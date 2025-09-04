"평생 친구 '오마이뉴스'... 덕분에 인생 바뀌었죠"

▲4일 오후 서울 마포구 <오마이뉴스> 서교동 마당집에서 열린 '2025년 상반기 올해의 뉴스게릴라상 시상식'에서 오연호 <오마이뉴스> 대표가 재외국민으로 시상식에 참석하지 못한 강명구 시민기자를 대신해 김미선 <오마이뉴스> 시민저널리즘부 부서장에게 상을 수여하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기