"'부제소 합의' 철폐 당한 공룡포털, 언론 특검 대상"

큰사진보기 ▲국회소통관 기자회견조국혁신당 신장식 국회의원, 한국인터넷기자협회, 민생경제연구소, <스포츠춘추> 등 주최로 4일 오전 10시 20분부터 서울 여의도 국회의사당 국회소통관 기자회견모습이다. ⓒ 인터넷기자협회 관련사진보기

국회의원, 시민단체, 현업언론인들이 국회에서 중소언론사를 통제했던 네이버, 카카오 등 인터넷 거대 포털 '뉴스제휴평가위원회(제평위)'에 대한 비판의 목소리를 냈다.신장식 조국혁신당 국회의원, 한국인터넷기자협회, 민생경제연구소, <스포츠춘추> 등 주최로 4일 오전 10시 20분부터 서울 여의도 국회의사당 국회소통관에서 관련 기자회견을 했다.이들은 기자회견을 통해 "네이버와 카카오는 제평위 문제가 불거질 때마다 '제평위는 독립 기구로, 우리와는 아무 상관이 없다'라고 주장했다"며 "그러나 제평위는 두 포털이 갹출한 자금과 파견한 직원들로 운영된 임의 기구였다. 제평위원 선발도 두 포탈이 담당한 터라, 언론계에선 제평위를 '포털의 복심'이라 불렀다"고 지적했다.이어 "제평위의 막강한 힘은 '제평위의 어떠한 결정에도 이의를 제기하지 않는다'는 이른바 '부제소 합의' 약관에 있었다"며 "언론사들은 제평위가 퇴출 결정을 내리면 이의제기는 고사하고, 왜 퇴출 결정이 나왔는지 이유조차 듣지 못한 채 공론의 장에서 사라져야 했다"고 강조했다.이들은 대표적인 예로 <스포츠춘추>를 들었다. 실제 뉴스제휴사(CP)였던 <스포츠춘추>는 2022년 11월 11일 제평위의 결정에 의해 CP사에서 검색제휴사로 강등됐다. 벌점은 고사하고, 경고 한번 받지 않았던 언론사의 제휴 강등은 <스포츠춘추>가 최초였다.<스포츠춘추>는 2017년 전신이던 <엠스플뉴스> 시절 '네이버 기사 재배치' 보도와 관련해 네이버가 제평위를 활용해 보복을 가한 것이라 판단했고, 네이버와 카카오를 상대로 소송을 제기했다.결국 2025년 4월 24일 1심에서 네이버, 카카오를 상대로 승소하며 CP사로 복귀했다. 검색제휴사가 두 포털을 상대로 승소한 경우는 있으나, CP사 두 포털을 상대로 승소한 건 <스포츠춘추>가 한국 언론 사상 최초였다.기자회견에서 박동희 <스포츠춘추> 대표는 "무엇보다 네이버, 카카오는 제평위가 어떤 결정을 내릴 때 그 과정이나 논의 내용을 전혀 공개하지 않았다"며 "제평위의 밀실 결정으로 불이익을 받은 언론사에 그 흔한 소명의 기회조차 주지 않았다"고 밝혔다.이어 "이 유린이 가능했던 건 바로 '제평위의 어떠한 결정에도 이의를 제기하지 않는다'는 부제소 합의 덕분이었다"며 "언론사들은 부제소 합의에 동의하지 않으면 양대 포털과 뉴스제휴 계약 자체를 맺지 못했기에 매우 굴욕적이지만, 네이버-카카오가 내민 약관에 사인을 할 수밖에 없었다. 말을 듣지 않으면 배급을 끊어버리는 전제주의 파시스트 사회에서나 가능한 일이었다"고 강조했다.기자회견문을 통해 "네이버, 카카오는 재판부에 제평위가 보관 중인 <스포츠춘추> 관련 자료 제출을 일체 거부한 채 '<스포츠춘추>가 포털과 맺은 부제소 합의 약관을 어겼다'며 소송 자체가 성립할 수 없다는 주장만을 되풀이했다"며 "'부제소 합의'는 희대의 악법이자 대표적 불공정 약관이었다"고 밝혔다.이어 "네이버, 카카오가 선발한 뉴스제휴평가위원들이 밀실에서 자기들끼리 뭔가를 결정하면, 그 결정을 무조건 따라야 한다는 식의 강제는 문명 사회, 특히나 민주주의 사회에선 있을 수 없는 일"이라며 "무엇보다 네이버, 카카오는 제평위가 어떤 결정을 내릴 때 그 과정이나 논의 내용을 전혀 공개하지 않았다. 제평위의 밀실 결정으로 불이익을 받은 언론사에 그 흔한 소명의 기회조차 주지 않았다"고 주장했다.지난 2023년 10월 <스포츠춘추> 박동희 대표는 공정위에 신고를 했고, 신장식 조국혁신당 의원 등이 공정거래위원장을 대상으로 포털의 언론자유 탄압이라는 관점에서 문제제기를 했다. 공론화된 부제소합의는 2025년 4월 법원 판결에 이어 9월 네이버 약관 수정으로 결말이 난 상태다.기자회견에서 신장식 의원은 " 지연된 정의는 정의가 아니다는 말도 있지만 거대 포털의 자체적 수정으로 이제 중소 언론사들도 자기 의견을 이야기할 수 있게 됐다"며 "부제소 합의가 바뀌었다고 해도 우리 사회의 거대 권력인 포털이 쉽게 바뀌어질 것이라고 생각하지 않는다"고 말했다. 이어 " 사회적 감시를 통해 네이버, 카카오 등의 민주적 통제가 가능한 사회를 만들기 위해 노력하겠다"고 강조했다.소송을 담당했던 정종채 법무법인 정박 대표변호사는 " 대통령의 계엄 선포와 같은 소위 통치행위의 옳고 그름도 법적판단의 대상이라는 점에 대해 현대 법정에서도 이견이 없다"며 "명망 있는 인사로 구성되어 독립적으로 판단한다는 이유만으로 뉴스제휴평가위원회의 결정은 사법심사 대상에서 제외되어야 한다는 주장을 거리낌 없이 하는 네이버, 카카오의 태도만 보더라도 이들이 과연 언론의 자유에 대한 인식조차 있는 집단인지 의심스러운 지경"이라고 비판했다.이와 관련해 안진걸 민생경제연구소 소장은 "희대의 악법이고 대표적인 불공정약관인 제평위의 '부제소 합의'가 수정됐다"며 "포털의 뉴스 개 혁없이, 언론개혁은 요원하기만 하다"고 말했다.이준희 인터넷기자협회장도 "네이버가 '부제소 합의'를 철폐했지만 '제평위'가 새롭게 출범을 준비하는 시점에서, 제평위 출범 전, 무엇이 선행돼야 하는지, 잘 살펴봐야 한다"고 말했다.기자회견 참가자들은 '네이버 복심, 네이버 하수인, 제평위 출범 STOP' ' 중소기업엔 갑질, 중소언론엔 탄압 네이버는 악질 기업' 등이 쓴 손팻말을 들었다.