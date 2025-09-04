혁신당 성비위 의혹에 입 연 조국 "소홀함 없었는지 반성해야"

조국 조국혁신당 혁신연구원장이 혁신당 내 성비위 의혹 및 2차 가해 논란에 입을 열었다. '피해 지원 미흡, 2차 가해'를 성토한 강미정 전 대변인을 보다 서둘러 만나야 했다는 후회와 함께 "피해 회복 과정에서 소홀했던 부분은 없었는지 반성해야 한다"라고 밝혔다.
조국 원장은 4일 오후 8시께 자신의 소셜미디어에 글을 올려 강미정 전 대변인의 탈당 선언에 "마음이 너무 무겁고 아프다. 큰 상처를 받은 피해자분들께 깊은 위로를 전한다"라고 운을 뗐다.
조 원장은 "8월 22일 피해자 대리인을 통해 저의 공식 일정을 마치는 대로 고통받은 강미정 대변인을 만나 위로하겠다고 약속한 바 있다"라면서 "제가 좀 더 서둘렀어야 했다는 후회를 한다"라고 썼다.
그는 성비위 의혹 사건에 대한 당의 절차가 진행될 당시 당원이 아니었다면서 형 확정 후 수감 때 관련 서신·자료를 받았었다고 설명했다. 그는 "당에서 조사 후 가해자를 제명 조치했다는 소식을 듣고 일단락된 것으로 생각했다"라면서 "비당원인 제가 절차에 개입하는 것이 공당 체계와 절차를 무너뜨린다고 판단했다"라고 밝혔다.
"관용 없는 처벌과 온전한 피해 회복 제도화 위해 노력"
조국 원장은 "당이 공식 절차에 따라 외부인사가 중심이 돼 가해자를 제명한 것은 옳은 결정이었다"라면서 "다만 피해 회복 과정에서 소홀했던 부분은 없었는지 반성해야 한다. 이런 일이 다시는 발생하지 않도록 실효성 있는 대책 마련에 최선을 다해야 한다"라고 짚었다.
이어 "민변 전 회장이었던 정연순 변호사가 위원장으로 있는 당 특별위원회가 피해 지원과 재발 방지 등을 담은 종합적인 권고안을 제시했다"라면서 "당이 권고안을 토대로 제도 개선에 힘써 나갈 것으로 믿는다"라고 덧붙였다. 그러면서 "저도 미진한 점이 없는지 살피겠다"라며 "관용 없는 처벌과 온전한 피해 회복의 제도화를 위해 노력하겠다"라고 다짐했다.
강미정 전 대변인의 '당 피해 지원 미흡, 2차 가해' 성토가 나온 뒤 조국혁신당은 "당 차원에서 취할 수 있는 절차는 모두 완료됐다"라면서 별도의 자료를 내 강 전 대변인의 주장을 반박했었다. 조 원장의 경우, 4일 오후 조계사 방문 당시 취재진으로부터 당의 성비위 의혹 사건 관련 질문을 받았지만 답변을 하지 않았다.
조국혁신당은 5일 오전 9시 국회 본청 당 회의실에서 현안 기자간담회를 연다. 이 자리에서 '당 성비위 의혹 사건' 관련 질의응답이 나올 것으로 보인다.
