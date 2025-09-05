용인시의회 부의장 잇단 성희롱 논란…징계 수위 논쟁

큰사진보기 ▲경기 용인시의회에서 연이어 발생한 성희롱 사건과 그에 대한 징계 처리 과정을 둘러싸고 논란이 확산되고 있다. ⓒ 박정훈 관련사진보기

경기 용인시의회에서 연이어 발생한 성희롱 사건과 그에 대한 징계 처리 과정을 둘러싸고 논란이 확산하고 있다.전임 부의장이 성희롱으로 제명된 데 이어, 후임 부의장 역시 성희롱 발언으로 징계를 받게 되면서 시의회의 윤리 의식과 징계 수위에 대한 비판이 제기되고 있다.국민의힘 소속 이창식 부의장은 지난 6월 4일 전북 전주에서 열린 의정연수에서 식사를 마치고 더불어민주당 소속 여성 의원에게 성희롱 발언을 한 혐의로 윤리특별위원회에 제소됐다. 당시 이 부의장은 점심 식사 후 해당 여성 의원의 특정 신체 부위를 언급하며 부적절한 발언을 했고, 피해 의원이 즉각 항의했는데도 같은 발언을 반복한 것으로 알려졌다.용인시의회는 9월 4일 제295회 임시회 1차 본회의를 열고 이창식 부의장에 대한 징계안을 표결에 부쳤다.비공개로 진행된 표결에는 재적 의원 31명 중 관련의원 4명을 제외한 27명이 참여했다. 더불어민주당 의원 7명이 제출한 '제명' 동의안은 참석 의원 3분의 2 이상 동의를 얻지 못해 부결됐다. 윤리특별위원회가 제출한 '30일 출석정지' 징계안은 가결됐다. 현재 시의회는 더불어민주당 17명, 국민의힘 14명으로 구성되어 있다.이 부의장은 징계안이 통과된 뒤 단상에 올라 "누를 끼쳐 죄송하다. 남은 임기 동안 초심을 잃지 않고 봉사하겠다"고 사과한 뒤 본회의장을 떠났다. 시의원에 대한 징계는 공개회의 경고, 공개회의 사과, 30일 이내 출석정지, 제명 등 네 가지로 구분된다.한편, 국민의힘 소속 김운봉 전 부의장은 지난해 의회사무국 여직원에게 성희롱 발언을 해 '의원 행동강령 위반'으로 제명된 바 있다. 김 전 부의장은 제명 처분이 과도하다는 이유로 법원에 제명 취소 소송을 제기한 것으로 알려졌다.