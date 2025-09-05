문체부 간 예술강사들 "수년째 처우 개선 안 돼, 생계도 위협"

큰사진보기 ▲문체부과장 면담사진26년 예산편성으로 문체부 면담사진 ⓒ 전국학교비정규직노동조합 관련사진보기

2025년 9월 3일 전국학교비정규직노동조합 문화체육관광부 신임담당과장과 면담을 진행했다. 이번 만남은 2026년도 학교예술강사지원사업 예산(135억 8700만 원 정부안)이 발표된 데 따른 항의와, 문체부의 정책 전환을 촉구하기 위해 마련되었다.정부는 운영비만 부담하고, 예술강사 인건비 전액을 각 시·도교육청이 책임지는 기존 구조를 유지한다고 밝혔다. 이 같은 방침은 "예술강사 인건비 국비 지원"을 약속했던 이재명 대통령의 대선 공약과 배치된다는 점에서 강력히 항의했다.노동조합은 "수년째 처우는 개선되지 않고, 이제는 생계마저 심각하게 위협받고 있다"며 강력히 항의했다. 또한 "인원은 그대로인데 예산만 줄이면 결국 나가라는 것이나 다름없다", "정부가 책임을 회피하고 있다"고 비판했다.이에 대해 문체부는 "예산안이 충분하지 않다는 것을 잘 알고 있으며, 추가 확보를 위해 국회 심의 등 모든 노력을 기울이고 있다"라고 답했다. 그러나 강사들은 이를 "매년 반복되는 임시방편"이라 지적하며, 근본적인 정책 전환을 요구했다.문체부가 "당장 급선무는 예산 확보"라고 밝힌 데 대해, 노동조합은 장기적으로는 정책 개선이 필요하다는 점을 재차 강조했다. 현재와 같은 방식으로는 현장의 불신과 피로감을 해소할 수 없으며, 예술강사 지원사업의 안정성·존엄성 보장, 단순한 연봉 인상이 아닌 직업적 인정과 차별 해소가 시급한 과제임을 촉구했다.학교 현장의 차별, 매년 반복되는 불안정 고용 문제 속에서 노동조합은 "더 이상 미봉책이 아닌, 근본적 대책 마련"을 정부에 요구했다.