위의 사명은 이러한 자연적 자유의 체계를현실에서 구현하는 것이라고 저는 생각합니다.

다른 선진국이 한 세기에 걸쳐 이룩했던자연적 자유의 체계와 선진적 시장 시스템을짧은 기간에 뿌리내리도록 해야 하기에,대한민국 공정위가 부여받은사명의 부피와 무게는 거대합니다.

공정위의 역량을 키우는 것은곧 대한민국 발전을 앞당기는 힘을 키우는 것이고,공정위의 힘이 바로국민 개개인의 힘이라고 확신하고 있습니다.공정위의 인력과 조직 역량을 강화하기 위해노력하겠습니다.

존경하는 정무위원회 위원 여러분!

우리나라 공정거래 정책을 책임지는 공정거래위원장 후보자로 지명되어 막중한 사명감과 책임감을 느끼고 있습니다.

저에게 기회가 주어진다면, 그간 경제학자로서 국가의 성장과 공정한 시장질서를 위해 오랜기간 고민하고 연구했던 경험을 토대로 국민을 위해 기여할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

또한, 공정거래위원회 직원들과 함께 낮은 자세로 국민들의 목소리에 귀를 기울이고, 국회와 긴밀히 협조하면서

소통하고 협업하는 공정거래위원장이 되겠습니다.

세부적인 사항들은 위원님들의 질의에 대한 답변을 통해 보다 상세히 말씀드리도록 하겠습니다.

다시 한 번, 오늘 이 자리를 마련해주신 위원님들께

깊은 감사의 말씀을 드립니다.

감사합니다.

