정조가 꿈틀거리는 용의 몸통으로 여긴 곳

조선은 읍성의 나라였다. 어지간한 고을마다 성곽으로 둘러싸인 읍성이 있었다. 하지만 식민지와 근대화를 거치면서 대부분 훼철되어 사라져 버렸다. 읍성은 조상의 애환이 담긴 곳이다. 그 안에서 행정과 군사, 문화와 예술이 펼쳐졌으며 백성은 삶을 이어갔다. 지방 고유문화가 꽃을 피웠고 그 명맥이 지금까지 이어져 전해지고 있다. 현존하는 읍성을 찾아 우리 도시의 시원을 되짚어 보고, 각 지방의 역사와 문화를 음미해 보고자 한다.

큰사진보기 ▲신풍루화성 행궁의 정문인 신풍루. 왕조 중흥을 꾀하고 당쟁을 제압하려던 왕이, 화성을 축조한 뜻과 상징을 이 문루에 오롯하게 읽어 낼 수 있다. ⓒ 이영천 관련사진보기

큰사진보기 ▲화령전화성 행궁에 유일한 殿(전)이다. 행궁의 북쪽에 위치하며, 정조대왕을 기리는 사당이다. ⓒ 이영천 관련사진보기

큰사진보기 ▲창룡문성벽을 뒤로 살짝 물린 자리에 문루를 두었다. 문 앞에 둥근 옹성을 쌓고, 옹성과 양쪽 내민 성벽에서 문으로 드는 적을 공격하기 쉽게 고안했다. ⓒ 이영천 관련사진보기

큰사진보기 ▲동북공심돈동북노대 성가퀴 사이로 본 동북공심돈. 높은 망루에 겸하여 사방으로 총과 포, 화살을 쏠 수 있게 고안된 방어와 공격을 겸한 건축물이다. ⓒ 이영천 관련사진보기

큰사진보기 ▲용연과 방화수류정광교산에서 흘러 온 수원천이 이곳 석벽에 부딪치고 고여서 만든 연못, 용연이다. 그 석벽 위에 용의 뿔처럼 방화수류정이 앉았다. 꺾여 화홍문으로 흘러 간 물이 화성의 남북 물줄기다. ⓒ 이영천 관련사진보기

큰사진보기 ▲방화수류정과 화홍문화홍문 누각이 사라지고 없는 1920년대 모습. 성밖 수원천 변에서 방화수류정을 바라 본 사진이다. 사라진 화홍문 누각과 대비되는, 성안 우거진 숲이 인상적이다. ⓒ 이영천(현장안내판) 관련사진보기

큰사진보기 ▲장안문옹성 안쪽의 모습이다. 홍예와 성벽은 돌로, 성가퀴는 벽돌로 쌓았다. 겉을 막고 있는 옹성은 온통 벽돌이다. ⓒ 이영천 관련사진보기

큰사진보기 ▲장안문 옹성장안문의 바깥을 막고 있는 옹성의 모습. 2중으로 문을 두어, 적의 침략을 지연시킴은 물론 좁은 문으로 통과시킴으로써 효율적으로 방어할 수 있게 고안하였다. ⓒ 이영천 관련사진보기

큰사진보기 ▲화성 성벽장안문에서 화서문 사이 성벽. 위로 갈수록 성돌이 작아지고 규격화 한다. 성가퀴 아래 바로 끼운 미석(楣石)이, 눈과 비로 부터 성벽을 보호한다. 성벽은 일직선이 아닌 울퉁불퉁한 요철 모양으로 쌓았다. ⓒ 이영천 관련사진보기

큰사진보기 ▲서북공심돈과 화서문성의 서쪽 방어의 중심시설이다. 성문은 물론 밖으로 열린 개활지를 공격하고 방어하는 핵심시설로 공심돈을 두었다. ⓒ 이영천 관련사진보기

