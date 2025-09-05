[주장] 우원식-김정은 악수 그 이후... '안전장치'를 만들어야

큰사진보기 ▲블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 시진핑 중국 국가 주석, 김정은 북한 국무위원장이 3일 중국 베이징 톈안먼광장에서 열린 전승절 80주년 기념 대규모 열병식에 참석했다. ⓒ 베이징 교도=연합뉴스 관련사진보기

글쓴이 김영근은 고려대학교 글로벌일본연구원 교수이며, 사회재난안전연구센터 소장을 맡고 있다. "아시아·태평양 지역의 중층적 경제협력 구도와 일본의 경제적 리스크 관리", "세계무역구조의 변용과 지경학 : 글로벌화 vs. 지역주의" 외 다수의 논문이 있다.

전승절 80주년 행사에서 시진핑·김정은·푸틴이 톈안먼 망루에 함께 선 장면은 국내 주요 매체가 사진과 영상으로 확인했다. 열병식은 약 70분간 진행됐고, 김정은은 검은 정장 차림으로 공식석상에 등장했다. 우원식 국회의장은 행사를 계기로 방중해 시진핑 주석에게 10월 경주 APEC 참석을 재차 요청했으며, 대기 공간에서 김정은과 짧게 악수·인사를 나눴다고 알려졌다.여러 보도는 이를 "한미일 대 북중러 대립의 선명화"로 해석한다. 그 진단을 경청하되, 같은 장면에서 '관리 가능한 틈'을 동시에 읽어야 한다. 사진은 상징이고, 구조는 정책과 장치가 만든다. 무엇보다도 강렬한 사진 뒤에 숨어있는 '안전장치(회로)'가 작동하는 프로세스 및 메커니즘도 놓쳐서는 안 된다.러시아는 전쟁과 제재의 압박, 북한은 제재·체제·경제의 병목, 중국은 진영 고착의 비용과 대외 리스크 관리라는 서로 다른 과제를 안고 있다. 이 '다름'이 바로 외교의 진입로이자, 긴장을 관리할 수 있는 틈이다.우원식 국회의장의 ' 시진핑 주석의 APEC 참석 요청', '김정은 위원장과 현장 악수'라는 국회(의회)외교가 연결선이 될 수 있음을 보여줬다. 다음 단계는 '반복'과 '예고'다.'예방외교'를 입증하기 위해서는 강렬한 사진 뒤에 숨어있는 '안전장치(회로)'가 작동하는 프로세스 및 메커니즘도 놓쳐서는 안 된다.첫째, 사전 통지 약속: 미사일 시험, 대규모 훈련, 민감한 발표 등 충격 이벤트를 최소 48–72시간 전 통보하고 의제·시간·범위를 간단히 공유한다. 우발과 오판의 확률·비용을 낮춘다.둘째, 24시간 직통전화: 국방·해양치안·보건 책임자가 국가 간 즉시 연결되는 회선을 상시 유지한다. 해상·영공 근접, 선박·군함 충돌 위험, 감염병 발생 시 피해 확산을 줄인다.셋째, 정부–민간 정례회의: 장관·의회·전직 안보수장과 기업·학계·의료진이 분기마다 서울–베이징–도쿄를 순환하며 쟁점을 정리한다. 목표는 합의문이 아니라 '오해의 제거(=리스크 커뮤니케이션)'와 '일정 조율'이다.넷째, 작은-작은(small-for-small) 교환: 예컨대 특정 미사일 시험 유예 공지를 주면, 인도적 물자 통관 시간을 단축하는 소규모 상응 조치를 자동 연동해 신뢰 축적 속도를 높인다.첫째, 재난·보건: 지진·태풍·감염병의 조기경보 공유와 연 1회 합동 대응 훈련을 정례화하면 사고를 줄이고 복구 속도를 높일 수 있다.둘째, 공급망: '끊기'가 아니라 '위험을 나눠 줄이기'가 핵심이다. 희소금속·배터리 핵심소재 재고 공유, 비상 스왑, 데이터 투명성으로 산업 급정지를 막고 비용을 낮춘다.억지(위협을 막는 힘)와 관여(대화의 통로)는 동시에 잡아야 한다. 강한 억지를 유지하되, 상대의 과도한 두려움을 낮추는 안심 장치를 병행할 때 오판과 충돌이 줄어든다. 여론 과열을 막기 위해 데이터 공개와 신속한 사실 확인을 제도화해야 한다.북중러 vs. 한미일 대립이 선명해졌다는 진단은 존중하되, 같은 장면에서 '관리 가능한 틈'을 함께 보자. 사전 통지, 24시간 직통전화, 정례회의, 작은-작은 교환. 이 네 가지 장치를 돌리기 시작하면 오해에서 생기는 '리스크 관리' 비용이 줄고 선택지가 늘어난다. '국회외교'가 스위치를 켜고, 정부·지자체·기업·학계가 함께 운전한다면, 신냉전은 숙명이 아니라 설계의 문제로 바뀐다.