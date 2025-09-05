기이함에 놀라 여행객이 소리 지른다는 봉우리

큰사진보기 ▲연화봉 삼형제 ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲산줄기를 따라 바위와 소나무 구름이 어우러진 황산:왼쪽 하얀 구가 보이는 바위산이 광명정 ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲암벽 옆으로 난 바위길 도화로(桃花路) ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲황산 최고봉인 연화봉 ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲연서봉: 오른쪽 입석이 관음보살상처럼 보인다. ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲가운데 천도봉이, 왼쪽으로 옥병봉과 옥병루 빈관이 보인다. ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲옥병봉 가는 길의 황산 파노라마 ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲옥병봉과 옥병루 빈관 ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲영객송과 풍경여화(風景如畵) ⓒ 이상기 관련사진보기

백운빈관으로 가까이 갈수록, 건너편 연화봉이 양쪽에 있는 성연봉(盛蓮峯) 연서봉(蓮瑞峯)과 어우러져 삼봉으로 보인다. 연화봉은 황산의 최고봉으로 바위가 마치 연꽃처럼 생겼다. 연화봉 꼭대기에는 추락을 방지하기 위해 보호용 펜스를 설치해 놓았다. 그렇지만 현재 연화봉이 휴식년제 기간이어서 올라간 사람이 보이지 않는다. 그 대신 천도봉(天都峯 1810m)을 오를 수 있다고 한다. 우리는 광명정에 오른 다음 이들 삼봉을 지나 옥병봉으로 내려갈 것이다.이날 황산을 찾은 사람이 어찌나 많은지 우리는 오후 3시가 넘어 백운빈관에서 늦은 점심을 먹을 수 있었다. 그리고 나서 광명정으로 올라간다. 광명정은 해발 1860m로 황산에서 두 번째로 높은 봉우리다. 이곳에 올라야 하는 이유는 황산의 한가운데 위치해서 사방으로의 전망이 가장 좋기 때문이다.그리고 일출과 일몰을 다 감상할 수 있는 명소여서 사시사철 하루 종일 관광객으로 붐빈다. 또 연화봉이나 천도봉에 비해 정상이 평평하고 넓은 편이어서 안전하기도 하다. 광명정에 오르는 길은 넓은 계단으로 이루어져 아주 수월하게 오르고 내려갈 수 있다.광명정은 황산 중앙에 위치해 접근성이 좋고, 높아서 사방을 조망하기 좋다. 광명정에서 바라보는 동북쪽을 천해(天海)라 부른다. 하늘 아래 구름이 바다처럼 펼쳐지기 때문이다. 그러나 오늘은 날씨가 맑아 산그리메가 너무나 선명하다.그리고 하늘에 뭉게구름이 두둥실 떠 있어 하늘이 오히려 바다처럼 보인다. 남동쪽으로 앞산이 중첩되어 보이는(前山幾重) 풍경이 정말 훌륭하다. 해발 1800m 전후의 오어봉(鰲魚峯), 성연봉, 연화봉, 연서봉, 천도봉이 줄줄이 이어진다. 가까이 보이는 소나무가 바위에서도 잘 자란다.