아침 8시 출근, 새벽 4시 퇴근... 스스로를 증명해온 인생

모든 삶엔 이야기가 있다는 믿음으로 삶의 이야기를 찾아 기록하는 기록자. 스키마언어교육연구소 연구원으로 아이들과 즐겁게 책을 읽고 글쓰는 법도 찾고 있다. 제21회 전태일문학상 생활/기록문 부문 수상

이 기자의 최신기사 42년차 노동자, 용석정씨