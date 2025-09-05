'특혜 논란' 충청투데이 "대전시와 사옥 매각 협상 공식 중단"

큰사진보기 ▲충청투데이가 5일 자 신문 1면 사고를 통해 대전시와의 본사 사옥 매각 협상을 중단하겠다고 밝혔다. ⓒ 충청투데이 관련사진보기

대전시가 청년공간 마련을 목적으로 지역 언론사 사옥 매입을 추진하면서 '특혜 논란'이 불거진 가운데, 사옥 매각 당사자인 <충청투데이>가 대전시와의 매각 협상을 공식 중단하겠다고 선언했다.<충청투데이>는 5일 자 신문 1면 사고를 통해 "충청투데이는 대전시와의 대전·충남 본사 사옥 매각 관련 우선협상 절차를 공식적으로 중단한다"고 밝혔다.<충청투데이>는 "그동안 충청투데이와 대전시는 상호 필요와 이해를 바탕으로 법과 원칙에 따라 사옥 매각 협의를 성실히 진행해 왔다"면서 "절차는 투명했으며 그 어떤 특혜나 편법도 없었음을 분명히 밝힌다"고 강조했다.이어 "그럼에도 최근 일부 인터넷 매체들이 '사옥 매입 특혜', '감정가 조작', '대전시와 유착 의혹' 등 전혀 사실과 다른 내용을 근거 없이 보도하며 충청투데이의 명예를 심각하게 훼손하고 있다"면서 "이는 언론의 책임을 저버린 왜곡 보도이며 충청투데이의 위상과 신뢰에 중대한 타격을 주고 있다"고 모든 의혹을 부인했다.그러면서 "이에 충청투데이는 현재 상황을 더 이상 묵과할 수 없다고 판단, 사실 관계를 바로잡고 불필요한 오해를 해소하기 위해 대전시와의 사옥 매각 협의를 전면 중단하기로 결정했다"면서 "아울러 계속되는 허위 보도와 근거가 빈약한 음해성 의혹 보도에 대해서는 명예훼손 등의 책임을 물어 강력한 법적 대응에 나설 것"이라고 경고했다.한편, 대전시는 청년 인프라 확충을 목적으로 대전청년내일재단이 입주해 있는 충청투데이 사옥 매입을 추진했다. 해당 건물 감정가는 약 130억 원으로 대전시는 여기에 리모델링 비용 80억 원을 추가로 투입할 계획이었다.이에 대해 대전지역 시민단체와 여러 정당 청년위원회 등은 노후한 건물에 과도한 예산을 투입한다며 '예산낭비', '언론사 특혜' 의혹 등을 제기해 왔다.