광명정에는 높이가 1860m임을 알리는 정상석이 서 있다. 많은 사람들이 이곳에서 사진을 찍으려 줄을 서 기다린다. 앞서 언급한 화가 유해속이 87세에 이곳에 올라 '황산 광명정'을 그렸다고 한다. 그림을 찾아보니 만학천봉, 청산과 붉은 노을, 운무와 풍우가 조화를 이루고 있다.왼쪽 아래로 구불구불한 소나무 모습도 일품으로 그렸다. 그리고 상단에 써넣은 칠언율시의 화제(畫題)가 이 그림을 잘 설명하고 있다. 화제의 끝에 적힌 임술년 중추(中秋) 5일 전(前)을 통해, 그가 1982년 9월 26일 광명정에 올랐음을 알 수 있다.광명정을 내려오면 길은 연화봉을 지나 옥병봉 방향으로 이어진다. 중간에 해심정(海心亭)이 있어 광명정과 기상과학관 쪽을 되돌아볼 수 있다. 여기서 암벽 옆으로 난 길을 지나가는데, 대괴문장(大塊文章)이라는 각자가 보인다.이백(李白)의 시 <봄날 도화원에서 연회를 즐기다(春夜宴桃花園序)>에 나오는 시구 '대자연이 나로 하여금 문장 짓는 능력을 빌려주었구나(大塊假我以文章)'에서 나온 말이다. 바위 옆으로 평평하게 이어진 바윗길을 지나가면 오어봉과 성연봉 사이로 길이 이어진다. 이 길을 도화도(桃花道)라 부른다. 이 이름 역시 도화원으로 가는 길이라는 뜻을 가졌다.황산에서 이백의 시를 생각할 수 있다니 즐거운 일이다. 도화도에 있는 일선천을 통과해 오어동을 지나면 백보운제(百步雲梯)가 이어진다. 구름 사이에 놓인 100개의 계단이라는 뜻이다. 오어동과 연화동 사이 가파른 길로 100개도 훨씬 넘는 계단으로 이루어져 있다.이곳에서 오어봉을 제대로 올려다 볼 수 있다. 오어봉은 이름 그대로 자라가 물고기를 잡으려는 형상을 하고 있다. 왼쪽에 자라 모양의 큰 바위가 있고, 그 앞으로 물고기로 보이는 작은 바위 세 개가 있다.연화동에서 연화봉으로 오르는 길이 있다. 그러나 연화봉 정상에 오를 수 없기 때문에 우회로를 택해 옥병봉 방향으로 내려간다. 중간에 동굴 형태의 길을 빠져 나가면 연서봉 방향으로 길이 이어진다. 여기서부터가 옥병경구(玉屛景區)라 불린다.옥병봉 아래 옥병루 빈관이 있고, 건너편으로 천도봉이 보인다. 우리는 이제 연서봉 옆으로 난 길을 따라 지나간다. 연서봉은 해발 1774m로 연예봉(蓮蕊峯)으로도 불린다. 그것은 정상부 바위가 꽃술처럼 두드러지기 때문이다.그래선지 연서봉을 공작이 연꽃을 가지고 노는(孔雀戰蓮花) 형상이라고 설명하기도 한다. 연서봉의 한쪽 바위는 관음보살 입상처럼 우뚝 솟아 있다. 그 앞에 토끼 모양의 바위가 관음보살에게 절을 올린다. 연서봉 바위벽에는 불꽃무늬가 새겨져 있다. 청나라 때 문인 조문식(曺文埴)의 표현을 빌면, '연화봉이 크고 화려(太華)하다면 연서봉은 작으면서도 화려(少華)하다'. 연서봉은 가파른 암봉으로 이루어져 관광객이 오를 수는 없다.연서봉을 지나면 앞쪽으로 옥병봉과 그 아래 옥병루 빈관이 가까이 보인다. 그리고 골짜기 건너 높이가 1829.5m나 되는 뾰족한 삼각형의 웅장한 천도봉이 보인다. 명나라 말기 여행가 서하객(徐霞客)은, 옥병봉이 좌측에 천도봉을 우측에 연화봉을 거느린 형상이라고 말하기도 했다. 옥병은 자옥병풍(紫玉屛風)의 준말로, 옥병이 석양에 해를 받으면 보랏빛으로 변하기 때문이다.옥병봉 정상을 문수대(文殊臺)라 부르는데, 그 형상이 마치 부처님이 누워 있는 모습이라고 한다. 