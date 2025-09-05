완도 대책위, 사수도 바다에 해양영역 표지석 설치

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲전남 완도군과 지역사회가 해양영토 사수라는 기치를 내걸고 총력전에 나서면서 민간대책위원회에선 지난 4일 사수도 앞바다로 돌격하는 출정식을 열어 사수도가 완도군 해역임을 천명하는 상징성으로 해양영역 표지석을 바다에 설치했다. ⓒ 완도신문 관련사진보기

큰사진보기 ⓒ 완도신문 관련사진보기

큰사진보기 ⓒ 완도신문 관련사진보기

큰사진보기 ⓒ 완도신문 관련사진보기

큰사진보기 ⓒ 완도신문 관련사진보기

큰사진보기 ⓒ 완도신문 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 완도신문에도 실렸습니다.

전남 완도군 지역민들이 추자도 동쪽 사수도 해상의 관할권을 주장하는 제주도에 항의하는 대규모 해상 시위를 벌였다.4일 완도 바다지킴이 범군민 대책위원회(이하 대책위)에 따르면 완도 지역 어민들로 구성된 대책위는 이날 오전 사수도 앞바다에서 제주도의 사수도 해역 관할권 주장에 대해 항의하는 시위를 했다. 이 자리에는 한국수산업경영인완도협의회, 청년연합회(청산, 보길, 노화, 소안), 어선연합회(노화, 보길, 청산, 소안) 등 100여 명이 참석했다.앞서 제주도는 완도군이 2023년 4월 사수도 바다 인근에 추진 중인 해상풍력발전 사업과 관련 공유수면 점·사용 허가를 내주자 2023년 6월 돌연 해상 경계를 명확히 해 달라며 헌법재판소에 권한쟁의 심판을 청구했다. 대책위원회는 이번 성명서를 통해 헌법재판소에 공정한 판단을 촉구하고, 정부와 국회에 명확한 해상 경계 기준 마련을 요구했다.완도군여성단체 손정희 회장은 다음과 같이 말했다."지난한 시간이었습니다. 사수도 1차 분쟁 패소 후, 20여 년의 세월이 흐르고 뜻하지 않게 사수도 2차 분쟁이 또다시 시작됐습니다. 지난해 7월, 사수도해역 분쟁 대응을 위한 민간대책위원회가 출범하고 완도군여성단체에서도 우리바다지킴이 역할에 조그마한 힘이라도 보태려고 동분서주했습니다. 이른 아침, 제1부두 행사장에 도착하니 우리 회원들이 준비한 피켓과 출항 선박마다 붙여놓은 깃발을 보니 가슴이 뭉클합니다. 우리는 반드시 우리의 해양 영토를 지켜내야 합니다. 오늘 참석한 회원들의 표정이 사뭇 진지합니다. 사수도 해역을 지켜내려는 결의에 찬 모습들을 보니 든든합니다."위경명 청산면어선협회장은 다음과 같이 말했다."정말 멋진 광경입니다. 이 모습을 보고 있으니 가슴이 요동칩니다. 그동안 행사 준비에 힘들었던 마음이 순식간에 환희에 차오릅니다. 바다를 가르는 파도, 뱃전에 부딧히는 포말이 눈부십니다. 무엇보다도 우리의 결기는 완고합니다. 반드시 제주도로부터 우리의 영토 사수도 해역을 지켜내겠습니다."대책위는 "완도군 어민의 생존권과 우리 바다의 주권을 지키기 위해 이 자리에 섰다"며 "사수도 일명 장수도 해역은 오랜 세월 우리 완도 어민들이 땀 흘려 일궈온 삶의 터전이자 조상 대대로 지켜온 우리 바다"라고 말했다.이어 "최근 제주도가 이 해역의 관할권을 주장하며 헌법재판소에 권의쟁의 심판을 청구했다"며 "이는 단순한 행정구역 다툼이 아니라 어민들의 생계와 권익, 나아가 지역사회의 존립이 걸린 중대한 문제다"고 했다.