신호수 없고 2인 1조 무시... 철도 현장 안전 대책은 '앱'뿐이었다

큰사진보기 ▲무궁화호 열차가 선로 인근에서 작업 중이던 근로자 7명을 치는 사고가 발생한 19일 경북 청도군 화양읍 삼신리 청도소싸움 경기장 인근 경부선 철로에서 경찰과 소방, 코레일 등 관계자들이 사고가 난 무궁화호 열차를 조사 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

지난 8월 19일 오전 10시 50분경, 경북 청도군 남성현역과 청도역 사이에서 선로 보수 작업 중이던 노동자 7명이 무궁화호 열차에 치이는 사고가 발생했다. 이 사고로 노동자 2명이 목숨을 잃고 5명이 크게 다쳤다.사고 현장은 기본적인 안전 조치조차 미흡했다. 작업자들은 짝을 이루지 않은 채 투입되었고, 열차 접근을 알리는 신호수도 배치되지 않았다. 산업안전보건기준에 관한 규칙 제407조는 선로 점검 및 보수 시 신호수 배치를 명시하고 있지만, 이번 사고 현장에서는 제대로 지켜지지 않았다는 의혹이 제기됐다. 수년간 강조된 '2인 1조 원칙'도 사실상 현장에서 사문화 된 상태였다.이번 청도 사고는 특별한 일이 아니다. 지난 15년간 한국 철도 현장에서는 비슷한 원인으로 수많은 희생이 이어졌다.2011년 인천 계양역 인근 공항철도에서는 철로 보수 작업을 위해 걸어가던 작업자 8명 중 6명이 열차에 치였고, 그중 5명이 숨졌다. 2013년 성수역과 2015년 강남역에서는 스크린도어 점검 중 노동자가 연달아 목숨을 잃었다. 2016년 구의역에서는 19세 청년이 홀로 스크린도어를 점검하다 사고를 당했고, 2019년 밀양역에서는 코레일 정규직 직원이 선로 보수 중 사망했다. 2022년 오봉역에서는 화물 입환 작업 중 30대 노동자가 숨졌고, 2024년 구로역에서는 점검 차량과 검측 차량이 충돌해 2명이 희생됐다.사고의 표면적 원인은 달랐지만 구조적 문제는 동일했다. 신호수 배치가 없었고, 2인 1조 원칙이 지켜지지 않았다. 무엇보다 안전보다 비용 절감이 우선시됐다.코레일은 "사고 당시 열차 접근 경보 앱이 작동했지만, 노동자들이 이를 오작동으로 인식했다"고 해명했다. 현장에는 4대의 경보 장치가 지급된 것으로 알려졌으나, 피해자 전원에게 지급되고 착용되었는지는 불확실하다. 해당 앱은 잦은 오경보와 정확도 문제로 현장 신뢰도가 낮다는 지적을 꾸준히 받아왔다.사고 직후 코레일은 전 구간 대피 공간 점검을 지시했지만, 일부 사업소는 현장 실측 없이 서류와 영상 자료만으로 보고서를 제출했다. '전면 점검'이 아닌 '책상 위 점검'이라는 비판이 제기됐다.철도노조는 8월 20일 성명을 통해 "안전은 결국 사람의 눈과 귀, 그리고 판단에서 나온다. 앱은 어디까지나 보조 수단일 뿐이며, 현재는 사람을 배제한 기계 의존이 사고 반복의 원인"이라고 지적했다.2022년 1월 중대재해처벌법 시행 이후 원청의 안전 책임이 강화됐지만 철도 현장 사망사고는 줄지 않았다. 8월 22일, 국회 환경노동위원회 김위상 국민의힘(비례대표) 의원이 근로복지공단에서 받은 자료에 따르면, 2020년부터 2025년 7월까지 국내 철도운영사에서 발생한 산재 사망자는 총 22명이며, 이 중 15명이 코레일 소속이다. 서울교통공사가 5명을 차지했다. 이번 청도 사고는 해당 통계에 포함되지 않은 수치다.재해 건수 역시 증가했다. 2020년 179건이던 철도 운영사 산재 건수는 2024년 255건으로 늘었다. 사망자 수도 올해 7월까지 2건, 지난해에는 7건이 유족 급여로 승인됐다.인력 문제는 더 선명하다. 8월 29일 보도된 <경향신문>의 사설 '또 코레일 중대재해, 공공부터 안전불감증 일신해야'에 따르면 코레일 안전 인력은 2022년 1만6343명에서 2024년 1만6175명으로, 168명 줄었다. 안전 예산은 오히려 늘었지만, 현장에는 신호수와 보조 인력이 아닌 앱과 장비가 들어왔다. 결과적으로 '사람을 뺀 안전'이 선택된 셈이다.이번 청도 사고로 희생된 노동자 중에는 코레일 정규직 직원 1명과 하청 노동자 6명이 포함됐다. 과거 밀양역과 구의역 사고에서도 정규직과 하청 노동자 모두 희생됐고, 사고의 구조적 원인은 동일했다. 신호수 없이 작업이 이뤄졌고, 2인 1조 원칙은 무시됐다. 안전보다 비용 절감이 우선시된 환경이었다.청도 참사에서 울린 것은 단순한 경보음이 아니라, 사람보다 기계에 의존하는 현실을 향한 경종이었다. 진정한 안전은 기계가 아닌 사람의 판단과 관심에서 시작된다. 목숨은 비용으로 환산할 수 없다. 안전을 인력 감축의 수단으로 삼는 한 철도 현장의 죽음은 되풀이될 수밖에 없다.