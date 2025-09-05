신문 사설로 시작해 시를 필사하며 내 인생이 달라졌다

"좋은 문장을 따라 쓰면 글쓰기가 좋아진다는데, 막상 어디서부터 어떻게 시작해야 할까?"

최근 유행처럼 번지는 필사(筆寫). 그러나 효과는 널리 알려져 있어도, 구체적인 방법과 체계적인 가이드는 부족했다. <필사의 모든 것>(북도슨트·반숙경 외 12인 지음)은 바로 이런 물음에서 출발한 책이다. 임리나 작가가 기획했고, 현장에서 필사를 지도해온 12명이 경험을 모아 집필했다. 나 역시 공동 집필에 참여했다.책은 필사의 정의와 역사, 다양한 실천 방법, 시·고전 등의 추천 도서, 직접 활용 가능한 워크시트까지 폭넓게 다룬다. 자신에게 맞는 도구를 찾는 방법이나 외국어 필사 팁도 포함돼 있어 초심자에게는 입문서가 되고, 교육자에게는 현장에서 활용할 수 있는 길잡이가 된다.필사가 갖는 효과는 개인 경험을 통해서도 확인할 수 있었다. 기획 부서 신입 시절, 보고서를 작성할 때마다 퇴짜를 맞았다. 문장은 길었지만, 핵심이 분명하지 않았고, 논리도 체계적이지 않았다. 이를 개선하기 위해 신문 사설 필사를 시작했다. 사설은 주장, 이유, 근거가 뚜렷해 글의 구조를 익히기에 적합했다. 매일 한 꼭지를 손으로 옮겨 쓰며 문장 전개 방식과 논리의 흐름을 학습했다.10여 년 뒤 기획 부서 책임자가 되었을 때, 팀원들의 보고서에서도 같은 문제를 발견했다. 핵심 없이 장황하거나 문장의 구조가 불분명한 글이 많았다. 이에 직원들과 함께 '사설 필사 훈련'을 도입했다. PREP 구조(주장→이유→근거→재강조)를 기준으로 글을 분석하고 다시 쓰게 했다.몇 달이 지나자 보고서의 질이 눈에 띄게 달라졌다. 요점을 문장 맨 앞에 배치하고, 근거를 체계적으로 제시하는 글이 늘었다. 직원들이 "글쓰기가 덜 막막하다"라고 말했을 때, 필사의 효과를 확인할 수 있었다.퇴직 후 글을 쓰기 시작했지만, 또 다른 한계가 보였다. 글 속에 감정적 표현이 충분히 담기지 않는다는 점이었다. 설명은 할 수 있었지만, 독자에게 장면과 마음을 전하는 힘이 부족하다고 스스로 느꼈다. 직장 시절 사설 필사를 통해 논리를 다지는 훈련은 했지만, 이제는 감정을 표현하는 별도의 훈련이 필요했다. 그래서 선택한 방법이 시 필사였다.매일 한 편의 시를 골라 손으로 옮겨 쓰고 낭독했다. 그렇게 반복하다 보니 문장의 리듬과 어휘의 결이 몸에 익었고, 글의 어조가 이전보다 부드럽고 유연해졌다. 논리뿐 아니라 감정과 표현을 보완하기 위해서도 필사가 필요했다.공동 집필에 참여한 저자들은 '필사 앤솔로지'라는 이름으로 오픈채팅방을 운영하고 있다. 이곳에서는 매일 필사 인증을 하고 서로 격려하고 있다. 또한 매월 필사 잡지를 발행한다. 개인적 훈련에 그치기 쉬운 필사를 공동체적 문화로 확장하는 사례다.<필사의 모든 것>은 이렇게 개인적 경험과 현장 사례, 공동체 활동을 집약한 책이다. 지금처럼 필사가 유행하는 시대에도, 정의·역사·방법·프로그램·추천 도서·워크시트를 모두 아우른 책은 드물다. 글쓰기를 배우려는 초심자, 보고서 작성 능력을 높이고 싶은 직장인, 수업 자료를 찾는 교육자 모두에게 실질적인 도움을 줄 수 있다.: 임리나 작가: 북도슨트: 교사·출판인·강사 등 12명(공동 집필): 필사 정의, 역사, 방법, 추천 도서, 워크시트: 현장 경험, 개인 훈련, 공동체 활동(필사 앤솔로지)까지 포함: 빠른 시대에 '느리게 쓰며 곱씹는 힘'을 전하기 위해빠르게 소비되는 시대, 손으로 따라 쓰는 느린 훈련은 단순한 유행을 넘어 글과 사고를 단단하게 만드는 힘이 된다. 필사가 내 삶을 바꿔놓았듯, 이 책과 '필사 앤솔로지' 공동체는 누군가의 글쓰기와 삶에도 변화를 가져다줄 것이다.