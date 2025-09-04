경남교육청 '생생한 교육 현장 속으로' 학부모 교실 마련

큰사진보기 ▲‘생생한 교육 현장 속으로’경남 학부모 교실 마련. ⓒ 경남교육청 관련사진보기

경상남도교육청은 4일부터 18일까지 3주간 매주 목요일, 학부모를 대상으로 '학부모 교실'을 운영한다.이번 교실은 자녀 교육에 실질적인 도움을 줄 수 있도록 현장 중심의 맞춤형 강의로 마련됐다. 현직 교사와 심리 전문가가 강사로 참여해 전문성과 더불어 생생한 교육 현장의 이야기를 전달할 예정이다.첫 강의는 ▲9월 4일 거제 아우름센터에서 김해제일고등학교 수석교사 송경훈 선생님이 '사고력을 함양하는 과학 교과 학습법'을 주제로 진행한다. 이어 ▲9월 11일 사천시립도서관에서는 옥포성지중학교 김현주 교감이 '수학 로드맵: 중·고등 학습 전략, 무엇이 다를까?', ▲9월 18일 경남교육청 공감홀에서는 문요한 마음연구소장 문요한 강사가 '가족의 소통과 연결을 위한 마음 헤아리기 심리학'을 강의한다.현장 참석이 어려운 학부모를 위해 모든 강의는 유튜브로 실시간 중계되며, 수어 통역도 함께 제공된다. 자세한 내용은 경남학부모지원센터 누리집(www.gne.kr/parents)에서 확인할 수 있다.