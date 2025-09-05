"논산에서 배운 따뜻한 손길, 평생 간호에 담겠습니다"

큰사진보기 ▲논산시 보건소 사무실에서 인터뷰 중인 국군간호사관학교 4학년 남예송 생도. 남 생도는 “학교에서 배운 지식을 현장에서 적용하며 많은 것을 배우고 느꼈다”며 “도움을 준 보건소 직원분들께 감사드린다”고 말했다. ⓒ 서준석 관련사진보기

AD

"보건소에서 근무하는 모든 공무원분들이 너무 친절하게 도와주셨습니다. 특히 저희를 담당하는 보건행정팀과 치매안심센터 직원분들은 실습 내내 저희를 가족처럼 대해 주셨어요. 덕분에 국군간호사관학교에서 배운 지역사회 간호학 지식과 환자 중심의 돌봄 태도를 현장에서 그대로 적용할 수 있었습니다. 학교에서 쌓은 이론과 기술이 현장에서 얼마나 큰 힘이 되는지 새삼 느꼈습니다."

큰사진보기 ▲국군간호사관학교 4학년 남예송 생도(오른쪽)가 4일 논산시 보건소에서 직원과 함께 치매 예방 상담을 진행하며 환하게 웃고 있다. 남 생도는 “보건소에서의 실습을 통해 지역사회 간호의 중요성과 환자와의 교감이 얼마나 큰 힘이 되는지 배웠다”고 말했다. ⓒ 서준석 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.

지난 4일, 논산시 보건소 치매안심센터에서 만난 국군간호사관학교 4학년 남예송(23) 생도는 "논산에서의 실습은 제게 귀한 배움이자 기억이 될 것"이라며 환하게 웃었다.국군간호사관학교(교장 준장 정경화)와 논산시(시장 백성현)의 협약에 따라 지난해부터 시작된 지역사회 간호학 실습의 한 장면이다.남예송 생도는 경기도 용인 출신으로, 어릴 적부터 '생명을 살리고 돌보는 일'에 관심이 많았다. 그러다 간호사의 전문성과 군인의 사명감을 함께 지닌 간호장교라는 길을 알게 되었고, "국가에 기여할 수 있는 군 간호사로서 책임감 있는 삶을 살고 싶다"는 목표로 국군간호사관학교에 입교했다.논산은 남 생도에게 낯선 도시였다. 처음엔 "육군훈련소로만 유명한 곳"이라 생각했지만, 실습 나흘째가 되자 생각이 달라졌다. 논과 밭, 그리고 따뜻하게 맞아주는 보건소 직원들과의 만남이 그를 빠르게 녹였다.특히 치매안심센터에서의 경험은 잊지 못할 장면으로 남았다. 색칠하기, 토탈공예 등 프로그램에 참여한 치매 어르신들의 환한 표정, 적극적인 반응은 남 생도에게 "치매 관리의 핵심은 교감과 관심"이라는 깨달음을 주었다.보건소 실습은 남 생도에게 간호의 본질을 다시 새기게 했다. "노인 환자분들에게 다가갈 때는 더 따뜻한 태도와 존중이 필요하다는 걸 배웠습니다. 앞으로 환자 개개인을 소중히 대하고, 맡은 바 책임을 다하는 간호장교가 되겠습니다."그는 이번 실습을 통해 논산 시민과의 인연도 깊어졌다. "아름다운 도시 논산에서 좋은 분들을 많이 만났습니다. 기회가 된다면 딸기축제, 젓갈축제 같은 지역 행사에도 꼭 오고 싶습니다."남예송 생도의 좌우명은 '오늘 심은 씨앗이 내일의 숲을 이룬다'다. 그는 "지금의 작은 노력들이 모여 언젠가 큰 변화를 만든다고 믿는다"며 "군 병원이나 해외 파병, 다양한 현장에서 신뢰받는 간호장교로 성장하고 싶다"고 다짐했다.앞으로 2주간 짧은 실습을 하게 되지만, 남예송 생도의 마음에는 국군간호사관학교에서 다져온 전문 지식과 논산에서 받은 따뜻한 손길이 단단히 뿌리내렸다. 그리고 그 씨앗은 앞으로 환자를 살피는 그의 눈빛 속에서 자라날 것이다.