화성은 입지나 규모에서 한양에 미치지 못한다. 그럼에도 그에 버금가는 권위를 갖췄다. 왕이 구상한 10개년 계획의 일단이다. 4대 문루와 행궁을 갖춘 도성 축소판이다. 아울러 팔달산을 활용해 산성 기능을 겸한, 당시로선 최첨단 방어체계를 갖춘 신도시다.화성엔 왕조의 상징성도 서렸다. 한 고조 유방의 고향인 풍패(豐沛)는 유교를 숭상하는 국가의 본향을 상징하는 단어다. 이성계가 조선 왕조 본향을 전주로 삼으며 곳곳에 풍패를 사용했다. 객사는 풍패지관, 남문은 풍남문, 서문이 패서문이다. 전주가 갖게 된 상징성이다.전주가 조선 왕조의 태자리라면, 화성은 조선 왕조의 중흥 도시라 할 만하다. 행궁 정문이 신풍루다. 新(신)은 중흥을, 豐(풍)은 왕조를 상징한다. 중흥 의지를 그대로 드러낸 이름이다.왕은 아울러 10개년 계획을 공식화한다. 1794년 착공한 축성 공사를 10년으로 예상했다. 하지만 2년 9개월만인 1796년 9월(음)에 완공한다. 이는 치밀한 준비와 기계의 활용, 그리고 무엇보다 적정한 노임을 주어 자발성을 유도했기 때문이다. 성이 완공되기도 전인 을묘(1795)년 원행은 이런 자신감의 표현이었다.10개년 구상은, 왕권 강화의 토대 위에 문예 및 학문, 농업과 상업, 교통과 군사력 발전을 꾀하려는 계획이다. 아들이 15살이 되는 갑자년(1804)에 모든 초점을 맞췄다. 소위 '갑자년 구상'이라는 이 계획은 단순하면서도 웅대했다. 갑자년에 왕위를 아들에게 물려주고, 정조는 화성에 머문다. 농업을 기초로 상업과 교통 발전에 힘을 쏟는다. 둔전을 바탕으로 강력한 군사력을 구축함으로써 극한으로 치닫는 당쟁을 제압하려 했다.실제로 성 밖에 저수지를 만들었다. 북쪽 만석거, 서쪽엔 축만제, 남쪽 융릉 아래엔 만년제를 두었다. 이들 저수지를 바탕으로 1796년 11월이면 둔전이 완성된다고 수원 유수 조심태가 보고한다. 이를 기반으로 백성의 생활 안정과 군사를 기를, 경제적 토대를 완성한 셈이다. 하지만 1800년 늦여름 왕이 급서한다. 그러자 왕보다 7살 많은 할머니 정순왕후가 왕의 꿈을 깡그리 지워버린다. 당쟁의 검은 손이 뻗친 마수였다.화성 행궁엔 전(殿)이 없었다. 궁궐이기는 했으나, 한양 대궐의 권위를 존중하는 차원이었다. 1801년에 殿이 들어선다. 정조를 기리는 사당 '화령전(華寧殿)'이다. 지독한 아이러니다.동문 창룡문이 우아하다. 봉돈에서 8백여m 거리다. 낮고 긴 구릉을 활용하여 성벽을 쌓았다. 동공원까지 뻗은 산을 활용하다 보니 성곽이 동쪽으로 뾰족해졌다. 여기가 동북쪽 성곽의 끝자락이다. 성안 민가를 보호하려는 왕의 의견이다.창룡문은 성벽을 살짝 '⍽' 모양으로 뒤로 물리고 그 위에 문루를 얹었다. 앞에 옹성을 쌓아, 옹성과 양쪽으로 튀어나온 성곽에서 적을 공격하도록 설계하였다.뾰족한 성벽 끝에 '동북공심돈'이 섰다. 여기서 동공원까지는 용도(甬道)를 쌓지 않았다. 양쪽이 개활지여서다. 공심돈만으로 방어가 충분하다고 여겼기 때문이다. 화성 건축물 각각은 복합 기능을 수행토록 설계되었다. 그중 동북공심돈이 단연 으뜸이라 할 만하다. 공심돈(空心墩)이니 '가운데가 텅 비어 있는 돈대'라는 뜻이다. 화서문 옆 서북공심돈, 봉화를 겸하는 봉돈과 같은 기능이다.내부에 나선형 계단을 두고 총안과 포루에서 높이에 따라 사방으로 총과 화포를 쏠 수 있게 하였다. 불행히 한국 전쟁 때 완파되었다. '화성성역의궤'가 있어 1796년 지은 원형으로 복원할 수 있었다. 세계문화유산 심의 과정에서도 의궤가 진가를 발휘한다. 원형으로 복원이라는 확실한 근거이기 때문이다.동북공심돈 뒤가 활터, 그 옆이 동장대(연무대)다. 담벼락으로 둘러싸, 주요 군사 지휘소임을 웅변하고 있다. 그 옆 동암문을 지나면 높은 동북 포루다. 포루가 왜 이 자리인지 지형을 보면 금방 알아차릴 수 있다. 불룩하게 튀어 오른 이 등성이를, 왕은 꿈틀거'리는 용의 몸통으로 여겼다.동북 포루를 지나면 내리막이다. 성벽이 'S'자로 휜다. 승천하려는 용의 몸짓이다. 1794년 1월 15일 실록이 자세하다.'