"평생 친구 '오마이뉴스'... 덕분에 인생 바뀌었죠"

"재난이 언제 닥쳐올지 모르는 위태로운 시기잖아요. 그래서 실은 우울하기도 하고 무기력에 빠지기도 했어요. 그럴 때 환경을 위해 생명을 위해 현장을 지키는 분들 보면서 힘을 얻었습니다. 아직은 우리가 파란 하늘을 볼 수 있고 맑은 공기를 마실 수 있잖아요. 모두 현장을 지키고 환경을 위해 싸우는 분들 덕분이라고 생각해요. 이 상은 그분들에게 주는 상이라 생각합니다."
'환경생태 현장르포팀'의 정윤영 시민기자는 충남 논산·제주도·전남 영광 등 전국을 돌며 현장에서 환경을 지키기 위해 애쓰는 이들에게 고마움을 표했다. 이 팀은 총 11명의 시민기자가 참여해 우리 곁의 '기후위기'를 현실감 있게 전달했다.
4일 오후 6시, 서울 마포구 오마이뉴스 서교동 마당집(사옥)에서 '2025 상반기 올해의 뉴스게릴라 시상식'이 열렸다. 수상의 기쁨을 누린 시민기자들은 총 5명+1팀(강명구·문하연·박정훈·서부원·이길상·환경생태르포팀)이다. 이들은 뉴욕·미술·노동·교육·커피·환경 등 다양한 주제로 <오마이뉴스>에서 연재를 이어갔다.
"<오마이뉴스> 통해 세상과 소통"
이날 모인 시민기자들은 각자의 '주제'로 현장을 누비거나 자기의 관심사 혹은 전문성을 내세워 다양한 뉴스를 전한 이들이었다. 국내의 크고 작은 미술관을 다니며 <미술관으로 간 명랑한 중년>
시리즈를 연재하는 문하연 시민기자도 그중 한 명이다.
그는 "2019년 뉴스게릴라 상을 받았는데, 6년 만에 다시 수상하게 됐다"면서 "오마이뉴스를 통해 책도 내고 사회에 나가 드라마와 시나리오도 썼다. 모든 게 다 잘된 건 아니라 마음의 상처도 받았는데, 다시 <오마이뉴스>에서 연재를 시작하며 즐거움을 되찾았다. 개인적으로 행복하고 감사한 시간이었다"고 소감을 밝혔다.
박정훈 시민기자는 "<오마이뉴스>가 지금처럼 자기 이야기를 하지 못하는 사람들을 위한 매체로 남길 바란다"는 마음을 전했다.
그는 <박정훈이 박정훈에게>
라는 시리즈에서 노동자로 마주한 현장의 비극, 억울함, 고통을 전하며 동시에 '연대'를 모색하는 기사를 쓰고 있다. 박 시민기자는 "고등학교 때 처음 <오마이뉴스>를 만났다. 처음에는 채택되지 못한 기사도 많았는데, 그럴수록 더 열심히 채택된 기사를 챙겨봤다"면서 "<오마이뉴스>를 통해 세상과 소통하는 방법을 찾아갔다. 더 열심히 쓰겠다"고 말했다.
커피를 중심으로 한국사·세계사를 풀어낸 <커피로 맛보는 역사, 역사로 배우는 커피>
라는 독창적인 연재를 이어가는 이길상 시민기자는 연재를 통해 얻은 여러 '행운'을 언급했다. 그는 "30년 교육학을 가르치는 교수로 살았는데, 커피 이야기로 새로운 기사를 쓰며 여러 행운을 맞이했다"면서 "두 권의 책을 내고, 라디오 진행을 해보는 등 <오마이뉴스> 덕분에 인생이 바뀌는 여러 기회를 얻었다. 앞으로도 꾸준히 써 또 한 번 '뉴스게릴라' 수상에 도전하겠다"고 각오를 다졌다.
평생을 함께할 친구 <오마이뉴스>
폭우가 쏟아지는 광주에서 온라인으로 수상 소감을 밝힌 서부원 시민기자는 <오마이뉴스>를 '평생을 함께할 친구'라고 칭했다. 그는 2002년에 처음 기사를 쓴 것을 시작으로 지금까지 1400여 개 이상의 기사를 송고했는데, 현재 교실 안의 시선으로 한국 사회를 관찰하는 <아이들은 나의 스승>
을 연재 중이다.
서 시민기자는 "내게 글쓰기는 몰입감을 느끼는 행위다. (기사를 쓰며) 끼니를 걸러도 배고픔을 느끼지 못할 정도의 몰입감을 느낀다"라면서 "개인적으로 퇴직이 얼마 남지 않았는데 남은 인생의 자산이 있다면 바로 <오마이뉴스>다. 열심히 보고, 쓰며 살겠다"라고 말했다.
뉴욕에 거주하며 한미 양국의 정치·경제 상황을 날카롭게 분석하는 <강명구의 뉴욕 직설>
을 연재하는 강명구 시민기자는 대리 수상을 통해 소감을 밝혔다.
그는 "27년째 타국에서 살아온 재외국민으로서 점차 흐릿해져 가던 정체성과 젊은 날의 열정을 연재를 이어가며 다시 확인할 수 있었다"라면서 "내란은 아직 끝나지 않았고, 경제는 깊은 수렁에 빠져 있다. 무도한 정권을 지나며 날이 섰던 내 마음에 스스로도 놀란다. 앞으로는 희망과 연대의 따뜻한 이야기도 전하겠다"라고 전했다.
이날 유일한 팀 수상자는 환경생태 현장르포팀
(김고은·김누리·김용우·변정윤·변정정희·신정임·안미선·정소은·정윤영·차성덕·희음)이었다.
우리가 살고 있는 지구와 함께 살아가는 존재들을 살피며 '희망'을 찾아나서는 연재를 기획한 김강민 시민기자는 "10·20·30·40년 등 자기 인생을 바쳐 현장 지키는 사람들의 활동을 공유하고 알리고 싶었다"라고 밝혔다. 팀의 일원인 변정정희 시민기자는 "현장에서 환경을 지키기 위해 최선을 다하는 사람들을 보며 스스로의 삶도 돌아보게 됐다. 좋은 기회를 준 <오마이뉴스>에 고맙다"라고 말했다.
분야가 다르지만 이날 모인 시민기자들은 서로의 기사를 눈여겨보며 정독하고 있었다. '팬심'을 드러내기도 했다. 서부원 시민기자는 "하루에 커피를 열 잔 마실 정도로 커피를 좋아해서 이길상 시민기자님의 연재를 즐겨 읽는다"라고 말했다.
오연호 대표기자는 수상을 축하하며 시민기자가 만들어낸 다양한 이야기의 힘을 강조했다. 그는 "영상과 AI시대 등 세상은 여러 방향으로 변해가고 있지만, 한 사람의 창의적인 실천과 경험을 나누는 이야기는 여전히 힘이 있다"라면서 "'모든 시민은 기자다'라는 <오마이뉴스>답게 앞으로도 열심히 여러분의 이야기를 담아내겠다. 꾸준히 함께해달라"라고 했다.
박수원 뉴스본부 본부장 역시 "여러분의 다양한 이야기가 우리 사회를 풍요롭고 따뜻하게 만든다고 생각한다. 앞으로도 <오마이뉴스>가 시민기자의 다양함 속에서 여러 콘텐츠를 다채롭고 촘촘하게 전달할 수 있도록 노력하겠다"라고 전했다.