이 와불(臥佛)의 머리는 연화봉을, 발은 천도봉을 향하고 있다. 그리고 와불 양쪽으로 큰 바위가 호위하고 있는데, 그게 푸른 사자(靑獅)와 흰 코끼리(白象) 상이라는 것이다. 그렇다면 석가모니 부처님을, 푸른 사자를 탄 문수보살과 흰 코끼리를 탄 보현보살이 협시하고 있는 형국이다.천도봉은 황산에서 세 번째로 높은 봉우리지만, 가장 험준하고 가파르며 올라가는 길이 좁다. 그 때문에 매일 등반 인원을 제한한다. 그렇지만 정상에 올라가면 만학천봉을 볼 수 있어 장관이라고 한다.당나라 때 승려 도운(島雲)이 동쪽 절벽을 타고 처음 올랐다는 기록이 있다. 명나라 가정제 때 지리학자 나홍선(羅洪先)이 봉황(鸞鶴)을 타고 천도봉에 올라 구름을 없애고자 하는 마음을 시로 읊기도 했다. 또 다른 시인은 '오악을 돌아보고 온 여행객이(任他五嶽歸來客) 천도봉을 보고는 그 기이함에 소릴 지른다(一見天都也叫奇)'는 시를 남겼다.바위로 이루어진 산과 소나무를 구경하며 옥병봉에 도착하니 그 앞에 옥병루 빈관이 있다. 객실이 부족한지 주변에 텐트까지 설치해 학생들이 야영을 하고 있다. 옥병루 빈관 뒤쪽 암벽에는 수 많은 각자가 새겨져 있어 옥병봉의 역사와 문화를 보여준다.32개의 각자가 있다고 하는데, 황산을 표현하는 문구가 즐비하다. 우주대관(宇宙大觀) 별유천지(別有天地) 기송괴석(奇松怪石) 운해기관(雲海奇觀) 황산제일처(黃山第一處). 그중 가장 높은 곳에 마오쩌둥(毛澤東)이 붉은 글씨 초서로 일필휘지한 강산여차다교(江山如此多嬌)가 눈에 띈다. '강산이 이처럼 다채롭고 아름다울 수 있을까'라는 뜻이다.옥병루 빈관 자리에는 명나라 말기 문수선원이 있었다. 청나라를 거치며 선원의 법맥이 끊겼고, 1937년 선원 옛터에 옥병루 빈관이 들어서게 되었다. 옥병루 빈관에서 푸른 사자 바위 방향으로 돌아가 보면, 암벽 앞에 정말 잘 생긴 소나무가 서 있다. 황산 제일의 기송으로 알려진 영객송(迎客松)이다. 높이가 10.08m, 굵기가 2.24m로, 수령을 천년으로 본다. 영객송이라는 이름은 청나라 말기 1859년 황조민(黄肇敏)이 쓴 <황산유기>(黄山游記)에 처음 나타난다.영객송 뒤 암벽에는 주더(朱德)가 쓴 풍경여화(風景如畫) 각자가 있다. 풍경이 그림 같다는 뜻이다. 실제로도 바위와 소나무가 어우러져 절경을 이루고 있다. 그 아래에는 일람중산소(一覽重山小)라는 각자가 또 있다. 이 구절은 두보가 '태산을 바라보며(望嶽)' 쓴 시에 나온다. '언젠가 마땅히 정상에 올라(會當凌絕頂), 온 산이 작음을 살펴보리라(一覽衆山小).' 그러나 이곳의 각자는 옥병봉에 올라 '내려다보니 온 산이 작게 보이더라' 정도로 해석하면 좋겠다.이곳 옥병루에서도 케이블카를 타는데 40분 정도 기다린다. 옥병 케이블카는 상부 정류장에서 하부 자광각(慈光閣) 정류장까지 표고차 871m를 내려간다. 케이블의 길이는 2.6㎞로 7분 정도 걸린다. 옥병 케이블카는 태평 케이블카나 서해대협곡 모노레일과 달리 한 번에 8명씩 타는 소형이다. 유럽에서 많이 볼 수 있는 곤돌라형 케이블카다. 자광각에 도착하니 어둠이 내리기 시작한다. 여기서 다시 셔틀버스를 타고 탕구진(湯口鎭)까지 내려간다. 황산에 올라 9시간 정도 백운 경구, 서해 경구, 옥병 경구를 자세히 살펴보았다.