용연 기슭은 앞면이 석벽이고 그 아래엔 작은 연못이 있다. 광교산에서 흘러온 수원천이 석벽 아래에 이르러 휘돌아 흘러 북에서 남으로 읍치를 통과한다. 물길이 용연 기슭을 따라가다 꺾이는 곳에 장차 다리를 걸쳐서 성을 쌓아 수문을 만들려는 것이다'고 묘사한다.용연과 방화수류정, 일곱 무지개의 화홍문이 들어서기 전 모습을 생생히 보는 느낌이다. 그날 실록에서 왕이 조심태에게 '용연 기슭이 용의 머리로 되어 있고 석벽이 웅크린 것처럼 솟아 있으니 풍기(風氣)가 응결되어 매우 활기찬 기상이 있음을 볼 수 있다. 겸하여 수해를 막을 지세이니, 마치 이 성을 쌓는 역사를 위해 만들어 놓은 곳인 듯하다'며 지시를 내린다.방화수류정이 앉은 곳이 용의 머리라면 방화수류정은 용의 뿔일까? 방화수류정과 용연, 화홍문과 용연, 방화수류정과 화홍문이 이룬 경치는 가히 선경이다. 우리나라 3대 정자를 꼽으라면 응당 방화수류정이 빠지지 않는 이유다.겉으로 보아 유려한 모습의 방화수류정도 아래는 온통 군사시설이니, 화성을 설계한 정약용의 의도는 도대체 어디에 잇닿아 있단 말인가.화홍문에서 4백여m, 북문 장안문이다. 남문 팔달문과 쌍둥이다. 규모나 위용은 한양 남대문에 버금간다. 아울러 화성을 화성이게끔 인지하는데, 팔달문과 더불어 가장 상징적인 건축물로 꼽힌다.전근대 무기보다 가공한 파괴력을 가진 대포의 등장에 대비한 성문과 누각이다.두텁고 큰 돌을 다듬어 안벽 깊이 박고, 건축물 높은 곳은 가급 벽돌로 처리한 이유다. 대포의 공격에 파괴 단면을 최소로 하려는 의도다. 1920년대 '조선시가지계획령'으로 성벽 좌우가 헐린다.이런 장안문의 진가가 오롯이 드러난 건 아이러니하게도 한국 전쟁이다. 한국 전쟁 때 폭격으로 누각 절반이 잘린 사진은 보기에도 아찔하다. 그나마 남은 절반은 굳건하다. 벽돌로 쌓은 옹성 곳곳에 포탄 흔적이 역력하고, 주변 성벽도 성가퀴만 듬성듬성 허물어졌다.현대적 시멘트가 아닐 개연성이 높다. 일제가 성문과 옹성을 시멘트로 개수하지 않았다면, 전 근대에 사용한 회반죽일 가능성이 농후하다. 목조인 장안문 문루 반쪽이 지탱된 건 이해가 쉽다. 옹성과 성벽이 입은 피해 규모를 보면, 쌓을 당시 얼마나 공들였는지 능히 짐작이 간다. 나중 폭격으로 누각은 완전히 파괴되나 홍예는 남았다.장안문에서 화서문까지가 화성 성벽의 대표 구간이다. 아랫돌이 윗돌보다 훨씬 크다. 그렇게 크기를 줄여가며 다듬어 규격화했다. 대포의 공격에도 맞은 부분만 깨지거나, 혹시 전파하더라도 와르르 무너져 내리지 않게 하려는 의도다. 맨 위에는 비와 눈으로부터 성벽을 보호할 미석(楣石)을 넣고, 그 위에 성가퀴를 쌓았다.안벽 흙 속으로 들어오는 깊이를 0.8m, 심석은 1.5m로 박아 성벽을 단단히 고정해 포격에도 견딜 수 있게 하였다. 또한 성곽에 요철을 두어 내밀거나 들여 쌓으며 5.74km를 둘러 나갔다.화서문과 서북공심돈이 무척 조화롭다. 성벽 밖으로 돌출된 아름다운 서북공심돈이, 옹성에 둘러싸인 화서문을 건축이나 군사적으로 보호하는 역할을 겸하기 때문이다. 서쪽 정문인 화서문을 지나면 곧 팔달산이다.여기서부터 전혀 다른 산성으로 기능이다. 평지성과 산성의 차이는 체계가 다른 방어기능이다. 산등성이 방어시설은 단순하다. 각루와 치, 포루만을 두었을 뿐이다.첨단 기계도 있었지만, 성은 왕의 애민 정신으로 쌓였다. 기술 숙련도에 따른 차등 노임이 기본이다. 또한 일한 날 수뿐만 아니라 성과에 따른 노임도 지급했다. 아울러 극서와 극한을 이겨낼 하사품이 시시때때로 보급되기도 했다. 이런 보살핌으로 백성을 어루만진 애정이 10년 예정 공기를 2년 9개월로 단축한 1등 공신이다.화성은 건축물 또한 무척 아름답다. 이면엔 적을 궤멸시키려는 날카로운 발톱을 감추고 있다. 방어와 생활, 치세와 번영을 누대에 걸쳐 이뤄내려는 과학과 기술, 토목과 건축이 융·복합한 우리 도시의 신기원이다. 화성이 완성된 후 왕은 누구든 와서 구경하라며 자랑스럽게 외쳤다. 그 외침이 어느덧 전 세계에 울려 퍼져 '세계문화유산'이 되었다. 탄복할 만한 왕의 혜안이다.