'꿩 대신 닭'이라는 말이 이렇게 생겼구나

큰사진보기 ▲전북 무형유산 진안 민속 매사냥 이미지 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲매통가리에 앉은 사냥매( 왼쪽), 매부리의 버렁이에 앉은 사냥매(오른쪽) 그림 ⓒ 이완우 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲매 받는 매덫, 진안 매사냥 체험홍보관 전시물 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲매 받는 매그물, 진안 매사냥 체험 홍보관 전시물 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲버렁이 매쌈보 등 매사냥 도구, 진안 매사냥 체험 홍보관 전시물 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲시치미 등 매사냥 도구, 진안 매사냥 체험 전시관 전시물 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲횃대 등 매사냥 도구, 진안 매사냥 체험 전시관 전시물 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲진안 마이산 수마이봉, 참매의 봉솟금처럼 힘찬 솟음 ⓒ 이완우 관련사진보기

지난 2일, 마이산 암마이봉에 올라서 임진왜란의 전적지 웅치와 이치를 품은 호남정맥 만덕산과 금남정맥 대둔산을 조망하였다. 마이산의 동쪽으로 직선거리 2km 위치의 반월제에서 암마이봉과 수마이봉이 겹쳐 보였다. 마이산의 기상은 하늘로 치솟은 참매의 봉솟금(매가 하늘로 치솟아 오른 모습)처럼 힘찬 산봉우리의 솟음이었다.전북 진안의 마이산 아래는 백운면 들녘이 넓게 펼쳐졌다. 이곳의 백운초등학교 옆에 전북 무형유산인 진안 매사냥의 체험 홍보관이 있다. 매년 눈발이 날리기 시작하는 초겨울이면 진안 매사냥 시연회가 열려 무형유산의 민속 전통이 전승되었다.매사냥 체험 홍보관을 둘러보았다. 매를 길들이거나 보호하고 사냥할 때 사용하는 다양한 도구들이 전시되었다. 매가 앉아서 쉬는 통아리(고가, 횃대)는 사찰이나 궁궐의 단청처럼 화려한 색채가 눈에 띄었다.매는 참매, 바다매, 쇠황조롱이와 황조롱이 등 맷과의 맹금류이다. 날개를 편 길이 30cm, 부리 길이 2.7cm로 몸체는 회색이고 배는 누런 백색이다. 날카로운 부리와 발톱으로 쉽게 작은 새들을 먹이로 하여 산다. 해안, 섬이나 절벽에 서식하는 천연기념물이다.예로부터 우리나라는 참매 위주로 꿩 사냥을 했다고 한다. 몰이꾼이 산 아래에서 꿩을 산 위쪽으로 몰이해서 날리면, 산 중턱에 있던 봉받이가 '매 나간다' 하며 매를 날렸다. 매는 하늘 높이 봉솟금하여 재빠르게 꿩을 향해 덮치며, 꿩을 꿰찼다. 꿩 대신 닭이라고 매에게 얼른 닭을 안기고 꿩을 차지했다.매사냥은 생동감과 긴장감이 넘치는 수렵 활동이었다. 이 매사냥의 오랜 전통문화가 지명, 속담, 어휘와 관용어에 많이 남아 있다. 여느 지역이나 매봉, 매산이나 매바위가 흔하게 있다. 일상생활에서 매와 꿩을 대조하여 사용하는 속담이 다양하며, 매사냥에서 유래한 관용어나 어휘도 많다.매사냥은 자연에서 매를 받(잡)아서, 길들여 훈련했다. 매를 활용해 사냥하고, 때가 되면 자연으로 되돌려 보냈다. 사람과 매가 함께 교감하며 자연에 적응하는 친환경적인 사냥 문화였다.자연의 일부인 야생 매를 받으려면 홀링게, 매그물이나 매덫을 사용했다. 매는 잡은 꿩을 덤불 속에 숨기고 깃털을 뽑아, 두세 번 나누어 먹는 습성이 있다. 그래서 매는 꿩을 먹다 남긴 자리에 다시 먹으러 찾아온다.매가 꿩을 숨긴 자리를 찾아서, 홀링게(대나무로 길게 엮은 기구)를 땅에 묻는다. 홀링게 한쪽 끝에 매가 먹다 남긴 꿩을 매달아 놓는다. 매가 찾아와서 꿩을 발톱으로 집어 당기면, 홀링게에 매어둔 고리가 매 발목을 옭아맨다.매덫도 홀링게와 매를 유인하는 원리는 같다. 매가 다 먹지 못한 꿩이 있는 자리를 찾아 매덫을 설치하고, 꿩을 줄로 연결하여 둔다. 매가 찾아와서 꿩을 발톱으로 잡으면 줄이 당겨져 위에 있던 바구니가 떨어져 매를 가둔다. 매덫은 바구니가 매를 덮치는 방법이므로 지역마다 덮치, 덮치기 또는 덮재기라고도 한다.매그물은 꿩이나 비둘기를 미끼로 사용한다. 매가 먹이 사냥을 할 만한 덤불 속에 말뚝을 박아 그물을 친다. 미끼를 그물 앞에 놓는데, 미끼에 줄을 묶어놓고 가까운 곳 위장막 속에 매받이가 숨어서 며칠씩 기다린다. 줄을 가끔 당겨서 미끼가 움직이게 한다. 매가 미끼를 보고 달려든 순간 그물이 매 위로 떨어진다.자연에서 정성을 다하여 매를 받아오면, 몇 단계 매를 적응 훈련해서 함께 매사냥에 나선다. 진안 매사냥 체험 홍보관의 2층으로 올라가는 계단을 따라 벽면에 매를 적응 훈련하는 단계의 그림과 설명이 배열되어 있었다.(첫째) 받아온 매는 일주일은 잠을 자지 못하게 한다. 사람이 많은 곳으로 데리고 다니면서 매가 사람에게 익숙해지도록 한다. (둘째) 피와 기름을 뺀 닭고기를 며칠 동안 먹인다. 이렇게 매의 몸속에 있는 기름이 다 빠지도록 조절하여, 산에 나가서 길들이는 연습을 한다. (셋째) 매를 놔주고 손에 꿩고기를 들고 유인한다. 이렇게 주인의 팔 끝 버렁이에 매가 내려앉게 연습을 거듭한다. (넷째) 매가 충분히 길들기 전에 발목에 고양이 가죽으로 만든 끈을 붙들어 맨다. 꼬리에는 시치미를 단다.(다섯째) 매를 길들인 후 첫째 사냥에 나선다. 이때 잡은 꿩은 매가 배부르게 먹게 한다. 사흘간 매를 쉬게 둔다. (여섯째) 몰이꾼과 함께 매사냥을 나간다. 매부리가 매를 받고 시야가 트인 산봉우리 위에 오른다. (일곱째) 2~3명의 몰이꾼이 산 중턱에서 꿩을 몰아 날아오르게 한다. 매부리가 "매 나간다!"라고 외치며 매를 공중에 띄운다. (여덟째) 매는 하늘 높이 솟아올랐다가, 꿩을 발견하고 쫓아가 발톱으로 꿩을 낚아챈다. 이때 매부리는 꿩 대신 닭고기를 매에게 주고 꿩을 차지한다.예로부터 우리 조상들은 매를 영물로 여겨서, '잡는다'라고 하지 않고 매를 '받는다'고 하였다. 매사냥에 나설 때 역할을 분담했다. 주인으로 매를 다루는 매부리(봉잡이), 사냥감을 매에게 몰아주는 떨이꾼, 사냥감을 망보는 배꾼 등이 있었다. 매를 받아서 매사냥에 함께 하기까지 은어(隱語) 같은 다양한 어휘가 있었다.매쌈보, 매를 싸는 보. 장승줄(장승치), 매의 발에 묶는 끈. 시치미, 매의 꼬리에 주인 이름 새기는 표식. 매방울, 시치미에 다는 방울. 매장갑(버렁이), 매가 팔에 앉게 손에 쓰는 목이 긴 가죽 장갑. 매통아리, 매를 앉히기 위해 나무와 헝겁으로 만든 통(의자). 횃대(통아리, 고가), 매가 앉아서 쉬는 자리. 후드, 매의 눈가리개. 매치, 매로 잡은 사냥감. 불치, 총으로 쏘아 잡은 사냥감 등매를 소재로 한 속담도 많다. 주로 매와 꿩을 여러 상황으로 대조한 속담이 많은데, 그 의미를 직관적으로 알 수 있는 게 대부분이다.꿩 잡는 게 매다. 떼 꿩에 매 눈이다. 꿩 놓친 매다. 꿩 대신 닭이다. 꿩 놓친(떨어진) 매 같다. 매 꿩 찬 듯하다. 떼 꿩에 매 놓기다. 매를 꿩으로 본다. 매 앞에 뜬 꿩 같다. 매를 솔개로 본다. 꿩도 잃고 매도 잃었다. 매 밥만도 못하겠다. (매는 먹이를 조금만 준다.) 배부른 매는 사냥을 않는다. 솔개는 매 편이다. 날개 부러진 매다. 매가 꿩을 잡아주고 싶어 잡아 주나?매나 매사냥과 관련된 어휘나 관용어를 찾아보았다. 일상생활에 사용하는 많은 어휘의 어원을 찾아가면, 이러한 사례는 더 확인할 수 있겠다.(매를 길들이며 부드러운 털을 쓰다듬어 준다.) 매만지다, 매끄럽다. (매를 길들이려 줄에 발을 묶어놓으면 거꾸로 퍼덕인다.) 매달다, 매달리다. (매는 눈빛, 부리, 발톱이 날카롭다.) 매섭다, 매몰차다. (매응 鷹) 옹(응)고집, 옹(응)골차다, 응시하다. 골났다(화났다, 참매는 화를 내면 쉽게 풀어지지 않는다). 바람맞다(매가 먹잇감을 놓치면 맞바람을 안고 날아가며 화를 식힌다). 시치미 떼다(알고도 모른 체 행동이나 말한다).자연에서 받아서 길들여 매사냥을 처음 하며 매 묶은 끈을 놓는 순간, 매가 꿩을 잡으러 갈지, 그냥 도망칠지는 하늘만이 안다고 했다. 매 사냥철이 끝나면 매를 야생 자연의 품으로 돌려보냈다. 봄은 매들이 자연에서 산란과 털갈이하며 생명을 순환하는 시기였다.옛날에는 매를 사고팔 수 있었다. 그때는 매값 삼천 냥이라고, 매 한 마리가 황소 한 마리 값이기도 하였다. 매사냥하려면 머슴 1년 새경보다 많은 세금을 나라에 내야 했다. 매와 관련된 이야기는 끝없이 이어지는 우리의 유서 깊은 문화였다.참매는 하늘을 날 때 공기의 저항을 줄이려고 부드러운 깃털을 가졌고, 먹잇감을 쉽게 움켜쥐기 위해 날카로운 부리와 발톱을 지녔다. 하늘의 부드러운 구름과 마이산의 솟아오르는 기상이 호남의 지붕 진안고원의 풍경이다.이 높은 고원의 들녘 하늘을 나는 참매는 진안고원의 자연과 어울린다. 매 나간다! 하늘로 솟구치는 매사냥 외침 소리가 들리는 듯하다. 우리나라 민속 매사냥의 전통을 잇는 매사냥 정기 시연회가 올 초겨울을 기다리고 있다.